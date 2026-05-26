Ra nhạc ẩn ý về Tóc Tiên - Touliver, Binz leo thẳng top 1 cả nước

Chỉ sau 2 ngày ra mắt, màn kết hợp của Binz và SOOBIN đã nhanh chóng làm mưa làm gió khắp mạng xã hội.

Album Gặp Lại của Binz vừa chính thức được phát hành vào ngày 25/5 đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ nhạc Việt. Chỉ sau hai ngày ra mắt, dự án âm nhạc này đã nhanh chóng gặt hái được hàng loạt thành tích khả quan trên các nền tảng số, minh chứng cho sức hút không hề suy giảm của nam nghệ sĩ trên thị trường. Trong số các nhạc phẩm thuộc album lần này, màn kết hợp giữa Binz và SOOBIN với ca khúc Em đang là điểm sáng khi đạt nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng, đồng thời tạo ra làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Ca khúc Em của Binz đang càng quét mạng xã hội

Em vốn không phải là nhạc phẩm xa lạ với khán giả của Binz, bởi phiên bản gốc từng được anh ra mắt một phiên bản solo vào tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, khi đưa vào album Gặp Lại , tác phẩm đã được làm mới với điểm nhấn lớn nhất là sự góp giọng của SOOBIN. Màn kết hợp này biến bài hát từ một bản độc thoại thành cuộc đối thoại âm nhạc có chiều sâu, khắc họa chân thực sự bất lực và dằn vặt nội tâm khi hai người chứng kiến một mối quan hệ sâu đậm dần đi đến hồi kết.

Em - Binz ft. SOOBIN

Ngay khi ra mắt, sự kết hợp giữa Binz và SOOBIN trong Em nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người nghe nhạc. Đa phần khán giả để lại bình luận đánh giá cao sự vừa vặn trong cách phân chia bố cục bài hát, giúp hai nghệ sĩ có không gian riêng để tỏa sáng mà không làm lu mờ đối phương. Sự đối lập trong chất giọng trầm khàn mang màu sắc hoài niệm của Binz đặt cạnh những nốt cao da diết, đầy giằng xé của SOOBIN tạo nên một tổng thể hòa quyện.

Khán giả cho rằng sự bù trừ này đẩy mạch cảm xúc của bài hát lên mức cao, chạm đến sự đồng cảm của những người từng trải qua sự đổ vỡ. Trên các mạng xã hội, những đoạn cắt của bài hát liên tục được người dùng sử dụng làm nhạc nền để thể hiện tâm trạng. Sự lan truyền tự nhiên từ cộng đồng mạng cho thấy bài hát phần nào nắm bắt đúng thị hiếu nghe nhạc mang tính chia sẻ cảm xúc của giới trẻ hiện nay.

Em của Binz đạt #1Trending Music YouTube Việt Nam

Chỉ sau chưa đầy 48 giờ đồng hồ kể từ thời điểm phát hành, ca khúc Em đã tiến thẳng lên #1Trending Music YouTube Việt Nam. Đồng thời, bản thu âm Em đăng tải trên kênh YouTube của Binz thu về hơn 627.000 lượt xem. Em cũng xuất sắc vươn lên chiếm giữ vị trí #1 iTunes Vietnam. Cùng thời điểm, Gặp Lại còn có bốn trên mười bài hát cùng lúc góp mặt trong Top Trending YouTube Việt Nam. Những con số này cho thấy mức độ quan tâm ổn định của khán giả đối với các sản phẩm âm nhạc mới của Binz.

Bên cạnh những yếu tố về chuyên môn âm nhạc, album lần này thu hút lượng lớn sự quan tâm bởi những tranh cãi xoay quanh hình ảnh đại diện của ca khúc Em. Trên mạng xã hội, một bộ phận dân mạng bắt đầu mổ xẻ chi tiết phong cách thiết kế artwork của bài hát Em.

Bên cạnh những yếu tố về chuyên môn âm nhạc, album lần này thu hút lượng lớn sự quan tâm bởi những tranh cãi xoay quanh hình ảnh đại diện của ca khúc Em

Cụ thể, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chỉ ra những điểm trùng hợp trên ảnh minh họa của ca khúc Em. Bối cảnh với thánh gia Nhà thờ có con gà khiến dân mạng liên tưởng đến nhà thò Con Gà vốn là địa điểm tổ chức hôn lễ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vào năm 2020. Thêm vào đó, vị trí trung tâm khắc họa bóng dáng một cô gái tóc ngắn mặc váy cưới đơn giản, đứng cạnh người đàn ông diện vest đen mang kính râm. Từ vóc dáng đến phong cách thời trang của hai nhân vật đều trùng khớp với hình ảnh thực tế trong đám cưới của cặp đôi nghệ sĩ.

Khi đặt cạnh nội dung ca từ day dứt, sự trùng hợp này lập tức làm bùng nổ tranh luận. Khán giả chia làm nhiều luồng ý kiến gay gắt xoay quanh ranh giới giữa nghệ thuật và việc khai thác đời tư. Dù người trong cuộc vẫn im lặng, chủ đề này tiếp tục thu hút lượng tương tác khổng lồ. Chính sự tò mò cùng các ý kiến trái chiều đã vô tình tạo ra hiệu ứng truyền thông, đóng góp lớn vào việc duy trì sức nóng cho dự án.

Ảnh: FB