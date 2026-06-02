Mỹ nam đẹp nhất thế giới có 73,9 triệu người theo dõi: "Phụ nữ ơi đừng có tự ti, cứ tự tin mà hét lên, còn đàn ông thì né ra giùm"

V (BTS) gây sốt MXH vì một khoảnh khắc ngẫu hứng

Một khoảnh khắc ngẫu hứng của V (BTS) đang trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Trong Vlog vừa được đăng tải mới đây của V, một khoảnh khắc nam ca sĩ ngẫu hứng hát một đoạn trong bài hát Wonder Woman đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Cụ thể, trong đoạn clip khi đang lái xe, V đã vừa nghe và hát ngân ca khúc Wonder Woman. Đoạn clip sau đó được cut ra và đăng tải trên các mạng xã hội. Phân đoạn V ngân nga hát theo phần lời có nội dung: "Phụ nữ ơi đừng có tự ti, cứ tự tin mà hét lên, còn đàn ông thì né ra giùm."

Trên mạng xã hội, K-net liên tục chia sẻ đoạn clip với sự thích thú trước lựa chọn âm nhạc của nam thần tượng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động thoải mái tận hưởng bản hit của liên quân T-ARA - Davichi - SeeYa là một lời đáp trả gián tiếp trước những tranh cãi xoay quanh vấn đề bất bình đẳng giới vốn khá nhạy cảm. Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng đùa vui về việc V "thay đổi góc nhìn về nam giới sau khi xuất ngũ" cũng nhanh chóng viral, tạo nên hàng loạt cuộc thảo luận hài hước từ người hâm mộ về quãng thời gian anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Động thái ngẫu hứng này đồng thời giúp thành viên nhóm BTS nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng nhờ tư duy cởi mở. Thay vì né tránh những ca từ mang tính khẳng định vị thế phái nữ, việc anh vui vẻ hát theo đã nhận về điểm cộng lớn nhờ thái độ lịch thiệp và tôn trọng đối phương. Sự xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu trong khung hình lái xe kết hợp cùng cách ứng xử tự nhiên, không ngần ngại định kiến đã giúp V ghi nhận thêm sự ủng hộ từ khán giả đại chúng, đồng thời minh chứng cho sức hút ổn định của một ngôi sao toàn cầu. Hiện tại đoạn clip này đã đạt hơn 8 triệu lượt xem và cũng với đó là hàng ngàn lượt chia sẻ cũng như bình luận của dân mạng.

Wonder Woman là đĩa đơn dự án đặc biệt được phát hành vào ngày 7 tháng 1 năm 2010, đánh dấu màn hợp tác đình đám giữa ba nhóm nhạc nữ thuộc thế hệ K-pop Gen 2 là SeeYa, Davichi và T-ARA (với sự tham gia của hai thành viên Eunjung và Hyomin). Được nhào nặn bởi nhạc sĩ tạo hit hàng đầu Cho Young-soo, ca khúc là phần tiếp theo của dự án Women's Generation được ra mắt vào năm 2009. Mang phong cách Dance-pop kết hợp âm hưởng Retro sôi động và vui tươi, Wonder Woman mang thông điệp nữ quyền mạnh mẽ, cổ vũ phụ nữ hiện đại luôn tự tin, độc lập và vượt qua những tổn thương trong tình cảm mà không cần phụ thuộc vào nam giới.

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng bùng nổ và thống trị vị trí Quán quân trên các bảng xếp hạng nhạc số lớn lúc bấy giờ tại Hàn Quốc. Với giai điệu điệp khúc vô cùng bắt tai, bài hát đã ghi nhận thành tíchấn tượng khi lọt vào Top 21 ca khúc bán chạy nhất năm 2010 và mang về cho liên quân chiến thắng tại hạng mục Nhạc chuông bán chạy nhất tại lễ trao giải Gaon Chart Awards cùng năm.

V tên thật là Kim Taehyung, sinh năm 1995 đảm nhận vai trò vocal và visual của nhóm nhạc toàn cầu BTS. V nổi tiếng với ngoại hình nổi bật, được các chuyên gia thẩm mỹ và truyền thông quốc tế đánh giá là "vẻ đẹp siêu thực" pha trộn hoàn hảo giữa các đường nét Đông - Tây.

Anh liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng nhan sắc toàn cầu, bao gồm vị trí Top 1 Người đàn ông đẹp nhất thế giới do tạp chí Nubia Magazine công bố. Chính vì vậy, mỹ nam này chính là cây hút fan hàng đầu của BTS. Hiện tại Instagram cá nhân của V đã đạt hơn 73, 9 triệu lượt follow, cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng siêu khủng của V.





Bên cạnh những thành tích âm nhạc khủng gạt hái được khi hoạt động cùng BTS. V cũng sở hữu sự nghiệp solo nổi bật. V ghi dấu ấn sâu đậm qua các dự án âm nhạc cá nhân mang đậm màu sắc Jazz, Soul và R&B. Album solo đầu tay Layover ra mắt năm 2023 đạy doanh thu khủng với hơn 2,59 triệu bản bán ra trên toàn cầu. Sự nghiệp của anh còn sở hữu nhiều bản hit nổi bật như Slow Dancing, Love Me Again, Sweet Night, Christmas Tree,...

Bên cạnh âm nhạc, V còn là một gương mặt ảnh có sức ảnh hưởng trong ngành thời trang và truyền thông toàn cầu. V hiện là gương mặt đại diện hàng đầu cho các nhà mốt xa xỉ như CELINE và thương hiệu trang sức cao cấp Cartier. Anh liên tục đứng đầu các cuộc bình chọn nghệ sĩ được mong đợi nhất trên các bìa tạp chí danh tiếng nhờ thần thái "bắn ảnh" đỉnh cao. Trong danh sách Power Celebrity 40 năm 2026 do Forbes Korea công bố, cá nhân V xuất sắc đứng ở vị trí Top 7 những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc cho thấy tầm anh hưởng và độ nội tiếng khủng khiếp của V ở thời điểm hiện tại.

