1 Phó Chủ nhiệm công khai nhắn Sơn Tùng M-TP hỏi lịch ra MV để “né”

Ngô Kiến Huy tiết lộ phải nhắn tin cho Sơn Tùng M-TP để “né” ngày ra mắt MV

Mới đây, Ngô Kiến Huy khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ câu chuyện liên quan đến Sơn Tùng M-TP. Cụ thể, khi rút trúng từ khóa liên quan đến nam ca sĩ gốc Thái Bình, Ngô Kiến Huy không ngần ngại kể lại đoạn hội thoại hài hước giữa cả hai: “Gần đây nhất là em chat với Tùng á, em hỏi là: ‘Bồ ơi, ra ngày nào để tui biết tui né’. Mình thật sự phải biết vì mỗi lần Tùng ra bài là cũng tàng hình”.

Clip Ngô Kiến Huy tiết lộ nhắn tin cho Sơn Tùng M-TP để "né" lịch ra MV (Nguồn: VTV)

Ngô Kiến Huy thừa nhận mỗi lần Sơn Tùng M-TP ra mắt MV là "tàng hình"

Chia sẻ vừa chân thật vừa dí dỏm của Ngô Kiến Huy nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bật cười bởi không ít nghệ sĩ e dè đụng độ Sơn Tùng. Chuyện “né Sơn Tùng comeback” đã không còn quá xa lạ. Mỗi lần Sơn Tùng M-TP trở lại, mạng xã hội gần như bị phủ sóng toàn diện, từ top trending YouTube cho đến các nền tảng MXH.

Đáng chú ý, Ngô Kiến Huy vừa phát hành MV Xiêu Lòng Việt Nam vào ngày 20/5, tức sớm hơn đúng 8 ngày trước thời điểm Sơn Tùng M-TP tung Come My Way. Ca khúc của Ngô Kiến Huy mang thông điệp tươi sáng, tích cực, nhanh chóng lên thịnh hành khi ra mắt. Chi tiết này càng khiến netizen cho rằng nam ca sĩ thật sự đã có “chiến thuật an toàn” trước màn comeback được dự đoán sẽ bùng nổ của đàn em. Chia sẻ của Phó Chủ nhiệm CLB Vì Bình Yên Thành Phố được fan truyền tay nhau chóng mặt.

Ngô Kiến Huy cho ra mắt MV Xiêu Lòng Việt Nam vào ngày 20/5 - "né" Sơn Tùng M-TP trước hẳn 8 ngày

Xiêu Lòng Việt Nam là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Ngô Kiến Huy kết hợp cùng Jun Phạm, CONGB. Ca khúc mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, pha trộn tinh thần du lịch - khám phá cùng loạt hình ảnh đậm chất Việt Nam.

MV gây chú ý khi khai thác nhiều địa danh, văn hóa và nhịp sống quen thuộc theo hướng gần gũi, bắt tai thay vì quá nặng tính quảng bá. Đây cũng được xem là một trong những dự án hiếm hoi đánh mạnh vào tinh thần “local vibe” nhưng vẫn giữ được màu sắc pop đại chúng dễ tiếp cận. Sau khi lên sóng, sản phẩm nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu vui tươi cùng năng lượng đúng chất mùa hè. Cho đến hiện tại, MV đã đạt hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube.

Xiêu Lòng Việt Nam - Ngô Kiến Huy x Jun Phạm x CONGB x Ân Nhi

Trước đó vào tối 23/5, Sơn Tùng M-TP trở thành tâm điểm toàn mạng xã hội khi xác nhận comeback với MV Come My Way, kết hợp cùng Tyga - ngôi sao hip-hop hạng A nước Mỹ sở hữu hit tỷ view Taste cùng loạt ca khúc đình đám như Rack City hay Girls Have Fun.

Đáng chú ý, cộng đồng mạng còn “đào lại” chi tiết Sơn Tùng từng follow Instagram của Tyga từ tận năm 2020. Thời điểm này, nhiều fan đã râm ran dự đoán nam ca sĩ đang ấp ủ một dự án hợp tác quốc tế với rapper người Mỹ gốc Việt này. Tuy nhiên suốt nhiều năm, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.

Phải đến 6 năm sau, màn collab này mới chính thức trở thành sự thật. Với quy mô phát hành toàn cầu cùng loạt visual mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam được hé lộ, Come My Way hiện được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án quốc tế tham vọng nhất trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP, đồng thời tiếp tục mở rộng vị thế của Vpop trên thị trường quốc tế.

Sơn Tùng M-TP công bố Tyga chính là nam rapper mà anh hợp tác trong dự án MV Come My Way

Sơn Tùng M-TP từng bấm "theo dõi" Tyga vào năm 2020 làm rộ lên nhiều suy đoán hợp tác

Mối quan hệ thân thiết nhiều năm giữa Sơn Tùng M-TP và Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy và Sơn Tùng M-TP trên thực tế có mối quan hệ khá thân thiết suốt nhiều năm qua. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim điện ảnh Chàng Trai Năm Ấy cùng Phạm Quỳnh Anh và Hứa Vĩ Văn vào năm 2014. Sau dự án, dàn cast vẫn thường xuyên giữ liên lạc và tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Sơn Tùng M-TP và Ngô Kiến Huy thân thiết kể từ khi tham gia chung dự án phim điện ảnh Chàng Trai Năm Ấy vào năm 2014

Những hình ảnh "selfie" kỷ niệm đáng giá của cả hai

Sơn Tùng M-TP cùng Ngô Kiến Huy - Hari Won

Sau dự án, các nghệ sĩ vẫn giữ liên lạc và trở thành những người bạn thân thiết ngoài cuộc sống

Năm 2023, Ngô Kiến Huy từng đăng tải hình ảnh hội ngộ cùng dàn diễn viên Chàng Trai Năm Ấy kèm dòng caption gây chú ý: “Để rủ rê chàng trai năm ấy tham gia 2 Ngày 1 Đêm theo yêu cầu xem sao”. Dòng trạng thái lập tức khiến cộng đồng mạng phấn khích bởi Sơn Tùng M-TP vốn nổi tiếng là nghệ sĩ cực hiếm tham gia gameshow thực tế.

Dù lời “rủ rê” này đến nay vẫn chưa thành hiện thực, nhiều khán giả vẫn không ngừng mong chờ ngày Sơn Tùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế với hình ảnh đời thường, gần gũi hơn.

Hình ảnh tụ họp của Sơn Tùng M-TP - Phạm Quỳnh Anh - Ngô Kiến Huy - Hứa Vĩ Văn vào năm 2023

Ảnh : FBNV, Tổng hợp