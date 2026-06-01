Nam ca sĩ Việt giải nghệ vì bệnh tật: Chưa kịp nổi tiếng thì mắc ung thư, trở thành người khiếm thị vẫn đi hát

Từng được kỳ vọng là một gương mặt trẻ triển vọng của Vpop nhờ ngoại hình sáng và nền tảng được đào tạo bài bản, nhưng con đường nghệ thuật của Jay Hoo lại sớm khép lại bởi biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Khi sự nghiệp còn chưa kịp bứt phá, nam ca sĩ đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp cùng hàng loạt biến chứng khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Jay Hoo tên thật là Hồ Hoài Anh Nhân, sinh năm 1992. Anh từng gây chú ý khi chính thức gia nhập làng giải trí bằng việc phát hành MV I Wanna Feel vào tháng 8/2017. Với ngoại hình điển trai, phong cách hiện đại cùng xuất thân là cựu du học sinh Hàn Quốc, Jay Hoo được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ sở hữu nhiều tiềm năng phát triển.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, biến cố bất ngờ đã xảy đến với nam ca sĩ. Khoảng tháng 12/2017, trong lúc tham gia một chương trình thời trang, Jay Hoo phát hiện mình mắc bệnh cường giáp. Đến tháng 4/2018, tình trạng sức khỏe tiếp tục diễn biến xấu khi đôi mắt của anh bắt đầu mờ dần và phải tiến hành điều trị.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. 8 tháng sau, Jay Hoo và gia đình tiếp tục nhận tin dữ khi được bác sĩ chẩn đoán căn bệnh cường giáp đã biến chứng thành khối u, tức ung thư tuyến giáp. Theo các bác sĩ, nếu không được điều trị kịp thời và đúng phương pháp, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm với nguy cơ tai biến cao.

Jay Hoo trong MV đầu tay

Chia sẻ với truyền thông về tình trạng bệnh tình, Jay Hoo khiến nhiều người xót xa khi tiết lộ thị lực của anh gần như đã mất hoàn toàn.

“Theo bác sĩ thì vẫn có thể vừa cắt tuyến giáp vừa xạ trị, chỉ là biến chứng đến thanh quản. Nhưng giờ đôi mắt tôi hầu như không thấy được nữa. Mọi thứ trước mắt mông lung và chập chờn đến khó tả. Thời gian qua, tôi cố gắng dùng chút sức lực, ánh sáng và số tiền còn lại để tổ chức hai đêm nhạc tại quê nhà Quảng Bình. Tôi xem đây như lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu, thế nên hết lòng vì nó. Những giọt nước mắt của khán giả tiếp thêm động lực cho em trong quá trình điều trị sắp tới”, nam ca sĩ tâm sự.

Năm 2019, Jay Hoo tổ chức hai đêm nhạc tại Quảng Bình để giải nghệ. Dù sức khỏe suy kiệt, nam ca sĩ vẫn dành toàn bộ tâm huyết cho những lần xuất hiện cuối cùng trước khán giả. Chương trình còn có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ thân thiết như Phương Mỹ Chi, Châu Khải Phong, Mi Anh, Sally Q và Phạm Duy Khương.

Sau hai đêm diễn này trong sự nghiệp, Jay Hoo còn quyết định trích một phần tiền bán vé để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà Quảng Bình. Với nam ca sĩ, việc được cho đi và san sẻ với cộng đồng là điều anh muốn thực hiện khi bản thân vẫn còn đủ khả năng.

Sau nhiều năm chống chọi bệnh tật, Jay Hoo đã bình phục. Tuy vậy, anh vẫn mất hoàn toàn thị lực. Hiện tại, nam ca sĩ đổi nghệ danh thành tên thật Hoài Nhân, tiếp tục sự nghiệp ca hát ở dòng nhạc trữ tình, quê hương đất nước. Nghị lực vượt qua bệnh tật của Hoài Nhân được nhiều khán giả yêu quý, ngưỡng mộ.

