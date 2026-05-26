Phía “công chúa Kpop” ra đòn mạnh tay với page antifan người Việt chuyên cắt ghép, bôi nhọ

Động thái pháp lý mạnh tay từ công ty giải trí Hàn Quốc đang gây xôn xao vì được cho là có liên quan đến page antifan tại Việt Nam.

Công ty của Jang Wonyoung “điểm mặt” loạt tài khoản, cộng đồng soi ra dấu vết anti-fan Việt

Mới đây, Starship Entertainment, công ty quản lý của IVE đã chính thức đưa ra thông báo cứng rắn về việc khởi kiện các cá nhân, tổ chức và nền tảng mạng xã hội có hành vi bôi nhọ, phát tán thông tin sai lệch nhằm vào các thành viên, đặc biệt là Jang Wonyoung. Thông tin này ngay lập tức tạo nên một "cơn chấn động" trên các diễn đàn Kpop. Đáng chú ý, trong danh sách các tài khoản bị công ty này đưa vào tầm ngắm, cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng soi ra một "dấu vết" quen thuộc khi một page antifan có tiếng tại Việt Nam rất có thể đang đứng trước nguy cơ đối mặt với pháp luật.

Thông báo của Starship Entertainment:

Xin chào. Đây là Starship Entertainment.

Chúng tôi hiện đang tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết, không có ngoại lệ, đối với những hành vi vu khống ác ý nhằm vào các thành viên IVE (Ahn Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz, Leeseo). Các hành vi này bao gồm: phát tán thông tin sai lệch, bôi nhọ danh dự, quấy rối tình dục, tấn công cá nhân, xúc phạm và xâm phạm quyền riêng tư. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật không thể dung thứ dưới bất kỳ lý do nào. Chúng tôi sẽ xác minh sự việc, xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý và xử lý thật nghiêm minh.

Dựa trên các tài liệu thu thập được từ việc liên tục giám sát và những báo cáo của người hâm mộ, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng. Hiện tại, công ty đang yêu cầu cơ quan chức năng điều tra và tiến hành các thủ tục pháp lý đối với một số tài khoản và bài đăng ác ý liên quan đến IVE. (Tên các tài khoản dưới đây đã được che đi một phần)

DC Inside: 과속라, Ido*, 소극왕웨 và 65 trường hợp khác

X (Twitter cũ): Haju_i*****, Hajako****** và 14 trường hợp khác

YouTube: Coldanaly*******-2 và 5 trường hợp khác

Facebook: Nan P, Whatever*********er và 2 trường hợp khác

Naver Blog: 루미나*코 và 3 trường hợp khác

Instagram: Greenam*** và 4 trường hợp khác

Không chỉ riêng IVE, chúng tôi vẫn đang liên tục theo dõi các nền tảng mạng xã hội đối với tất cả các nghệ sĩ trực thuộc công ty. Đối với những bài đăng ác ý được phát hiện, chúng tôi sẽ xem xét pháp lý và lần lượt tiến hành các biện pháp xử lý dân sự/hình sự. Bất kể kẻ vi phạm có xóa bài, chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư, đổi ID hay xóa tài khoản đi chăng nữa, những dữ liệu chúng tôi thu thập được vẫn sẽ được nộp làm bằng chứng cho cơ quan điều tra hình sự. Sắp tới, chúng tôi vẫn sẽ giữ nguyên tắc "không khoan nhượng" và kiên quyết dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi cũng như danh dự của các nghệ sĩ.

Những báo cáo từ người hâm mộ giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ nghệ sĩ. Nếu các bạn phát hiện bài đăng ác ý hoặc có bằng chứng liên quan, xin vui lòng gửi về địa chỉ email dưới đây. Các tài liệu gửi tới sẽ được xem xét pháp lý sau đó chuyển cho cơ quan điều tra, và thông tin người gửi/nội dung báo cáo sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Xin cảm ơn.

STARSHIP

Tại mục Facebook, một tài khoản có tên "Whatever*********er" đã lập tức thu hút sự chú ý của netizen Việt. Rất nhanh chóng, người hâm mộ đã đối chiếu và cho rằng đây chính là một trang blog cá nhân tiếng Việt có khoảng 23.000 người theo dõi, chuyên đăng tải các nội dung chỉ trích Jang Wonyoung.

Trang blog này từ lâu đã hoạt động như một "phòng mổ xẻ" vi mô đối với mọi động thái của Jang Wonyoung. Nội dung của trang chủ yếu mang góc nhìn tiêu cực, tập trung vào việc săm soi và phân tích các khía cạnh ngoại hình lẫn tính cách của nữ thần tượng. Admin của trang thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh cắt ghép để so sánh sự thay đổi trên gương mặt của Wonyoung qua các thời kỳ, nhằm cáo buộc cô lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và can thiệp dao kéo để thay đổi đường nét tự nhiên.

Chưa dừng lại ở đó, blog này còn liên tục mổ xẻ những phát ngôn, biểu cảm và hành động của cô trên các chương trình truyền hình, cho rằng Jang Wonyoung đang xây dựng một "vỏ bọc giả tạo" như việc cô tỏ ra chỉ quan tâm đến sự nghiệp nhưng lại thường xuyên có những phát ngôn bị cho là mâu thuẫn về chuyện tình cảm.

Ngay sau khi thông báo của Starship được lan truyền, chính blog này cũng đã có động thái "đầu hàng" nhưng lại với một thái độ vô cùng cợt nhả. Trên trang cá nhân, admin đăng tải dòng trạng thái thông báo dừng hoạt động. Và cho rằng việc tiếp tục bôi nhọ nữ nghệ sĩ là không đáng bỏ công sức, bất kể công ty kiện thật hay chỉ dọa kiện.

Bài đăng này ngay lập tức nhận về một làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Thay vì tỏ ra hối lỗi hay nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cá nhân này lại thể hiện thái độ thách thức, xem nhẹ pháp luật và coi việc bôi nhọ người khác chỉ như một trò vui qua đường "duyên đến đây là hết". Sự thiếu trách nhiệm và vô cảm này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho góc khuất độc hại của một bộ phận người dùng mạng hiện nay.

Sự việc của blog tại Việt Nam chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong chuỗi ngày dài Jang Wonyoung phải đối mặt với bạo lực mạng. Kể từ khi ra mắt, Jang Wonyoung luôn được xem là một trong những "It Girl" hàng đầu của thế hệ thần tượng Kpop thứ 4. Sự nổi tiếng bùng nổ, nhan sắc nổi bật cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở đã đưa cô lên đỉnh cao sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, đi kèm với đó, Wonyoung cũng trở thành nữ thần tượng bị ghét bậc nhất mạng xã hội.

Cô liên tục trở thành nạn nhân của những lời chỉ trích và phỉ báng vô cớ. Từ cách cô ăn một quả dâu tây, biểu cảm khi biểu diễn, cho đến cách mỉm cười chào người hâm mộ đều bị đem ra phân tích bằng một lăng kính ác ý. Những tin đồn thất thiệt về nhân cách, việc bắt nạt thành viên cùng nhóm hay thái độ trịch thượng được thêu dệt và lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không hề có bằng chứng xác thực.

Từ lâu, việc các thần tượng Kpop bị bôi nhọ dường như đã trở thành một "đặc sản" tồi tệ mà nghệ sĩ và người hâm mộ phải cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, cũng không ít lần các công ty giải trí đã lên tiếng cảnh báo và thậm chí khởi kiện để bảo vệ nghệ sĩ. Hồi đầu năm nay, Jang Wonyoung và Starship đã từng giành chiến thắng vụ kiện dân sự đối với chủ kênh YouTube Sojang. Đây là một trong những kênh chuyên tung tin đồn ác ý khét tiếng nhất Hàn Quốc.

Toà án đã buộc người đứng sau kênh này này phải bồi thường 100 triệu KRW (khoảng 1,8 tỷ VNĐ) cho nữ thần tượng vì các hành vi bịa đặt, cắt ghép video và phát tán thông tin sai sự thật nhằm thu lợi bất chính từ việc bôi nhọ danh dự của Jang Wonyoung.

Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin nhanh và khó kiểm soát, các hành vi cắt ghép, bôi nhọ hay phỉ báng nghệ sĩ đang trở thành vấn đề đáng báo động. Những nội dung sai lệch không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, tinh thần của người trong cuộc mà còn góp phần tạo ra môi trường mạng tiêu cực.

Động thái cứng rắn từ Starship cho thấy các hành vi công kích ẩn danh trên mạng xã hội sẽ không còn bị bỏ qua kể cả ở bất kỳ đâu và không gian mạng nào. Tất cả đều có thể bị xử lý bằng pháp lý nếu vượt quá giới hạn cho phép. Đây cũng là lời cảnh báo rõ ràng cho nhiều người rằng mọi phát ngôn và nội dung đăng tải đều cần được kiểm chứng và chịu trách nhiệm.

