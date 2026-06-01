Mason Nguyễn hụt hẫng với Come My Way của Sơn Tùng M-TP

Đường đua âm nhạc Vpop những ngày qua đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự trở lại của Sơn Tùng M-TP qua sản phẩm kết hợp quốc tế mang tên Come My Way . Bên cạnh những thành tích nhạc số ấn tượng, sản phẩm lần này cũng vấp phải không ít luồng ý kiến trái chiều về mặt màu sắc âm nhạc.

Giữa bối cảnh đó, đoạn trích từ buổi livestream mới đây của nam streamer Mason Nguyễn bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội khi anh thẳng thắn bày tỏ sự hụt hẫng và đưa ra những nhận xét cá nhân về ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP.

Mason Nguyễn chia sẻ cảm xúc về Come My Way của Sơn Tùng

Trong buổi phát sóng trực tiếp mới nhất nhằm giao lưu với người hâm mộ, Mason Nguyễn đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến ca khúc Come My Way vừa được ra mắt của Sơn Tùng M-TP. Nam rapper đã thoải mái chia sẻ những cảm nhận chân thực của bản thân sau khi nghe sản phẩm này.

Anh cho biết, chứng kiến chiến dịch truyền thông quảng bá vô cùng rầm rộ trước đó, kết hợp cùng thông tin nam ca sĩ hợp tác với rapper đình đám thế giới Tyga, bản thân anh đã đặt kỳ vọng rất lớn vào một sản phẩm âm nhạc mang tính đột phá, tạo nên cú hích mạnh mẽ về mặt thính giác cho người nghe. Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm âm nhạc lại mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với sự mong đợi ban đầu.

Mason Nguyễn có phần hụt hẫng khi nghe Come My Way

Mason Nguyễn bộc bạch rằng ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của Come My Way vang lên, anh cảm thấy có phần hụt hẫng vì giai điệu gợi nhắc quá nhiều đến một sản phẩm cũ. Theo cảm nhận của anh ca khúc mới này mang lại cảm giác giống như một bản remix lại từ chính bài hát Making My Way mà Sơn Tùng M-TP từng phát hành trước đây.

Mason Nguyễn tiết lộ bản thân là một người cực kỳ yêu thích Making My Way và luôn đánh giá đó là một ca khúc rất hay, sở hữu bản phối cuốn hút cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đối chiếu với sản phẩm mới ra mắt, anh nhận định Come My Way dường như chưa đạt được độ ấn tượng như kỳ vọng và mang lại cảm giác lặp lại chính mình của nam ca sĩ đàn anh, thay vì mang đến một ca khúc đột phá và hoàn toàn mới mẻ.

Dẫu vậy, Mason cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích và hy vọng người hâm mộ không quá khắt khe với mình, bởi đây hoàn toàn chỉ là những chia sẻ dựa trên góc nhìn của một người nghe nhạc đang tự do bày tỏ quan điểm cá nhân chứ không hề mang theo ác ý.

Đoạn livestream chia sẻ của Mason về ca khúc mới của Sơn Tùng lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng

Ngay sau khi đoạn livestream này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, chủ đề này đã lập tức thu hút hàng loạt lượt bình luận từ cư dân mạng. Trái với những lo ngại về việc làn sóng phản đối từ người hâm mộ sẽ bùng nổ, một số khán giả bày tỏ sự đồng tình với những nhận xét của Mason Nguyễn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng lời chia sẻ của Mason cũng chỉ đơn giản cảm nhận cá nhân. Việc một khán giả đưa ra cảm nhận khen chê thẳng thắn đối với một sản phẩm nghệ thuật là điều hoàn toàn bình thường, nhất là khi câu từ của anh khá văn minh, mang tính đóng góp thẳng thắn và không hạ thấp giá trị công sức của ê-kíp sản xuất.

Thực tế, Come My Way cũng đang phải đối mặt với khá nhiều ý kiến trái chiều về mặt chất lượng âm nhạc kể từ khi trình làng. Nhiều người nghe nhận định ca khúc mới tương đối khó ngấm và thiếu một đoạn hook đắt giá. Dù pha trộn các chất liệu thời thượng như Afrobeats, Hip-hop và Reggaeton, bản phối vẫn bị đánh giá là khá an toàn, chưa tạo được sự bùng nổ về mặt thính giác. Thêm vào đó, phần xử lý giọng hát hoàn toàn bằng tiếng Anh chưa thực sự tự nhiên.

Thực tế, Come My Way cũng đang phải đối mặt với khá nhiều ý kiến trái chiều về mặt chất lượng âm nhạc kể từ khi trình làng

Một số ngược lại dành lời khen cho tư duy làm nhạc tiệm cận quốc tế của nam ca sĩ. Việc hợp tác với rapper người Mỹ Tyga cho thấy nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn để bắt kịp xu hướng streaming toàn cầu. Nhiều khán giả khẳng định Come My Way thuộc thể loại nhạc mưa dầm thấm lâu, đòi hỏi người nghe phải thưởng thức nhiều lần mới cảm nhận được độ mượt mà của bản phối. Nhiều ý kiến cho rằng, đây được xem là một phép thử cần thiết để Sơn Tùng M-TP định hình phong cách riêng, thay vì tiếp tục chạy theo những bài nhạc mì ăn liền dễ thuộc, dễ quên.

Come My Way vẫn đang tiếp tục càng quét các bảng xếp hạng

Tuy nhiên, bất chấp mọi luồng ý kiến khen chê trái chiều, sức hút khổng lồ của nam ca sĩ là điều không thể phủ nhận khi ca khúc vẫn liên tục càn quét và thống trị các bảng xếp hạng nhạc số. Hiện tại, MV đã nhanh chóng cán mốc hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube, độc chiếm vị trí quán quân tại các hạng mục quan trọng của YouTube Chart Việt Nam bao gồm #1 Daily Top Music Video, #1 Weekly Top Artist và #1 Weekly Top Song.

Đồng thời, MV Come My Way cũng đang lọt top trending của 15 quốc gia và đạt #1 Trending tại Việt Nam, Singrapore và Úc. Trên các nền tảng nhạc số khác, Come My Way cũng ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt stream trên Spotify, đồng thời giữ vững vị trí dẫn đầu trên cả hai bảng xếp hạng Spotify và iTunes Việt Nam, một lần nữa khẳng định vị thế và sức hút khổng lồ của giọng ca gốc Thái Bình ở hiện tại.

