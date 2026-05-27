Loạt chi tiết trùng hợp giữa Sơn Tùng M-TP và MCK

Giữa lúc Sơn Tùng M-TP chuẩn bị ra mắt dự án hợp tác quốc tế cùng Tyga, mạng xã hội bất ngờ xôn xao vì loạt chi tiết trùng hợp giữa anh và MCK.

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với dự án âm nhạc Come My Way đang là sự kiện thu hút sự quan tâm lớn nhất của thị trường nhạc Việt trong những ngày qua. Gần đến thời điểm phát hành chính thức, nam ca sĩ liên tục hâm nóng các nền tảng mạng xã hội bằng loạt ấn phẩm quảng bá mang đậm màu sắc điện ảnh.

Vào trưa ngày 27 tháng 5, Sơn Tùng M-TP đăng tải một đoạn video ngắn nhằm kêu gọi người hâm mộ chuẩn bị cho thời khắc đếm ngược ra mắt sản phẩm mới. Trong đoạn video, khán giả nhanh chóng nhận ra địa điểm nam ca sĩ đang đứng mang nhiều nét tương đồng với kiến trúc đặc trưng của khu vực chùa Bái Đính thuộc tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, ở những giây cuối cùng của clip, sự xuất hiện chớp nhoáng của Phương Vũ lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Phương Vũ cùng đội ngũ Antiantiart vốn nổi tiếng với những dự án âm nhạc có tư duy hình ảnh đột phá.

Đoạn video mới nhất của Sơn Tùng với sự xuất hiện chớp nhoáng của Phương Vũ

Ngay khi thông tin Phương Vũ tham gia vào dự án lan truyền, cư dân mạng lập tức đào lại một đoạn clip hậu trường từng thu hút nhiều sự chú ý của MCK. Đoạn clip ghi lại quá trình thực hiện teaser cho album HVL, một dự án gây tiếng vang lớn khi được phát hành dưới định dạng trải nghiệm 360 độ. Điểm mấu chốt là dự án HVL cũng do chính bàn tay Phương Vũ và ê-kíp Antiantiart đảm nhận trọng trách sản xuất hình ảnh. Không dừng lại ở việc sử dụng chung một đội ngũ sáng tạo, bối cảnh quay HVL của nam rapper sinh năm 1999 cũng được xác định là diễn ra tại tỉnh Ninh Bình.

MV của Sơn Tùng

và cả MCK đều được quay tại Ninh Bình

Cùng với đó, khi khán giả đặt poster quảng bá của Sơn Tùng M-TP và ảnh bìa sản phẩm HVL cạnh nhau. Bố cục sắp xếp của hai khung hình có sự tương đương rõ rệt khi cả hai nghệ sĩ đều chọn vị trí trung tâm làm điểm nhấn, xung quanh bị bủa vây chặt chẽ bởi một nhóm người đeo mặt nạ vô hồn. Hai nghệ sĩ có hai phong cách khác biệt nhưng lại có chung một ý tưởng cốt lõi về việc nhân vật chính đối diện với những bản ngã vô diện.

Poster của MCK

và Sơn Tùng M-TP trùng hợp về chi tiết mặt nạ

Mối liên hệ âm nhạc giữa Sơn Tùng M-TP và MCK trong thời gian gần đây càng khiến fan nhạc xôn xao. Cuối tháng 7 năm 2025, MCK từng khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung ra ca khúc 2323. Điểm thu hút của bản rap này là việc anh xin phép sử dụng đoạn nhạc từ bản hit Buông Đôi Tay Nhau Ra của Sơn Tùng M-TP. MCK giữ nguyên phần giai điệu lời hát gốc mượt mà và lồng ghép khéo léo thêm phân đoạn rap mang đậm phong cách cá nhân, tạo nên một bản phối hoàn chỉnh.

MCK từng phát hành ca khúc 2323 với đoạn hook là lời và giai điệu bài Buông Đôi Tay Nhau Ra của Sơn Tùng M-TP

Tổng hợp chuỗi dữ kiện từ việc chung ê-kíp có mặt Phương Vũ, chung địa điểm ghi hình tại Ninh Bình, chung ý tưởng hình ảnh mặt nạ cho đến việc sử dụng sample âm nhạc trước đó khiến người hâm mộ không ngừng kêu gọi cả hai hãy hợp tác trong những dự án tiếp theo.

Come My Way của Sơn Tùng M-TP sẽ được phát hành đồng thời trên các nền tảng nhạc số toàn cầu vào lúc 20h ngày 28 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Dự án trở thành tâm điểm chú ý hàng đầu của thị trường nhạc Việt thời điểm hiện tại. Khán giả đang rất chờ đợi sản phẩm của Sơn Tùng M-TP được chính thức trình làng.

