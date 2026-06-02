Mỹ nhân Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Hiện tượng mạng làm ca sĩ, cả loạt hit nhưng ít ai biết mặt

Mỹ nhân Gen Z vừa được đề cử trong danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới từng gây sốt với loạt video chục triệu trên mạng xã hội.

Chi Xê được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Chi Xê hiện là một trong những nghệ sĩ Gen Z mới được chú ý của Vpop. Sở hữu hình ảnh khác biệt cùng xuất phát điểm từ mạng xã hội, nữ ca sĩ đang từng bước mở rộng dấu ấn trong thị trường âm nhạc. Mới đây, việc cô xuất hiện trong danh sách đề cử những gương mặt đẹp nhất thế giới của tổ chức quốc tế TC Candler tiếp tục đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Khác với hình ảnh quyến rũ hay sắc sảo thường thấy ở nhiều nghệ sĩ nữ cùng thế hệ, Chi Xê lựa chọn xây dựng phong cách riêng dựa trên cảm hứng Y2K kết hợp cùng thời trang Harajuku. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng thần thái trẻ trung giúp cô tạo được dấu ấn riêng giữa thị trường ngày càng đông đúc những gương mặt mới.

Trước khi bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Chi Xê đã là một hiện tượng trên TikTok với hàng loạt video cover thu hút hàng triệu lượt xem. Điểm đặc biệt trong nội dung của cô không chỉ nằm ở chất giọng trong trẻo mà còn ở cách sáng tạo phần nhạc nền. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào beat có sẵn, nữ ca sĩ thường sử dụng những động tác gõ tay lên trán hoặc ngực để tạo nhịp, mang đến cảm giác gần gũi nhưng vẫn đủ khác biệt để gây chú ý.

Bước ngoặt lớn đưa tên tuổi Chi Xê tiếp cận rộng rãi công chúng là video cover bản mashup Watermelon Sugar và Hai Bàn Tay Của Em, đạt cột mốc hơn 14 triệu lượt xem. Sức hút từ chất giọng sáng, nguồn năng lượng hồn nhiên kết hợp cùng tư duy ghép nhạc mượt mà và phong cách tạo beat bằng cơ thể đã tạo nên một sản phẩm giải trí có tính lan tỏa cao. Tiếp nối hiệu ứng từ bản mashup này, các video ngẫu hứng tiếp theo như Ngọt Ngào Ở Ngày Mai hay Ai cũng thu về hàng triệu lượt xem, tạo bước đệm giúp cô định hình tệp khán giả ban đầu trước khi chính thức chuyển hướng sang môi trường chuyên nghiệp.

Dù phần lớn sức hút ban đầu đến từ mạng xã hội, giai đoạn này đóng vai trò như nền tảng quan trọng giúp Chi Xê xây dựng cộng đồng người theo dõi trung thành trước khi bước sang một chặng đường mới. Thay vì dừng lại ở vai trò một nhà sáng tạo nội dung, cô sớm bộc lộ tham vọng theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc và bài bản hơn.

Nghệ sĩ Gen Z tài năng vẫn thiếu một bản hit để đổi đời

Để chuẩn bị cho con đường ca hát chuyên nghiệp, Chi Xê từng dành hơn một năm làm thực tập sinh tại công ty giải trí C Mazor Entertainment dưới sự hướng dẫn của nhà sản xuất Mew Amazing. Quãng thời gian này giúp cô có cơ hội rèn luyện kỹ năng thanh nhạc, biểu diễn cũng như làm quen với quy trình sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp.

Tháng 8/2024, Chi Xê chính thức ra mắt với ca khúc Seenderella, sản phẩm có sự tham gia của Kai Đinh và NewL. Đây được xem là bước khởi đầu đánh dấu quá trình chuyển đổi từ một hiện tượng mạng xã hội sang nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp. Dù được đầu tư chỉn chu về hình ảnh lẫn âm nhạc, Seenderella chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh để trở thành cú hích lớn cho tên tuổi của nữ ca sĩ.

Năm 2025, Chi Xê tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Đây được xem là một trong những cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của cô. Thông qua nhiều vòng thi, nữ ca sĩ có cơ hội thử sức ở đa dạng thể loại, từ rap, chất liệu dân gian đến các ca khúc mang màu sắc hiện đại.

Một trong những tiết mục nhận được nhiều sự chú ý nhất là màn trình diễn Hề cùng Phương Mỹ Chi. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ trẻ tạo nên hiệu ứng tích cực nhờ khả năng phối hợp ăn ý và cách xử lý sân khấu linh hoạt. Chương trình cũng giúp Chi Xê có cơ hội giới thiệu rõ hơn tư duy âm nhạc cá nhân tới đông đảo khán giả truyền hình.

Dẫu vậy, trong một sân chơi nơi yếu tố người hâm mộ và độ nhận diện đóng vai trò quan trọng, Chi Xê vẫn gặp không ít bất lợi. Việc dừng chân tương đối sớm phản ánh thực tế rằng cô chưa sở hữu lượng khán giả đại chúng đủ lớn để tạo nên lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, những gì thể hiện tại chương trình vẫn góp phần giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn về chuyên môn và khả năng thích nghi với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Sau khi rời cuộc thi sớm, Chi Xê nhanh chóng phát hành EP Thinker Tell gồm 5 ca khúc Nhật Ký, Trên Mây, Xoay, Trà và Cà Phê, và Dear Me in the Future . Dự án tiếp tục khai thác những chất liệu âm nhạc tối giản, giàu tính tự sự và mang đậm màu sắc cá nhân của nữ ca sĩ. Trong số các bài hát được ra mắt, ca khúc Trà và Cà Phê bước đầu tiếp cận nhóm khán giả trẻ khi tạo được xu hướng trên nền tảng TikTok.

Mặc dù vậy, hiệu ứng lan tỏa này nhìn chung vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tạo thành một cú hích lớn giúp cô bứt phá trên bản đồ chuyên nghiệp. Dù chưa sở hữu một bản hit đại chúng thực sự bùng nổ, Chi Xê thông qua dự án tự thân này vẫn khẳng định được hình ảnh một nghệ sĩ độc lập muốn tự kể câu chuyện cá nhân bằng năng lực sáng tác, sản xuất và tư duy nghệ thuật nhất quán.

Từ một hiện tượng mạng xã hội đến nghệ sĩ trẻ theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, hành trình của Chi Xê cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc tìm kiếm bản sắc riêng. Việc xuất hiện trong danh sách đề cử của TC Candler có thể xem là một dấu mốc mới về mặt hình ảnh, trong khi con đường âm nhạc phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định mình với khán giả đại chúng.

