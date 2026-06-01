Công chúa Kpop gặp nguy hiểm

Công chúa Kpop khiến người hâm mộ lo lắng khi đối mặt với tình trạng nguy hiểm khi tham gia lịch trình tại Trung Quốc mới đây.

Jang Wonyoung bị bám đuôi tại Trung Quốc

Thông tin về việc Jang Wonyoung bị fan cuồng bám đuôi trong lịch trình tại Trung Quốc mới đây đang trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video ngắn được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, ghi lại bối cảnh không gian bên trong xe di chuyển của nữ thần tượng.

Cụ thể, khi Jang Wonyoung đang trong thời gian nghỉ ngơi riêng tư, một sasaeng fan đã cố tình tiếp cận từ phía sau, áp sát điện thoại vào kính xe để quay clip và chỉ thẳng vào màn hình điện thoại của cô. Ngay sau khi phát hiện hành động bất thường này, Jang Wonyoung đã chủ động bật camera trước của điện thoại để ghi hình ngược lại khuôn mặt của đối tượng, nhằm mục đích nhắc nhở và yêu cầu dừng hành vi quấy rối.

Bên cạnh đó, một đoạn clip khác do người hâm mộ chia sẻ cũng cho thấy tình trạng nhiều xe của fan cuồng liên tục bám đuôi, rượt đuổi theo phương tiện di chuyển của Jang Wonyoung và các thành viên cùng nhóm suốt chặng đường thực hiện lịch trình tại Trung Quốc.

Ngay sau khi các hình ảnh và video trên được đăng tải, làn sóng phẫn nộ dữ dội đã bùng phát trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước việc quyền riêng tư tối thiểu của nghệ sĩ bị xâm phạm nghiêm trọng ngay cả trong không gian kín.

Trên khắp các diễn đàn, công chúng liên tục lên án hành động quá khích của bộ phận sasaeng fan này, đồng thời gửi yêu cầu khẩn cấp đến công ty quản lý Starship Entertainment, đòi hỏi đơn vị này phải thắt chặt an ninh và có các biện pháp pháp lý can thiệp kịp thời nhằm bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ.

Sau đó, Jang Wonyoung đã trực tiếp gửi lời cảnh báo đến các đối tượng bám đuôi thông qua ứng dụng nhắn tin giao lưu với người hâm mộ. Nữ thần tượng thẳng thắn chia sẻ về cảm giác hoang mang khi bất ngờ bị những người xa lạ áp sát máy ảnh hoặc điện thoại vào mặt trong khoảng thời gian cá nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự tôn trọng và cư xử lịch sự từ công chúng.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên thành viên IVE phải đối diện với vấn nạn này. Vào tháng 8 năm 2024, cô cũng từng đưa ra những phản hồi tương tự để kêu gọi người hâm mộ giữ khoảng cách văn minh và chỉ nên gặp gỡ thông qua các sự kiện chính thức như concert của nhóm.

Jang Wonyoung hiện là một trong những nữ thần tượng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ Kpop thứ tư. Sự nổi tiếng vượt trội giúp cô liên tục gặt hái thành công với IVE qua loạt sản phẩm âm nhạc như Eleven, Love Dive hay After Like .

Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp và sở hữu độ nhận diện thuộc top đầu giới giải trí. Jang Wonyoung là nữ thần tượng liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số hoạt động thương hiệu và sức ảnh hưởng truyền thông tại Hàn Quốc. Sức hút mạnh mẽ này giúp nữ nghệ sĩ thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu, song cũng khiến cô trở thành mục tiêu hàng đầu của các hành vi theo dõi cực đoan của sessang fan và cũng là nạn nhân thường xuyên của những vụ việc chỉ trích vô cớ, định kiến tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng.

Mới đây, phía Jang Wonyoung và công ty quản lý mới đây đã có những biện pháp pháp lý quyết liệt để bảo vệ danh dự cho nữ nghệ sĩ. Cụ thể, Starship Entertainment đã chính thức đệ đơn khởi kiện hàng loạt trang tin ẩn danh, tài khoản mạng xã hội chuyên đăng tải các bình luận ác ý, bôi nhọ và tung tin đồn thất thiệt về Jang Wonyoung.

Đáng chú ý, trong danh sách các tài khoản bị can thiệp pháp lý lần này, công chúng phát hiện có sự xuất hiện của một fanpage lớn chuyên anti nữ thần tượng hoạt động trên Facebook tại Việt Nam. Động thái cứng rắn, không bao che cho các hành vi tấn công mạng dù ở quốc gia nào của công ty chủ quản nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận, được đánh giá là hành động cần thiết sau những tiền lệ thành công từ vụ kiện tụng dân sự và hình sự nhắm vào các kênh thông tin rác trước đó. Có thể thấy, hào quang khổng lồ ở hiện tại mang lại cho Jang Wonyoung danh tiếng và sự săn đón, nhưng cũng đẩy cô vào những rắc rối mệt mỏi từ những fan cuồng cực đoan.

