Đầu tư MV 5 triệu đồng, nữ ca sĩ Việt có hit để đời rồi lặn mất tăm không ai biết

Từng sở hữu bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, 9x, nữ ca sĩ này sau đó gần như biến mất khỏi showbiz khiến nhiều người thắc mắc.

Mới đây, một đoạn cắt từ MV Tan của ca sĩ Lương Minh Trang bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều người yêu nhạc vào bình luận, nhắc lại những kỷ niệm gắn với giai đoạn Vpop đầu thập niên 2010 và tuổi thanh xuân của thế hệ 8x, 9x. Cùng với sự hoài niệm ấy là câu hỏi xuất hiện liên tục dưới phần bình luận: "Lương Minh Trang giờ ở đâu? ".

Từng sở hữu những bản hit được đông đảo khán giả yêu thích, Lương Minh Trang là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc Pop Ballad đầu thập niên 2010. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động sôi nổi, nữ ca sĩ dần vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Trong số các ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô, Tan được xem là dấu mốc quan trọng nhất. Bài hát kể về tâm trạng của một cô gái sau khi tình yêu đổ vỡ, khi những kỷ niệm từng đẹp đẽ chỉ còn lại sự tiếc nuối và cô đơn. Không sử dụng những hình ảnh quá phức tạp hay ca từ cầu kỳ, ca khúc chạm đến cảm xúc người nghe bằng sự gần gũi và chân thành.

Ở thời điểm dòng nhạc Ballad được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích, Tan nhanh chóng tạo sức lan tỏa nhờ giai điệu chậm rãi, dễ nghe cùng phần điệp khúc giàu cảm xúc. Chất giọng trong trẻo của Lương Minh Trang càng giúp ca khúc ghi dấu ấn và nhanh chóng phủ sóng trên các trang nghe nhạc trực tuyến, diễn đàn cũng như mạng xã hội thời bấy giờ. Với nhiều khán giả 8x, 9x, Tan từng là một trong những bản nhạc thất tình quen thuộc, đồng thời đưa nữ ca sĩ từ gương mặt mới trở thành cái tên được đông đảo người yêu nhạc biết đến.

Ít ai biết rằng phía sau bản hit từng được hàng triệu khán giả yêu thích là câu chuyện khởi đầu khá đặc biệt. Để có tiền thu âm, Lương Minh Trang phải dành nhiều năm đi hát và tích góp cát-xê. Sau khi hoàn thành bản thu, cô tiếp tục nhận show để gom đủ kinh phí thực hiện MV. Tổng số tiền nữ ca sĩ có trong tay khi ấy chỉ khoảng 5 triệu đồng. Khoản kinh phí ít ỏi chủ yếu được dùng để thuê máy móc và thiết bị quay hình. Nhiều công đoạn còn lại, từ chuẩn bị đạo cụ đến các công việc hậu trường, đều được cô tự thực hiện để tiết kiệm chi phí.

Ban đầu, MV được thực hiện đơn thuần như một kỷ niệm cho những ngày đầu theo đuổi âm nhạc. Thế nhưng ngoài dự đoán, Tan nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất thời điểm đó. Thành công của bài hát không chỉ giúp Lương Minh Trang được biết đến rộng rãi mà còn mở ra một giai đoạn phát triển đáng chú ý trong sự nghiệp.

Sau hiệu ứng từ Tan, Lương Minh Trang tiếp tục ghi dấu bằng nhiều sản phẩm âm nhạc khác. Đặc biệt, Đứng Sau Một Nụ Cười do chính cô sáng tác nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, cho thấy khả năng sáng tác bên cạnh vai trò ca sĩ.

Những năm tiếp theo, hàng loạt ca khúc như Hạnh Phúc Đó Em Không Có, Công Chúa Tuyết, Đứng Dậy Sau Nỗi Đau hay Giấc Mơ Hồng liên tục được phát hành. Với hình ảnh nhẹ nhàng cùng chất giọng giàu cảm xúc, Lương Minh Trang từng là cái tên quen thuộc trong danh sách nghe nhạc của nhiều khán giả trẻ.

Khi sự nghiệp đang có những bước tiến ổn định, nữ ca sĩ bất ngờ lựa chọn kết hôn với diễn viên hài Vinh Râu. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật và gần như rút lui khỏi các sân khấu ca nhạc trong nhiều năm. Khoảng thời gian này, Lương Minh Trang tập trung cho cuộc sống riêng và đồng hành cùng chồng trong một số dự án nghệ thuật. Trong khi thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những gương mặt mới, sự vắng bóng kéo dài khiến tên tuổi của cô dần ít được nhắc đến hơn trước.

Đến tháng 7/2021, Lương Minh Trang và Vinh Râu xác nhận ly hôn sau 6 năm chung sống. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm bởi trước đó cả hai từng được xem là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến của showbiz Việt. Sau biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ xuất hiện trở lại trên một số chương trình truyền hình và cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Hiện tại, Lương Minh Trang không còn hoạt động sôi nổi như giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên, mỗi lần những ca khúc như Tan hay Đứng Sau Một Nụ Cười được nhắc lại trên mạng xã hội, cái tên của cô vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Sau hơn một thập kỷ, những bài hát ấy không chỉ là dấu ấn trong sự nghiệp của Lương Minh Trang mà còn trở thành một phần ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt.

