Hình ảnh mới nhất của Sơn Tùng M-TP: Nóng bỏng tay!

Sơn Tùng vừa có bài đăng mới nhất, đếm ngược vài giờ đồng hồ trước khi lên sóng Come My Way.

Chỉ còn vài giờ nữa, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức lên sóng, nhưng trước khi “thả xích” siêu phẩm được mong đợi nhất thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã kịp khiến mạng xã hội bùng nổ chỉ bằng một bức ảnh selfie. Đúng 12h trưa 28/5, Sơn Tùng bất ngờ đăng tải hình ảnh cởi trần đầy nóng bỏng, khoe visual sắc nét cùng biểu cảm vừa quyến rũ vừa “gợi đòn”, kêu gọi fan cùng đếm ngược đến giờ G.

Hình ảnh mới nhất của Sơn Tùng

Đi kèm bức ảnh gây sốt, Sơn Tùng viết: “Đêm qua tới giờ là tôi không ngủ đượcc. Tôi đã và đang ngồi ngay ngắn ở đây để chờ đến 20h tối nay cùng mọi người xem COME MY WAY rồi đó nhaa…”. Giữa thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa, dân mạng đùa rằng nhìn ảnh Sơn Tùng còn “nóng” hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Bài đăng nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau khoảng 3 phút xuất hiện trên mạng xã hội. Từ visual, thần thái cho đến năng lượng ngôi sao mà Sơn Tùng mang lại đều trở thành chủ đề được bàn luận khắp nơi.

Hiện tại, tâm điểm của làng nhạc Việt đang hoàn toàn đổ dồn về Come My Way - dự án comeback quy mô quốc tế được Sơn Tùng M-TP đầu tư lớn cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Sau hàng loạt teaser, poster và những màn “nhá hàng” đầy ẩn ý, công chúng càng thêm tò mò về sản phẩm lần này, nhất là khi Sơn Tùng xác nhận bắt tay cùng rapper tỷ view nước Mỹ Tyga. Đây được xem là một trong những cú collab quốc tế đáng chú ý nhất của Vpop.

Sơn Tùng collab với Tyga

Không chỉ gây chú ý bởi màn hợp tác với Tyga, Come My Way còn được kỳ vọng nhờ phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh và quy mô sản xuất hoành tráng. Theo những thông tin đã công bố trước đó, Sơn Tùng lựa chọn Chùa Bái Đính, Ninh Bình làm một trong những bối cảnh chính của MV. Đây là quần thể tâm linh nổi tiếng nằm trong vùng di sản Tràng An. Việc đưa danh thắng Việt Nam vào một sản phẩm âm nhạc quốc tế nâng cấp định hướng quảng bá văn hóa, cảnh quan quê hương mà Sơn Tùng theo đuổi trong nhiều năm qua.

MV của Sơn Tùng đậm tính Việt

Đồng hành cùng nam ca sĩ trong dự án lần này là đạo diễn Phương Vũ - cái tên được xem như “quái kiệt” của làng sáng tạo Việt. Phương Vũ cũng là người đứng sau tổ đội Antiantiart, nổi tiếng với những concept hình ảnh đậm tính nghệ thuật, phá cách và có dấu ấn thị giác mạnh. Sự kết hợp giữa Sơn Tùng và Antiantiart khiến khán giả kỳ vọng Come My Way sẽ không chỉ là một MV ca nhạc đơn thuần mà còn là một sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, đủ sức tạo hiệu ứng lớn trên thị trường quốc tế.

Sơn Tùng bắt tay với Phương Vũ trong dự án lần này

Sau nhiều năm liên tục thử nghiệm và mở rộng giới hạn bản thân, Sơn Tùng M-TP tiếp tục kiên trì với tham vọng đưa thương hiệu cá nhân tiến xa hơn khỏi phạm vi Vpop. Từ âm nhạc, thời trang, hình ảnh cho đến chiến lược truyền thông, mọi động thái của nam ca sĩ ở lần trở lại này đều được tính toán kỹ lưỡng. Come My Way vì thế không đơn thuần là một sản phẩm comeback, mà còn trở thành cột mốc tiếp theo trong hành trình nâng tầm sự nghiệp của Sơn Tùng trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

20h tối nay, mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về Sơn Tùng M-TP.

