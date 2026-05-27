Jennie mặc độc bra diễn vũ đạo bỏng mắt ở show Chanel, G-DRAGON nhảy theo nhiệt tình

Jennie và G-DRAGON là tâm điểm trong sự kiện mới nhất.

Jennie diễn cực sexy tại tiệc của Channel, thái độ của G-DRAGON gây chú ý

Chiều ngày 26/5, sự xuất hiện của Jennie tại một sự kiện của nhà mốt Chanel đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Bên cạnh diện mạo nổi bật, tiết mục biểu diễn của nữ thần tượng tại bữa tiệc after-party cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt, trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

JENNIE tại sự kiện Channel

Tại không gian bữa tiệc, Jennie đã bất ngờ trình làng một ca khúc mới với giai điệu điện tử dồn dập, bắt tai. Trái ngược với hình ảnh thanh lịch trên thảm đỏ, nữ thần tượng lột xác ngoạn mục bằng phong cách trình diễn gợi cảm và táo bạo.

Jennie diễn ca khúc mới toanh tại tiệc của Chanel

Đúng với hình tượng quyến rũ mà cô kiên trì xây dựng nhiều năm nay, Jennie xuất hiện đầy cuốn hút trong trang phục hở bạo. Nữ ca sĩ kết hợp áo ngực cùng chân váy ánh bạc siêu ngắn, khoác hờ áo sequin lấp lánh để khoe trọn vòng eo thon gọn và vóc dáng săn chắc. Ở tiết mục Handlebars, Jennie còn cởi áo khoác, chỉ mặc độc chiếc bra biểu diễn. Trên sân khấu, tiết mục gây ấn tượng mạnh nhờ những chuyển động cơ thể linh hoạt cùng loạt động tác sexy, triệt để phô diễn đường cong. Tác phong làm chủ sân khấu tự tin và tràn đầy năng lượng của Jennie đã nhanh chóng làm nóng bầu không khí, khiến dàn khách mời liên tục hò reo thích thú.

Phong cách táo bạo của Jennie trong màn trình diễn

Đáng chú ý nhất trong đêm tiệc chính là phản ứng của G-DRAGON khi theo dõi sân khấu của đàn em. Khoảnh khắc này vô tình lọt vào ống kính máy quay của một số khách mời có mặt. Nam nghệ sĩ ngồi ở khu vực VIP cùng dàn đồng nghiệp thân thiết. Không có chút e dè nào, nam nghệ sĩ vô cùng thoải mái và tận hưởng trọn vẹn tiết mục của Jennie.

G-DRAGON nhảy theo nhạc của Jennie

Thủ lĩnh nhóm BIGBANG xuất hiện với phong cách thời trang bụi bặm đặc trưng. Anh đội mũ lưỡi trai và mặc áo sơ mi vàng nổi bật. Xuyên suốt phần trình diễn của Jennie, G-DRAGON tay cầm ly đồ uống, liên tục nhún nhảy và gật gù theo nhịp điệu của bài hát Like Jennie. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tương tác gián tiếp này lập tức lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội và được netizens bàn tán rầm rộ.

G-DRAGON nhảy theo vũ đạo của Like Jennie

Sự hội ngộ của G-DRAGON và Jennie tại sự kiện Chanel lần này được truyền thông và công chúng vô cùng quan tâm. Họ không chỉ là hai đại sứ toàn cầu có sức ảnh hưởng thương mại lớn nhất của nhà mốt nước Pháp tại thị trường châu Á mà còn là tình tin đồn cũ từng tốn nhiều giấy mực của báo giới. Việc cả hai cùng xuất hiện trong một sự kiện và có tương tác tích cực đã tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ khắp mạng xã hội.

Quan hệ giữa G-DRAGON và Jennie liên tục được bàn tán

Nhìn lại quá khứ, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ từng trực thuộc YG Entertainment luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trước khi vướng ồn ào tình cảm, G-DRAGON và Jennie có thời gian dài gắn bó với tư cách đồng nghiệp chung công ty. Thậm chí, Jennie từng nữ chính trong video âm nhạc That XX, góp giọng trong ca khúc BLACK của đàn anh từ khi chưa chính thức ra mắt.

Jennie từng đóng MV cùng G-DRAGON từ khi còn là thực tập sinh tại YG

Đầu năm 2021, truyền thông Hàn Quốc công bố loạt hình ảnh làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa G-DRAGON và Jennie. Thời điểm đó, công ty chủ quản từ chối xác nhận hoặc bác bỏ sự việc với lý do tôn trọng đời sống cá nhân của nghệ sĩ. Sau một thời gian không xuất hiện chung, truyền thông tiếp tục đưa tin cả hai đã chia tay. Kể từ đó, công chúng không còn thấy G-DRAGON và Jennie có bất kỳ tương tác công khai nào, làm xuất hiện nhiều đồn đoán về việc rạn nứt mối quan hệ.

G-DRAGON và Jennie từng vướng vào tin đồn hẹn hò

Tuy nhiên, sự việc tại sự kiện tối nay đã cho thấy một góc nhìn khác. Việc G-DRAGON thoải mái theo dõi và nhún nhảy ủng hộ tiết mục trình diễn của Jennie cho thấy cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp bình thường sau những ồn ào tình cảm trong quá khứ.

Tại thị trường Kpop, các nghệ sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò thường hạn chế tương tác công khai để tránh sự chú ý. Do đó, khoảnh khắc G-DRAGON ủng hộ Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, đồng thời dập tắt những tin đồn "cạch mặt" trước đó.

Hiện tại, Jennie đang đẩy mạnh hoạt động solo cả về âm nhạc lẫn thời trang

Trong khi đó, G-DRAGON cũng đang tập trung cho các dự án nghệ thuật mới, và đang chuẩn bị trở lại cùng BIGBANG

Hiện tại, cả hai đều có những bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp. Trong khi Jennie thành lập công ty riêng để đẩy mạnh hoạt động solo cả về âm nhạc lẫn thời trang, thì G-DRAGON cũng đang tập trung cho các dự án nghệ thuật mới sau khi rời công ty cũ và đang chuẩn bị trở lại cùng BIGBANG. Song song với các hoạt động này, hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục đồng hành và tỏa sáng cùng thương hiệu thời trang cao cấp trong vai trò đại sứ toàn cầu.

Ảnh: X/topstarnews