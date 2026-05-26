Lễ trao giải AMAs 2026: "Golden" đánh bại Taylor Swift để giành giải Bài hát của năm

Golden - ca khúc nhạc phim đình đám từ phim hoạt hình KPop Demon Hunters đã giành giải Bài hát của năm tại lễ trao giải American Music Awards (AMAs) 2026.

Lễ trao giải AMAs hiện đang diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas. Nhiều giải thưởng đã được công bố và một trong số đó chính là giải Bài hát của năm. Ca khúc do nhóm nhạc nữ hư cấu HUNTRIX (gồm các ca sĩ ngoài đời thực EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami) thể hiện, đã vượt qua các đối thủ mạnh như Ordinary của Alex Warren, I'm the Problem của Morgan Wallen, The Fate of Ophelia của Taylor Swift và Choosin' Texas của Ella Langley.

EJAE và Rei Ami đã tham dự buổi lễ để nhận giải. EJAE, người đồng sáng tác ca khúc cùng với Mark Sonnenblick, đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và ê kíp sản xuất khi nâng cao chiếc cúp chiến thắng. Cô nói: "Bộ phim này, bài hát này được tiếp thêm sức mạnh từ người hâm mộ. Các bạn thực sự đã tạo nên 'Honmoon' (ám chỉ đến rào chắn thần thoại trong phim mà HUNTRIX duy trì để bảo vệ thế giới loài người khỏi thế giới quỷ)".

Nữ ca sĩ sau đó cũng dành một khoảnh khắc để chúc mừng sinh nhật lần thứ 31 của Rei Ami, trùng với đêm cô giành chiến thắng. Rei Ami đáp lại bằng cách cảm ơn người hâm mộ, gia đình và bạn bè, gọi đó là một năm đã thay đổi cuộc đời cô.

Trước lễ trao giải AMAs 2026, Golden đã giành giải Bài hát hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68, và Bài hát gốc hay nhất tại cả Lễ trao giải Quả cầu vàng và Lễ trao giải Oscar lần thứ 98. Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng, EJAE đã làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Hàn đầu tiên giành chiến thắng tại buổi lễ này.

Golden tiếp tục tạo nên bước đột phá trên các bảng xếp hạng khi trở thành bài hát Kpop đầu tiên do nữ ca sĩ thể hiện đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Toàn bộ nhạc phim KPop Demon Hunters đã vượt qua 10 tỷ lượt stream toàn cầu, và bộ phim là tác phẩm được xem nhiều nhất mọi thời đại của Netflix.