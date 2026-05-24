Bí mật của Sơn Tùng gây bão: 16 tiếng vượt 1,2 triệu lượt thích, MXH chia phe tranh luận

Sơn Tùng M-TP collab Tyga gây bão MXH

Tối ngày 23/5, Sơn Tùng M-TP chính thức công bố thông tin hợp tác với nam rapper người Mỹ Tyga trong dự án âm nhạc Come My Way . Sản phẩm sẽ chính thức trình làng vào lúc 20h ngày 28/5 tới đây. Ngay sau khi được đăng tải, sự kiện này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều cuộc thảo luận sôi nổi từ phía công chúng.

Chỉ sau 16 tiếng chia sẻ, poster của dự án đã thu về lượng tương tác lớn với hơn 500 nghìn lượt thích trên Facebook và vượt mốc 700 nghìn trên Instagram. Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả đại chúng mà còn nhận được sự chú ý từ nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Các gương mặt quen thuộc như Đức Phúc, Châu Bùi, Phương Mỹ Chi, Anh Tú Atus, JSOL.... đều nhanh chóng nhấn thích poster của Sơn Tùng để thể hiện sự mong đợi đối với dự án mới.

Phần đông người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích khi Sơn Tùng M-TP tiếp tục mang đến một sản phẩm kết hợp cùng nghệ sĩ US-UK. Nhiều khán giả nhận định đây là bước đi củng cố vị thế nghệ sĩ hàng đầu Vpop của nam ca sĩ. Dưới các bài đăng, không ít ý kiến hy vọng bài hát mới sẽ có những đoạn ca từ bằng tiếng Việt để công chúng dễ dàng tiếp cận và hát lại trong các dịp giao lưu bạn bè.

Việc Tyga xuất hiện cũng tạo ra yếu tố bất ngờ, bởi trước đó nhiều động thái trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng tin rằng Jason Derulo mới là nhân vật góp mặt. Một số người hâm mộ đưa ra giả thuyết Jason Derulo có thể là mảnh ghép cho dự án tiếp theo, và Come My Way chỉ là phần hé lộ đầu tiên trong chuỗi kế hoạch dài hơi.

Bên cạnh những phản hồi tích cực, màn trở lại này cũng vấp phải những sự e dè từ một bộ phận khán giả. Trên các hội nhóm, một số người nghe nhạc bày tỏ sự hụt hẫng khi mong đợi một tên tuổi bùng nổ và mang tính biểu tượng cao hơn. Đời tư nhiều ồn ào của Tyga trong quá khứ cũng là yếu tố khiến không ít công chúng cảm thấy e ngại về mức độ phù hợp của màn hợp tác này. Thậm chí, có những bình luận so sánh màn kết hợp này với các dự án có sự xuất hiện của những nhân vật tầm cỡ thế giới khác để làm thước đo đánh giá mức độ đầu tư.

Song song đó, tốc độ tăng trưởng tương tác trên các bài đăng của Sơn Tùng M-TP cũng đang là chủ đề được quan tâm. Trên các diễn đàn, một bộ phận cư dân mạng lại đặt nghi vấn về tính xác thực của những con số này. Các giả thuyết về việc sử dụng thủ thuật tăng tương tác ảo hay đồn đoán về chiêu trò thuê tài khoản người nổi tiếng quốc tế bình luận để tạo hiệu ứng truyền thông liên tục được mang ra mổ xẻ.

Đứng trước những ý kiến hoài nghi, cộng đồng người hâm mộ vẫn lên tiếng bảo vệ nam ca sĩ. Nhìn chung, dù đối mặt với luồng dư luận đa chiều, mọi động thái xoay quanh màn kết hợp này đều đang chiếm sóng mạng xã hội.

Cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi về dự án của Sơn Tùng:

- Anh Tùng mang nhạc Việt xuyên quốc gia.

- Không ngờ là 4 tiếng mà hơn 600 nghìn lượt thích trên Instagram

- Thế mà lại hay, anh mình 'thuê' được cả Tyga hát chung chứ không phải chỉ comment seeding.

- Phận là fan mà lo không hát karaoke được.

- Hy vọng trong bài hát có 1 đoạn lyric bằng Tiếng Việt thì đẹp, để nào hát karaoke còn có cái thể hiện cho mọi người.

- Cứ tưởng Jason Derulo

Tham vọng quốc tế hóa của Sơn Tùng M-TP được mong đợi

Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP thực hiện một dự án hợp tác xuyên biên giới để thu hút sự chú ý. Trước đó, nam ca sĩ sinh năm 1994 từng khiến thị trường nhạc Việt xôn xao khi bắt tay cùng huyền thoại hip-hop Snoop Dogg trong bản hit Hãy Trao Cho Anh.

Sản phẩm từng tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn, giúp tên tuổi Sơn Tùng M-TP phủ sóng mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông quốc tế và trở thành một trong những màn giao thoa hiếm hoi giữa nghệ sĩ Việt Nam với một biểu tượng âm nhạc Mỹ ở thời điểm đó.

Khác với màu sắc Latin rộn ràng mang đậm tính giải trí của Hãy Trao Cho Anh , Come My Way định hình một phong cách hoàn toàn tách biệt. Ngay từ poster giới thiệu, dự án đã bộc lộ tinh thần thời thượng với hơi thở urban xen lẫn yếu tố high fashion. Sự chuyển mình này khẳng định rõ nét định hướng toàn cầu hóa của Sơn Tùng M-TP thông qua việc xây dựng hình ảnh ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Nhìn lại chặng đường âm nhạc, nam ca sĩ luôn cho thấy nỗ lực vươn ra biển lớn khi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Global Excl. US, sở hữu kênh YouTube đạt nút kim cương cùng hàng tỷ lượt xem. Các sản phẩm của anh trên nền tảng Spotify cũng liên tục duy trì lượng phát trực tuyến thuộc nhóm dẫn đầu thị trường Vpop.

Về phía khách mời quốc tế, chủ nhân siêu hit Taste đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Trong năm qua, nam rapper đình đám đã trở lại đầy ấn tượng với album NSFW và tiếp tục giữ nhiệt thông qua chuyến lưu diễn Red Light Tour do Live Nation tổ chức.

Tại thị trường Việt Nam, giọng ca Rack City từng tạo tiếng vang khi góp giọng trong phiên bản remix Hai Phút Hơn của nữ rapper Pháo. Việc chủ nhân bản hit Ayo tiếp tục gật đầu tham gia dự án cùng một nghệ sĩ Việt cho thấy sự cởi mở và quan tâm của anh đối với thị trường châu Á. Yếu tố này đóng vai trò như một đòn bẩy truyền thông mạnh mẽ, tạo cơ sở vững chắc để Come My Way thu hút thêm sự chú ý từ cộng đồng khán giả quốc tế.

