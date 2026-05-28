Showbiz mãi tiếc nuối mỹ nhân này: Giọng hát định hình tiêu chuẩn, lụi tàn vì 1 lần mang theo chất cấm

Mỹ nhân sở hữu giọng hát khó tìm ra phiên bản thứ hai lại đánh mất toàn bộ sự nghiệp vì chất cấm khiến nhiều người tiếc nuối.

Chất giọng đặc biệt là chấp niệm của YG

Park Bom, giọng ca chính của nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1, luôn được xem là một trong những vocalist có màu giọng đặc biệt và dễ nhận diện nhất nhì lịch sử Kpop. Giọng hát của cô mang đậm dấu ấn cá nhân và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hình âm nhạc của 2NE1 cũng như tạo nên thành công trong sự nghiệp solo. Thời gian gần đây, phong độ hát live của Park Bom lại tiếp tục là chủ đề bàn tán, khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng tiếc nuối cho một giọng ca hiếm có, được xem là "chấp niệm" của đế chế giải trí YG nhưng lại có một sự nghiệp nhanh chóng lụi tàn vì nhiều biến cố.

Giữa vô vàn giọng ca xuất sắc của Kpop, âm sắc của Park Bom vẫn là một "đặc sản" không thể nhầm lẫn. Cô sở hữu chất giọng khá dày, có độ khàn nhẹ husky, mang đậm hơi hướng R&B và Soul nhưng lại ăn khớp một cách hoàn hảo với các dòng nhạc Pop, Hip-hop điện tử. Chính sự độc đáo và ma mị trong giọng hát này đã tạo ra một tiêu chuẩn, trở thành một "chấp niệm" thực sự đối với YG Entertainment.

Sau sự xuất hiện của Park Bom, YG luôn khao khát tìm kiếm và ưu ái những giọng ca chính sở hữu màu giọng "lạ", phi truyền thống cho các dự án nhóm nữ tiếp theo. Khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy sự kế thừa triết lý chọn main vocal này qua chất giọng độc đáo, bay bổng của Rosé (BLACKPINK) hay những màu giọng khác biệt, đậm chất kỹ thuật của Rami, Ahyeon (BABYMONSTER) sau này. Tất cả đều phản chiếu tiêu chuẩn về một giọng ca "chỉ cần cất lời là nhận ra nhạc YG" do Park Bom đặt nền móng.

Trước khi ra mắt, Park Bom đã sớm gây chú ý khi góp giọng vào các sản phẩm của đàn anh BIGBANG như We Belong Together và Forever with You . Sau đó, vào năm 2009, cô chính thức ra mắt với vai trò giọng ca chính của 2NE1, góp phần không nhỏ vào thành công bùng nổ của nhóm nữ huyền thoại này. Ngay khi debut, 2NE1 liên tục gặt hái vô số thành tựu với loạt siêu hit như Fire, I Am The Best, Come Back Home, Go Away. .. Cùng với đó, sự nghiệp solo của cô cũng thăng hoa rực rỡ với các bản hit như You & I và Don't Cry . Trong khi You & I đạt vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng Gaon và mang về giải thưởng Best Digital Single tại MAMA 2010, thì Don't Cry lại càn quét các nền tảng nhạc số với danh hiệu Perfect All-Kill.

Khi trở lại với các dự án solo như ca khúc Spring hay gần đây nhất là chuyến lưu diễn tái hợp kỷ niệm 15 năm cùng 2NE1, cô vẫn chứng minh được sức hút của mình. Dù sự kiểm soát cao độ và thể lực có thể không còn được như thời hoàng kim tuổi đôi mươi, nhưng âm sắc đặc trưng và tư duy xử lý bài hát dạt dào cảm xúc của Park Bom vẫn vẹn nguyên ở đó, đủ sức làm sống lại cả một bầu trời ký ức thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ Kpop.

Sự nghiệp lụi tàn vì chất cấm

Sự nghiệp của Park Bom đã từng là một bức tranh rực rỡ nhưng cũng nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn do những biến cố cá nhân. Cú sốc lớn nhất ập đến vào năm 2014 khi truyền thông khui lại sự việc cô bị hải quan chặn lại vào năm 2010 vì mang chất kích thích từ Mỹ về Hàn Quốc.

Dù YG Entertainment và Park Bom đã giải thích đây chỉ là thuốc đặc trị hội chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý có đơn kê hợp pháp, và cô hoàn toàn trắng án, nhưng bấy nhiêu là không đủ để xoa dịu một dư luận vốn vô cùng khắt khe. Vụ ồn ào đã buộc Park Bom phải đóng băng hoạt động, trở thành đòn giáng chí mạng vào sự nghiệp cá nhân và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã đầy tiếc nuối của 2NE1 năm 2016.

Sau đó, Park Bom rời YG để gia nhập D-Nation, và cũng từng có hy vọng với màn tái xuất bùng nổ qua bản hit Spring vào năm 2019. Việc càn quét các bảng xếp hạng nhạc số, lọt top 2 World Digital Song Sales của Billboard cùng hiệu ứng từ show Queendom tưởng chừng đã mở ra một chương mới rực rỡ. Tuy nhiên, sức nóng dần hạ nhiệt ở các dự án sau đó.

Nguyên nhân phần lớn đến từ tác dụng phụ của thuốc và chứng sưng hạch bạch huyết khiến thể lực, giọng hát lẫn ngoại hình của cô biến động không ngừng, cản trở các lịch trình quảng bá. Thêm vào đó, giữa lúc thị trường Kpop chuyển giao vũ bão sang các thế hệ Gen 3, Gen 4, việc thiếu hụt một fandom đủ mạnh để đua thành tích, cộng hưởng cùng tàn dư định kiến từ quá khứ, khiến con đường âm nhạc của cô càng thêm chật vật.

Gần đây, Park Bom lại trở thành tâm điểm tranh cãi bởi những động thái bất ổn trên mạng xã hội. Từ cuối năm 2024, việc cô liên tục ghép ảnh và gọi diễn viên Lee Min Ho là "chồng thật sự" đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, dẫu phía nữ ca sĩ giải thích đó chỉ là cảm xúc "fan girl". Đỉnh điểm là vào ngày 3/3/2026, dư luận chấn động trước bức tâm thư Park Bom tố cáo YG biến cô thành "vật hy sinh" để che đậy việc Sandara Park sử dụng ma túy.

Dù phía Dara lập tức bác bỏ và bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe tinh thần của người chị em cùng nhóm, vụ việc vẫn gây rúng động cõi mạng. Bất ngờ thay, chỉ hơn một tháng sau, cô lại đăng tải một bức thư dài ca ngợi 2NE1 bằng những lời trân trọng nhất và thỉnh cầu khán giả hãy coi như vụ đấu tố chưa từng xảy ra. Sự "quay xe" chóng vánh cùng những hành vi bất nhất không những không xoa dịu được dư luận, mà càng gióng lên hồi chuông báo động, khiến người hâm mộ thêm xót xa và lo lắng tột độ cho sức khỏe tâm lý của một giọng ca từng là thanh xuân của bao người.

