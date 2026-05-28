Tinh Hà Say Hi công bố dàn nghệ sĩ sẽ tham gia mùa giải đầu tiên với format mới.

Từ 10 giờ sáng ngày 28/5, chương trình Tinh Hà Say Hi đã chính thức khởi động màn công bố dàn cast đầu tiên cho mùa giải năm nay. Theo format được hé lộ, cứ mỗi 1 tiếng, chương trình sẽ tung ra 4 nghệ sĩ tham gia, khiến mạng xã hội liên tục “đứng ngồi không yên” trước những cái tên dần lộ diện.

Tính đến hiện tại, 8 gương mặt đầu tiên xác nhận góp mặt gồm Quang Hùng MasterD, CODY NAM VÕ, Jaysonlei, CoolKid, Song Luân, buitruonglinh, Sơn.K và HYO. Đây cũng là những “Anh Trai” đầu tiên chính thức khởi hành trong hành trình âm nhạc mới thuộc vũ trụ Say Hi.

8 cái tên đầu tiên lộ diện trong vũ trụ mới nhà Say Hi

Ngay từ những bài đăng đầu tiên, Tinh Hà Say Hi đã tạo được hiệu ứng thảo luận mạnh trên mạng xã hội khi phần lớn nghệ sĩ được công bố đều là những gương mặt đã có độ nhận diện nhất định từ 2 mùa Anh Trai Say Hi trước đó. Quang Hùng MasterD tiếp tục là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhờ sức hút ổn định cùng lượng fan đông đảo. Song Luân gây chú ý với visual điện ảnh và hình tượng nghệ sĩ đa năng, trong khi buitruonglinh được kỳ vọng mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung, giàu cảm xúc như cách anh từng tạo dấu ấn với khán giả trẻ thời gian qua.

Bên cạnh đó, CODY NAM VÕ, Jaysonlei và Sơn.K cũng là những nhân tố quen mặt với khán giả theo dõi vũ trụ Say Hi, hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp thú vị trong mùa hè năm nay. Đáng chú ý, CoolKid và HYO là 2 gương mặt mới hoàn toàn, khiến nhiều khán giả tò mò về màu sắc riêng cũng như vai trò của họ trong cuộc chơi âm nhạc lần này.

4 Anh Trai được công bố lúc 12 giờ trưa

Đúng 12 giờ trưa, Tinh Hà Say Hi công bố thêm 4 cái tên "chiến tướng" cho mùa giải gồm JSOL, HURRYKNG, CONGB và Vương Bình. Đây là 4 mỹ nam xây dựng được tệp fan cực lớn mạnh sau khi tham gia Anh Trai Say Hi 2 mùa. Hứa hẹn khi trở lại, 4 cái tên này sẽ còn phá đảo sức nóng MXH.

Phía nhà sản xuất giới thiệu đây là những nghệ sĩ sẽ cùng khán giả “định nghĩa mùa hè toàn hit với lối chơi của TRUE ARTISTS”. Cụm từ TRUE ARTISTS cũng nhanh chóng trở thành từ khóa được cộng đồng fan bàn luận, dự đoán đây sẽ là tinh thần chủ đạo mà chương trình muốn hướng đến ở mùa giải mới.

Dàn cast năm nay sẽ có 24 nghệ sĩ

Sau thành công của Anh Trai Say Hi, mọi động thái liên quan đến vũ trụ Say Hi đều nhận được độ quan tâm rất lớn từ công chúng trẻ. Vì vậy, việc Tinh Hà Say Hi dần hé lộ line-up nghệ sĩ ngay lập tức leo top thảo luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không ít khán giả bắt đầu dự đoán những cái tên tiếp theo sẽ xuất hiện trong danh sách 24 nghệ sĩ năm nay, đồng thời kỳ vọng chương trình tiếp tục tạo ra các tiết mục viral như những mùa trước.

Tinh Hà Say Hi là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc thuộc vũ trụ Say Hi, tiếp nối thành công từ Anh Trai Say Hi. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ tham gia tranh tài âm nhạc với thông điệp “Tinh tú gặp gỡ - lấp lánh cả thiên hà”, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm nay. Với dàn cast đang dần được hé lộ cùng sức nóng sẵn có từ thương hiệu Say Hi, chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gameshow âm nhạc nhận nhiều chú ý nhất mùa hè 2026.