Ca sĩ 3 lần được chọn làm đại diện quốc gia: Quảng bá World Cup vai trò đặc biệt, là bộ mặt thúc đẩy kinh tế

Bộ sưu tập hợp tác giữa Nike và PEACEMINUSONE (PMO) của G-Dragon quảng bá cho World Cup 2026 đang gây sốt MXH, khiến người hâm mộ "canh" lịch mua. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) chọn G-Dragon và thương hiệu cá nhân của anh để hợp tác cùng Nike, biểu thị bản sắc văn hóa Hàn Quốc và sức ảnh hưởng toàn cầu của Kpop. Chiến dịch quảng bá còn có sự tham gia của Karina (aespa), tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ vượt ra ngoài phạm vi thời trang hay thể thao đơn thuần. Đáng chú ý, các tuyển thủ Hàn Quốc đã diện bộ sưu tập này trong những hoạt động bên lề và trước các trận đấu thuộc kỳ World Cup 2026.

Sự xuất hiện của biểu tượng hoa cúc khuyết cánh - dấu ấn gắn liền với G-Dragon và PEACEMINUSONE tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khiến người hâm mộ không khỏi tự hào. Đây cũng là lần tiếp theo G-Dragon được lựa chọn trở thành một trong những gương mặt đại diện cho Hàn Quốc ở sân khấu quốc tế, nối tiếp vai trò tại APEC 2025 và nhiều sự kiện mang tầm quốc gia trước đó.

Từ lâu, G-Dragon đã vượt qua giới hạn của một thần tượng giải trí thông thường. Anh được xem là một biểu tượng văn hóa có khả năng tạo ra ảnh hưởng kinh tế, thúc đẩy sức mạnh mềm quốc gia và trở thành đại diện tiêu biểu cho hình ảnh Hàn Quốc trong mắt thế giới.

Debut năm 2006, không ai nghĩ thủ lĩnh nhóm nhạc Hiphop bị chê bai năm ấy nay là ông hoàng không thể thay thế của Kpop. Suốt 20 năm sự nghiệp, G-Dragon đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cấu trúc vận hành của ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc. Một trong những dấu ấn lớn nhất là việc xây dựng mô hình “idol-producer”.

Trong giai đoạn mà phần lớn thần tượng chỉ tập trung vào biểu diễn, G-Dragon đã trực tiếp tham gia sáng tác, viết lời và sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho BIGBANG cũng như sự nghiệp cá nhân. Cách làm này không chỉ giúp anh khẳng định giá trị nghệ thuật mà còn mở ra một tiêu chuẩn mới cho thế hệ thần tượng kế tiếp. Nhiều nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay như BTS, SEVENTEEN hay Stray Kids đều theo đuổi mô hình nghệ sĩ chủ động tham gia sản xuất âm nhạc.

Không chỉ thay đổi âm nhạc, G-Dragon còn góp phần hình thành văn hóa fandom hiện đại. G-Dragon tạo nên lightstick đầu tiên của Kpop. Chiếc lightstick hình vương miện của BIGBANG, thường được gọi là Bang Bong - do chính anh tham gia thiết kế đã tạo ra cuộc cách mạng trong văn hóa cổ vũ. Từ những chiếc gậy phát sáng đơn giản, lightstick trở thành biểu tượng nhận diện fandom, được thiết kế riêng và phát triển thành một thị trường vật phẩm thương mại có giá trị hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Ở lĩnh vực thời trang, G-Dragon là một trong những người đầu tiên đưa khái niệm phi giới tính vào văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Năm 2016, anh trở thành nam nghệ sĩ châu Á đầu tiên giữ vai trò Đại sứ Toàn cầu của Chanel. Thành công của G-Dragon khiến các nhà mốt xa xỉ bắt đầu nhìn nhận thần tượng Hàn Quốc như những nhân vật có khả năng tạo ra doanh thu và ảnh hưởng toàn cầu.

Tư duy tiên phong ấy còn được thể hiện ở album Kwon Ji Yong phát hành năm 2017 dưới dạng USB thay vì đĩa CD truyền thống. Quyết định này gây tranh cãi nhưng đồng thời buộc các tổ chức âm nhạc Hàn Quốc phải xem xét lại định nghĩa về album vật lý trong kỷ nguyên số.

Năm 2025 là năm chứng kiến G-Dragon chuyển hóa sức ảnh hưởng thành những con số kinh tế cụ thể rõ ràng nhất. Sau quãng nghỉ 7 năm vì nhập ngũ, rời YG và loạt biến cố đến với BIGBANG, G-Dragon đông sơn tái khởi cùng album phòng thu thứ 3 Übermensch. Loạt ca khúc POWER, Too Bad, Home Sweet Home xô đổ các BXH âm nhạc châu Á, gây bão doanh số ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. G-Dragon khởi động world tour cùng tên với 39 show diễn đi qua châu Á, Mỹ, châu Âu, thu hút khoảng 825.000 khán giả. G-Dragon trở thành động lực tăng trưởng gần như tuyệt đối của Galaxy Corporation - công ty quản lý mà anh đầu quân sau khi rời YG Entertainment.

Theo báo cáo kiểm toán, doanh thu của Galaxy Corporation trong năm 2025 đạt gần 299 tỷ won, tương đương khoảng 5.300 tỷ đồng Việt Nam, tăng hơn 618% so với năm trước. Riêng mảng quản lý nghệ sĩ ghi nhận 269,5 tỷ won, tăng tới 859%. Từ một doanh nghiệp thua lỗ, Galaxy Corporation đã chuyển sang có lợi nhuận hoạt động khoảng 12,5 tỷ won. Sau khi trừ các khoản chi phí, G-Dragon được ước tính nhận về hơn 65 tỷ won, tương đương khoảng 1.200 tỷ đồng Việt Nam, chưa tính các khoản doanh thu khác từ tour lưu diễn.

Song song đó, thương hiệu thời trang PEACEMINUSONE tiếp tục trở thành một cỗ máy tạo giá trị kinh tế. Các màn hợp tác với những tập đoàn quốc tế như Nike liên tục tạo ra cơn sốt trên thị trường. Nhiều sản phẩm mang dấu ấn G-Dragon ghi nhận giá bán lại cao gấp nhiều lần giá gốc, biến chúng thành những mặt hàng có giá trị thương mại đặc biệt.

Ảnh hưởng của G-Dragon hiện không còn được đo đếm bằng doanh số album hay lượt nghe trực tuyến. Mới đây, G-Dragon đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Forbes Korea Power Celebrity, chỉ xếp sau BTS và là nghệ sĩ solo có thứ hạng cao nhất. Kết quả này phản ánh mức độ ảnh hưởng vượt xa phạm vi ngành giải trí.

Cũng trong năm 2025, khi Hàn Quốc đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC, G-Dragon được bổ nhiệm làm Đại sứ Danh dự. Đây là một quyết định mang tính chiến lược khi chính phủ Hàn Quốc tận dụng hình ảnh của một nghệ sĩ có khả năng kết nối giữa văn hóa, công nghệ và sức sáng tạo. Không chỉ vậy, G-Dragon còn là nghệ sĩ Kpop duy nhất biểu diễn tại Gala Dinner dành cho các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Với 20 năm cống hiến bền bỉ, G-Dragon được trao Huân chương văn hóa hạng Okgwan cao quý, là ngôi sao trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nhận được vinh dự này.

Đến năm 2026, hình ảnh hoa cúc khuyết cánh của PEACEMINUSONE xuất hiện tại World Cup thông qua dự án hợp tác giữa Nike và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc tiếp tục củng cố vị thế đặc biệt. Đây không đơn thuần là một bộ sưu tập thời trang mà còn là sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa đại chúng và thương hiệu quốc gia. Từ APEC đến World Cup, rồi những chiến dịch quảng bá văn hóa Hàn Quốc trước đó, G-Dragon đã nhiều lần được lựa chọn như một gương mặt đại diện cho đất nước trên sân khấu quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại, Kwon Ji-yong không chỉ là một ngôi sao giải trí. Anh đã trở thành một phần trong chiến lược quyền lực mềm của Hàn Quốc, là nhân vật có khả năng thúc đẩy âm nhạc, thời trang, du lịch và thậm chí cả kinh tế quốc gia. Khi G-Dragon dịch chuyển, một chuỗi giá trị kinh tế cũng dịch chuyển theo. Và đó là lý do sau hai thập kỷ hoạt động, Kpop đã có những biểu tượng toàn cầu mới, idol bước sang thế hệ thứ 5, GD vẫn được xem là một trong những biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn nhất mà Hàn Quốc từng sản sinh.

