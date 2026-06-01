Dược Sĩ Tiến đã “dán miệng” mà vẫn làm phiền Sơn Tùng

Sơn Tùng M-TP “không tránh” được bản cover đến từ Dược Sĩ Tiến.

Sau khi MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP chính thức lên sóng, mạng xã hội nhanh chóng bước vào những màn “đu trend” quen thuộc. Từ những bản hát cover, dance cover, ca khúc mới của nam ca sĩ phủ sóng khắp TikTok, Facebook và Threads. Tuy nhiên, giữa vô số màn hưởng ứng dành cho màn comeback của chủ tịch M-TP Entertainment, một phiên bản lại khiến cộng đồng mạng “không thể ngờ tới” đó chính là clip cover đến từ Dược Sĩ Tiến.

Clip Dược Sĩ Tiến cover Come My Way (Sơn Tùng M-TP x Tyga)

Theo đó vào tối 31/5, Dược Sĩ Tiến đăng tải đoạn video cover Come My Way theo phong cách được đầu tư như một “MV mini” dài khoảng 1 phút. Anh xuất hiện trong tạo hình phi hành gia, đứng giữa không gian viễn tưởng và điều gây chú ý hơn cả nằm ở chi tiết… dán kín miệng.

Dù vậy Dược Sĩ Tiến vẫn tự tin thể hiện trọn vẹn ca khúc bằng tiếng Anh với khẩu hình gần như không hề chuyển động. Chưa dừng lại ở đó, anh còn tự phối thêm các lớp bè acapella, chồng nhiều line vocal lên nhau để tạo thành một phiên bản hoàn toàn mới của Come My Way. Nhiều người hài hước cho rằng Dược Sĩ Tiến đã rất cố gắng khi "dán miệng" nhưng cuối cùng vẫn không thể ngừng việc “làm phiền” Sơn Tùng M-TP.

Không phải ngẫu nhiên mà cư dân mạng phải dành phản ứng đầy sự “ba chấm” cho màn cover của Dược Sĩ Tiến. Bởi trước đó anh từng không ít lần khiến nhiều người “ngán ngẩm” với những clip cover đầy tính “thảm họa”. Cụ thể vài tháng gần đây, cái tên Dược Sĩ Tiến bỗng xuất hiện với loạt cover liên tiếp và phần lớn đều vấp phải những tranh cãi.

Khán giả dường như không còn tiếp cận các clip theo góc nhìn thưởng thức âm nhạc thông thường. Thay vào đó, clip cover được xem như một dạng nội dung giải trí mang tính "tấu hài". Càng gây tranh cãi, càng bị bàn tán, các video của Dược Sĩ Tiến lại càng lan truyền mạnh mẽ.

Clip Dược Sĩ Tiến gây tranh cãi khi cover Tái Sinh (Tùng Dương)

Đam mê ca hát của Dược Sĩ Tiến thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm trước khi anh từng đầu tư số tiền lớn để sản xuất các sản phẩm âm nhạc riêng. Năm 2019, anh gây chú ý khi kết hợp cùng Đoàn Di Băng trong một MV cổ trang lấy cảm hứng từ Độ Ta Không Độ Nàng. Thời điểm đó, sản phẩm gây tranh luận dữ dội vì phần hát bị đánh giá thiếu thuyết phục trong khi phần hình ảnh lại được đầu tư rất tốn kém.

MV Độ Ta Không Độ Nàng - Đoàn Di Băng ft Dược sĩ Tiến

Tuy nhiên, làn sóng tranh cãi thực sự chỉ đến khi Dược Sĩ Tiến chuyển hướng sang các video cover trên TikTok. Tiêu biểu nhất là bản cover Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đang đạt hơn 25 triệu lượt xem. Những đoạn hát trầm, cách nhả chữ cùng biểu cảm có phần hơi… “ố dề” của anh nhanh chóng trở thành “nguyên liệu” cho vô số video chế.

Sau đó, hàng loạt video khác tiếp tục xuất hiện như Đẹp Mã, Hoist The Colours, Xích Linh hay Tái Sinh,... mỗi clip đều đi theo công thức quen thuộc như đầu tư hình ảnh, xử lý vocal theo hướng khó đoán và tạo ra cảm giác vừa buồn cười vừa khó hiểu cho người xem.

Đáng nói, càng bị chê, các video càng viral. Càng gây tranh cãi, lượng tương tác càng bùng nổ. Nhiều người cho rằng Dược Sĩ Tiến đã vô tình biến chính điểm yếu của mình thành một công thức truyền thông. Thay vì né tránh những lời nhận xét tiêu cực, anh lựa chọn tiếp tục sản xuất sản phẩm, tự trào về bản thân và biến mỗi lần xuất hiện thành một sự kiện mạng xã hội.

Trước đó MV Come My Way đánh dấu màn trở lại sau gần 2 năm của Sơn Tùng M-TP cùng màn bắt tay với rapper Tyga. Theo số liệu được M-TP Entertainment công bố, sau 48 giờ phát hành, MV đã thu về hơn 16,6 triệu lượt xem trên YouTube, vượt mốc 1 triệu lượt thích, leo thẳng #1 YouTube Charts Toàn cầu.

Không chỉ thống trị thị trường trong nước, Come My Way còn lọt Top 1 YouTube Daily Top Music Videos Global sau 25 giờ ra mắt, đứng đầu danh sách video được xem nhiều nhất trong 24 giờ tại nhiều khu vực trên thế giới. Ca khúc cũng ghi nhận hơn 1,2 triệu lượt stream trên Spotify, giữ vị trí #2 Apple Music Việt Nam, #1 iTunes Việt Nam và tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok với hơn 1 tỷ lượt xem liên quan đến các nội dung sử dụng âm thanh của bài hát.

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh phần âm nhạc, Come My Way nhận nhiều lời khen về mặt hình ảnh khi đưa hàng loạt biểu tượng văn hóa Việt Nam vào không gian mang màu sắc quốc tế. Đặc biệt, tài khoản MTV sở hữu hơn 2,5 triệu người theo dõi còn trực tiếp chia sẻ về màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga, gọi đây là sản phẩm mà "cả thế giới cần phải thưởng thức".

MV Come My Way - Sơn Tùng M-TP x Tyga

