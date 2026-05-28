Dù là sự nghiệp âm nhạc hay lĩnh vực kinh doanh thì nam ca sĩ này chưa từng khiến các fan ngừng dành trọn sự ủng hộ.

Từ “anh Bo” vạn người mê đến ông chủ quán cà phê giữa trung tâm TP.HCM

Từng là cái tên phủ sóng khắp các sân khấu ca nhạc suốt những năm 1990 - 2000, Đan Trường mới đây lại khiến dân tình thích thú với hình ảnh mới đó chính là trở thành ông chủ trực tiếp đứng bán cà phê tại TP.HCM.

Theo đó vào đầu tháng 5, nam ca sĩ chính thức thông báo khai trương quán cà phê tại phường Tân Định. Sau thời gian chuẩn bị, quán đã bước vào giai đoạn khai trương và nhanh chóng thu hút đông đảo khách ghé trải nghiệm. Theo chia sẻ từ “anh Bo”, chỉ trong ngày đầu mở bán thử đã có hơn 200 lượt khách đến ủng hộ.

Điều khiến các fan phấn khích nhất phải kể đến hình ảnh “anh Bo” trực tiếp đứng quầy pha chế, trò chuyện với khách và giao lưu cùng fan. Đan Trường cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành thời gian ghé quán, góp ý để mô hình vận hành hoàn thiện hơn. Nhiều fan lâu năm còn chuẩn bị quà nhỏ mang tới tận nơi để chúc mừng thần tượng.

Việc mở quán cà phê tại Việt Nam cũng nối tiếp chuỗi hoạt động kinh doanh của Đan Trường sau khi anh từng khai trương một quán khác tại Mỹ hồi đầu năm nay. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn cho thấy độ chịu khó làm mới bản thân cũng như mở rộng hình ảnh cá nhân sang lĩnh vực kinh doanh.

Đỉnh lưu Vbiz đời đầu: Cát-xê top đầu, thanh xuân của cả thế hệ 8x - 9x

Nhắc đến Đan Trường là nhắc đến một trong những “đỉnh lưu” đời đầu của Vbiz. Giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu 2000, nam ca sĩ gần như thống trị thị trường nhạc Việt với lượng fan hùng hậu và độ phủ sóng cực lớn.

Ở thời điểm showbiz Việt còn khá sơ khai, Đan Trường đã sớm xây dựng hình ảnh thần tượng theo hướng chuyên nghiệp. Từ fanclub trải dài khắp cả nước, chiến lược phát hành album cho tới những liveshow quy mô lớn đều được đầu tư bài bản.

Không chỉ nổi bật nhờ âm nhạc, nam ca sĩ còn tạo nên “thương hiệu” riêng với mái tóc hai mái huyền thoại. Hàng loạt ca khúc như Kiếp Ve Sầu, Mưa Trên Cuộc Tình, Tình Đơn Phương hay Dòng Sông Băng từng trở thành hit quốc dân, gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 8x, 9x.

Đan Trường cũng là một trong những nghệ sĩ tiên phong đầu tư MV cổ trang mang màu sắc kiếm hiệp. Ở thị trường nhạc Việt lúc bấy giờ, hướng đi này giúp nam ca sĩ tạo được hình ảnh gần như không thể thay thế.

Một trong những dấu ấn lớn nhất sự nghiệp của Đan Trường là màn song ca cùng Triệu Vy trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau. Thời điểm này, việc một ca sĩ Việt xuất hiện bên cạnh ngôi sao đình đám hàng đầu châu Á được xem là chuyện hiếm có.

Sau giai đoạn thành công với nhạc Hoa lời Việt, Đan Trường tiếp tục ghi dấu với dòng nhạc âm hưởng dân ca qua bản hit Chim Trắng Mồ Côi. Cũng từ đó, tệp khán giả của anh ngày càng mở rộng, từ giới trẻ cho tới khán giả trung niên. Bộ đôi Đan Trường - Cẩm Ly cũng trở thành cặp song ca biểu tượng của làng nhạc Việt suốt nhiều năm.

Không chỉ duy trì độ nổi tiếng bền bỉ, Đan Trường còn thuộc nhóm nghệ sĩ có cát-xê cao hàng đầu Vbiz. Từng có thời điểm, mức thù lao biểu diễn của anh được tiết lộ lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi show. Thậm chí, một đại gia từng chi khoảng 10 cây vàng chỉ để mời nam ca sĩ hát trong đám cưới riêng.

Nhờ hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt gần 30 năm, Đan Trường cũng sở hữu khối tài sản “không đếm xuể”, đặc biệt là bất động sản tại Mỹ và Việt Nam. Sau khi ly hôn vào năm 2021, nam ca sĩ từng gây chú ý khi tậu một căn biệt thự rộng gần 300m2 tại Dallas (Mỹ) với giá khoảng 450.000 USD, tương đương hơn 10 tỷ đồng ở thời điểm mua, chưa tính chi phí sửa sang và nội thất.

Ngoài cơ ngơi riêng tại Dallas, Đan Trường còn sở hữu nhà riêng ở TP.HCM để thuận tiện cho công việc nghệ thuật trong nước. Trước đó, nam ca sĩ và vợ cũ từng sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 4.000m2 tại Mỹ cùng nhiều tài sản giá trị khác như xe sang và bất động sản.

Khối tài sản của Đan Trường nhiều năm qua luôn khiến công chúng tò mò bởi nam ca sĩ duy trì lịch chạy show dày đặc cả trong lẫn ngoài nước. Không chỉ là ngôi sao âm nhạc đình đám, anh còn được xem là nghệ sĩ khá “mát tay” trong kinh doanh khi liên tục mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ở tuổi U50, Đan Trường vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung đáng ngạc nhiên, lịch hoạt động nghệ thuật đều đặn và sức hút ổn định với công chúng. Việc liên tục làm mới bản thân, kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ hay mở rộng kinh doanh cho thấy nam ca sĩ vẫn chưa hề “hạ nhiệt” sau gần 3 thập kỷ hoạt động showbiz.