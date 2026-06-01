Sơn Tùng M-TP trả lời truyền thông quốc tế: Come My Way là cách để cùng Tyga kết nối nguồn cội của mình

Loạt chia sẻ của Sơn Tùng với Hypebeast khiến người hâm mộ nổi bão.

Mới đây, Hypebeast đã đăng tải bài viết phân tích, đồng thời phỏng vấn nhân vật về màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP cùng rapper Tyga trong dự án Come My Way. Đây là một trong những nền tảng truyền thông hàng đầu thế giới về văn hóa đương đại, thời trang, âm nhạc và lối sống, có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng quốc tế. Việc một sản phẩm âm nhạc Việt Nam xuất hiện trên Hypebeast cho thấy sức lan tỏa của dự án đã vượt ra ngoài phạm vi thị trường nội địa, tiếp cận những diễn đàn văn hóa và giải trí có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Trong bài viết, Hypebeast nhận định Come My Way không đơn thuần là một màn hợp tác giữa hai nghệ sĩ đến từ hai thị trường khác nhau. Theo trang báo này, MV là điểm giao thoa của nhiều lớp văn hóa, nhiều thế hệ và là kết quả của một mối quan hệ đã được xây dựng trong nhiều năm giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga. Hypebeast tiết lộ màn kết hợp này không phải là một lời mời hợp tác mang tính thương mại hay ngẫu hứng. Chia sẻ với Hypebeast, Sơn Tùng M-TP cho biết anh và Tyga đã quen biết nhau từ rất lâu, thậm chí đã nhiều lần mong muốn thực hiện một dự án chung nhưng chưa thể thành hiện thực.

"Một điều đặc biệt nữa là anh ấy mang trong mình dòng máu Việt Nam, và điều đó khiến ca khúc này mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ đơn thuần là một bài hát"

Sơn Tùng chia sẻ: “Chúng tôi đã quen nhau từ lâu và tôi cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần muốn làm điều gì đó cùng anh ấy. May mắn là mọi thứ cuối cùng cũng thành hiện thực trong năm nay và tôi thực sự cảm thấy đó giống như định mệnh”. Theo Sơn Tùng, quá trình thực hiện ca khúc diễn ra khá tự nhiên. Anh sáng tác bài hát, ngay lập tức cảm thấy Tyga là mảnh ghép phù hợp nhất rồi gửi bản demo cho nam rapper. Tuy nhiên, nền tảng để tạo nên sự hợp tác này thực chất đã được xây dựng từ nhiều năm trước thông qua mối quan hệ cá nhân giữa hai nghệ sĩ.

Một trong những yếu tố được Hypebeast đặc biệt nhấn mạnh là nguồn gốc Việt Nam của Tyga. Come My Way không chỉ là màn kết hợp xuyên biên giới thông thường mà còn mang ý nghĩa kết nối cội nguồn. Sơn Tùng chia sẻ: “Đây không chỉ là một bài hát. Nó là cơ hội ý nghĩa để cả hai chúng tôi kết nối lại với nguồn cội của mình”. Nam ca sĩ cho rằng chính sự đồng điệu về gốc gác văn hóa đã giúp quá trình sáng tạo diễn ra tự nhiên, không gượng ép. Bởi vậy, Come My Way không chỉ là một đĩa đơn âm nhạc mà còn trở thành phương tiện để hai nghệ sĩ kể lại câu chuyện về bản sắc của chính mình.

"Tôi chưa bao giờ quên lý do vì sao mình bắt đầu hành trình này ngay từ những ngày đầu tiên. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi luôn cố gắng gìn giữ phần con người ấy trong mình, bởi nó nhắc tôi nhớ về sự thuần khiết khi bước chân vào ngành công nghiệp này và về tình yêu sâu sắc mà tôi dành cho âm nhạc ngay từ thuở ban đầu"

Bài viết của Hypebeast cũng dành nhiều dung lượng để phân tích màu sắc âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Theo nam ca sĩ, nền tảng quan trọng nhất trong hành trình nghệ thuật của anh chính là âm nhạc dân gian Việt Nam. Sơn Tùng cho biết anh lớn lên cùng những giai điệu dân ca truyền thống và điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới cách hát, cách xử lý giai điệu cũng như cảm xúc trong âm nhạc của mình. Anh chia sẻ: “Cách tôi hát chịu ảnh hưởng rất lớn từ âm nhạc dân gian Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa tôi và những nghệ sĩ khác”.

Dân gian Việt Nam không phải là yếu tố được Sơn Tùng sử dụng như một lớp trang trí văn hóa bên ngoài mà là phần cốt lõi tạo nên bản sắc nghệ thuật của anh trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động. Giữa bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng có xu hướng đồng nhất hóa, việc giữ được dấu ấn cá nhân trở thành một lợi thế đặc biệt. Nam ca sĩ nhấn mạnh việc bảo vệ bản sắc không chỉ là lựa chọn sáng tạo mà còn là nguyên tắc nghề nghiệp. Anh khẳng định: “Chỉ cần tôi luôn nhớ mình là ai và đến từ đâu thì tôi sẽ không bao giờ đánh mất chính mình hay bản sắc của mình”.

"Với tư cách là một nghệ sĩ Việt Nam, tôi được sinh ra và lớn lên cùng âm nhạc dân gian truyền thống Việt Nam. Sau hơn 13 năm hoạt động trong ngành công nghiệp này, tôi nhận ra rằng chỉ cần luôn nhớ mình là ai và mình đến từ đâu thì tôi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân hay bản sắc của mình"

Theo Sơn Tùng, sự trung thành của khán giả trong suốt nhiều năm qua đến từ việc họ cảm nhận được sự chân thật ấy, thay vì những chiến lược tiếp thị hay thuật toán mạng xã hội.

Ở phần cuối bài viết, Hypebeast đề cập tới chi tiết gây chú ý trong đoạn after-credit của MV Come My Way, khi Sơn Tùng xuất hiện bên hình ảnh một con sâu bướm màu trắng. Nam ca sĩ xác nhận đây là chi tiết được cài cắm có chủ đích. Anh giải thích: “Đó không chỉ là một con sâu bướm. Nó còn là cánh cổng mở ra chương tiếp theo mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho khán giả”.

"Nhưng tôi có thể bật mí một chút. Nếu bạn đã xem cảnh hậu credit của Come My Way, có lẽ bạn đã nhận ra hình ảnh tôi đang tô màu cho con sâu bướm trắng. Đó không chỉ đơn thuần là một con sâu bướm, mà còn là cánh cổng mở ra chương tiếp theo mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho khán giả."

Hình ảnh sâu bướm mang hàm ý về sự biến đổi và tái sinh, đồng thời báo hiệu cho một chương mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Sau nhiều năm chuẩn bị chiến lược quốc tế, hơn một thập kỷ xây dựng nền tảng nghệ thuật cùng màn hợp tác mang ý nghĩa trở về với cội nguồn cùng Tyga, Come My Way được xem như điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn mà nam ca sĩ đang hướng tới trên thị trường toàn cầu.

Ảnh: Sơn Tùng M-TP/Hypebeast