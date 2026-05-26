Đã 6 năm mà chưa thể tìm ra siêu phẩm như bài hát này, xứng danh kiệt tác từ nhạc đến visual

Feel My Rhythm của Red Velvet viral trở lại

Mới đây, ca khúc Feel My Rhythm của Red Velvet bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Một đoạn video cắt từ MV nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút khoảng 3,8 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải. Điều đáng chú ý nằm ở việc sức hút lần này không đến từ thử thách vũ đạo hay xu hướng video ngắn, mà xuất phát trực tiếp từ chính chất lượng âm nhạc của ca khúc.

Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả đồng loạt nhắc đến Feel My Rhythm như một ví dụ tiêu biểu một ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng cả về cấu trúc bài hát lẫn kỹ thuật thanh nhạc. Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện tại, khi các ca khúc Kpop ngày càng có xu hướng rút ngắn thời lượng và tối giản cấu trúc để tối ưu lượt phát trực tuyến, những sản phẩm giữ nguyên bố cục truyền thống như Feel My Rhythm đang trở nên hiếm thấy hơn.

Feel My Rhythm có đầy đủ các phần mở đầu, verse, pre-chorus, chorus, bridge và outro, tạo nên trải nghiệm nghe liền mạch và phát triển cảm xúc trọn vẹn. Đặc biệt, phần bridge được xem là điểm nhấn khi giúp các thành viên phô diễn khả năng xử lý vocal cùng cách hòa âm nhiều lớp đặc trưng.

Phát hành vào tháng 3/2022 trong mini album The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm , ca khúc gây chú ý ngay từ thời điểm ra mắt nhờ sự kết hợp giữa nhạc giao hưởng và pop dance hiện đại. Việc sử dụng sample Air On The G String của Johann Sebastian Bach mang đến màu sắc cổ điển rõ nét, tạo sự khác biệt so với nhiều sản phẩm cùng thời điểm. Bên cạnh đó, kỹ thuật hòa âm nhiều lớp tiếp tục là thế mạnh quen thuộc của Red Velvet, khi các thành viên liên tục biến đổi cách phối giọng qua từng phân đoạn, tạo nên tổng thể âm thanh dày và giàu chiều sâu.

Trong đó nổi bật là “killing part” của Joy ở đoạn pre-chorus với câu hát “ Kkotgarureul nallyeo ”. Phân đoạn này từng gây sốt toàn Kpop năm 2022 khi hình ảnh Joy vừa hát vừa tung hoa giấy lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Hiệu ứng thị giác kết hợp cùng phần âm nhạc dâng cao khiến khoảnh khắc này trở thành một trong những điểm nhấn được nhắc lại nhiều nhất trong các màn trình diễn của nhóm, thậm chí từng được cover và tái hiện trong nhiều sự kiện đời sống như lễ cưới tại Hàn Quốc.

Việc ca khúc bất ngờ viral trở lại cũng kéo theo làn sóng thảo luận rộng hơn về chất lượng discography của Red Velvet. Trên nhiều diễn đàn quốc tế, nhóm tiếp tục được gọi tên trong danh sách những nghệ sĩ sở hữu kho nhạc được đánh giá cao nhất Kpop.

Kho nhạc được khen nhất Kpop nhưng thiếu may mắn

Trong nhiều năm hoạt động, Red Velvet luôn là cái tên nổi bật nhờ màu sắc âm nhạc khó trộn lẫn. Nhóm duy trì song song hai định hướng đối lập gồm “Red” với phong cách tươi sáng và “Velvet” thiên về R&B, vocal. Chính sự linh hoạt này giúp discography của nhóm được đánh giá có độ đa dạng cao so với mặt bằng chung của các nhóm nữ Kpop.

Các ca khúc b-side như Kingdom Come, I Just, Body Talk hay Sunny Side Up cũng liên tục được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao nhờ cấu trúc hòa âm phức tạp. Album phòng thu Perfect Velvet cũng từng được nhiều chuyên trang âm nhạc ngợi ca là một trong những ấn phẩm xuất sắc nhất của nền công nghiệp nhạc pop Hàn Quốc.

Tuy nhiên, một thực tế là sự nghiệp của Red Velvet bắt đầu chững lại kể từ sau thành công của Feel My Rhythm . Các sản phẩm tiếp theo như Birthday, Chill Kill hay Cosmic đều không đạt thành tích nhạc số bùng nổ như kỳ vọng. Dù giữ được cá tính âm nhạc riêng biệt, các bài hát này gặp khó khăn trong việc leo lên những thứ hạng cao. Sức hút truyền thông của nhóm trong mỗi đợt trở lại cũng giảm nhiệt rõ rệt.

Người hâm mộ không hài lòng khi Red Velvet dường như bị SM bỏ rơi

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng này được cộng đồng mạng phân tích là do sự hời hợt trong khâu quản lý của SM. Red Velvet sở hữu nền tảng vocal mạnh cùng kho nhạc chất lượng nhưng chưa được đầu tư quảng bá xứng tầm. Các đợt phát hành sản phẩm mới thường thiếu chiến lược marketing bài bản, thời gian quảng bá ngắn và concept không được chăm chút đồng bộ. Việc liên tục phải chịu những khoảng nghỉ dài kỷ lục giữa các đợt tái xuất khiến độ nhận diện công chúng sụt giảm nghiêm trọng.

Đầu năm 2025, thông tin Wendy và Yeri chính thức chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM Entertainment nhưng vẫn duy trì hoạt động nhóm thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Trước đó, Irene, Seulgi và Joy đều hoàn tất việc gia hạn hợp đồng. Việc không chung một công ty quản lý chắc chắn tạo ra rào cản nhất định trong việc sắp xếp lịch trình và duy trì tần suất ra mắt các dự án âm nhạc chung.

Hiện tại, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết Red Velvet đang rục rịch chuẩn bị cho màn tái xuất vào quý ba năm nay. Dù chưa có xác nhận chính thức, tin đồn này vẫn đủ sức hâm nóng các diễn đàn mạng xã hội. Hơn lúc nào hết, khán giả đang đặt kỳ vọng rất lớn vào lần trở lại này, mong chờ nhóm sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và mang đến một sản phẩm có chất lượng âm nhạc xuất sắc, trọn vẹn về cả cấu trúc lẫn thanh nhạc đúng như chuẩn mực mà Feel My Rhythm đã từng có.

