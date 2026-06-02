Dát vàng lỗ tai mỗi khi mỹ nhân này ra nhạc: Tung bản nhạc phản pháo dư luận, leo thẳng top 1 toàn cầu

Màn tái xuất của mỹ nhân đình đám nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi vừa mang đến màu sắc âm nhạc mới lạ.

Ariana Grande trở lại

Ngày 1/6, Ariana Grande chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng MV hate that i made you love me, sau khi phát hành bản audio vào ngày 29/5. Đây là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ tám Petal, dự kiến ra mắt vào ngày 31/7. Sự trở lại của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng yêu nhạc toàn cầu.

hate that i made you love me - Ariana Grande

Khác với những sản phẩm giàu tính chữa lành hay mang màu sắc lãng mạn trong giai đoạn gần đây, hate that i made you love mecủa Ariana Grande mang đến không gian âm nhạc tối màu hơn. Ca khúc kết hợp giữa dark pop và R&B, Ariana lựa chọn lối hát sử dụng nhiều đoạn thì thầm và các quãng trầm để truyền tải cảm giác day dứt.

Bên cạnh màu sắc dark pop mới lạ, ca khúc còn gây chú ý bởi phần ca từ được nhiều người xem là lời phản pháo của Ariana Grande trước những chỉ trích và định kiến cô từng đối mặt. Câu hát "Có thật sự là lỗi của em khi tất cả các anh tự nguyện trao trái tim này cho em không?" nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang thẳng thắn lên tiếng về những áp lực và sự đổ lỗi vô cớ dành cho phụ nữ trong chuyện tình cảm.

Không chỉ gây chú ý ở phần âm nhạc, MV hate that i made you love me cũng cho thấy sự đầu tư của Ariana Grande trong khâu xây dựng hình ảnh. Sản phẩm mang màu sắc neo-noir pha chất điện ảnh, khai thác những cảm xúc tiêu cực còn sót lại sau một mối quan hệ đổ vỡ. Nam diễn viên Justin Long đảm nhận vai nam chính trong MV. Đây là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Jeepers Creepers, Tusk, Barbarian hay DodgeBall.

Sự xuất hiện của Justin Long cùng phong cách kể chuyện đậm tính điện ảnh góp phần củng cố màu sắc trưởng thành mà Ariana Grande đang theo đuổi trong kỷ nguyên Petal. Thay vì tập trung vào những hình ảnh lãng mạn quen thuộc, nữ ca sĩ lựa chọn khai thác những góc khuất cảm xúc phức tạp hơn, từ sự tổn thương, ám ảnh đến quá trình buông bỏ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những ca khúc mang màu sắc dark pop rõ nét nhất của Ariana Grande trong nhiều năm trở lại đây. Không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang bước vào một chương mới trong sự nghiệp, nơi cô ưu tiên câu chuyện và cảm xúc hơn là những công thức pop an toàn từng mang lại thành công trước đó. Sau khi ra mắt, hate that i made you love me đã ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng.

Trên Spotify, hate that i made you love me ra mắt ở #1 Global Spotify với 8,78 triệu lượt stream đã lọc. Nếu tính cả lượt nghe chưa lọc, ca khúc đạt khoảng 11,1 triệu stream. Đây là màn debut lớn thứ tư trong sự nghiệp Ariana Grande, đồng thời là ca khúc thứ chín của cô đạt #1 Global Spotify. Tại các thị trường trọng điểm, bài hát cũng đồng loạt chiếm giữ #1 US Spotify và #1 UK Spotify ngay trong ngày đầu phát hành.

Trên Apple Music và iTunes, đĩa đơn nhanh chóng vươn lên #1 Worldwide Song Chart, đạt #4 Global Apple Music Chart và leo thẳng lên #1 US iTunes chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. Loạt thành tích kể trên được xem là bước chạy đà thuận lợi cho Petal trước ngày phát hành chính thức vào cuối tháng 7.

Mỹ nhân cứ ra nhạc là thành hit

Thành công của hate that i made you love me không phải là hiện tượng bất ngờ. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Ariana Grande đã xây dựng được vị thế hiếm có khi vừa duy trì sức hút thương mại, vừa liên tục nhận được đánh giá tích cực về chất lượng âm nhạc.

Ngay từ album đầu tay Yours Truly phát hành năm 2013, nữ ca sĩ đã gây ấn tượng bằng chất giọng nội lực cùng phong cách R&B mang hơi hướng cổ điển. Sản phẩm giúp Ariana Grande nhanh chóng thoát khỏi hình ảnh ngôi sao tuổi teen để được nhìn nhận như một giọng ca thực lực của thế hệ mới.

Chỉ một năm sau, My Everything đưa tên tuổi cô bùng nổ trên quy mô toàn cầu. Album sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như Problem, Break Free và Bang Bang, đồng thời mở ra giai đoạn thống trị các bảng xếp hạng của nữ ca sĩ.

Những năm tiếp theo chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt trong âm nhạc của Ariana Grande. Dangerous Woman được đánh giá là cột mốc giúp cô định hình hình ảnh nghệ sĩ trưởng thành và cá tính hơn. Trong khi đó, Sweetener không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn mang về cho cô giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp.

Đến năm 2019, Ariana Grande tiếp tục tạo dấu ấn với Thank U, Next – album được nhiều nhà phê bình xem là một trong những dự án pop tiêu biểu của cuối thập niên 2010. Những ca khúc như No Tears Left To Cry, God Is A Woman, 7 Rings hay Thank U, Next không chỉ đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng mà còn trở thành những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Bước sang thập niên 2020, Ariana Grande vẫn duy trì được sức hút với Positions trước khi tạm thời giảm bớt hoạt động âm nhạc để tập trung cho thương hiệu mỹ phẩm và dự án điện ảnh Wicked. Dù vậy, mỗi lần trở lại, cô vẫn cho thấy khả năng tạo ra những sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn.

Năm 2024, Eternal Sunshine tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn công chúng. Đặc biệt, We Can't Be Friends (Wait For Your Love) được xem là một trong những ca khúc nổi bật nhất trong giai đoạn gần đây của Ariana Grande nhờ phần giai điệu bắt tai, giàu cảm xúc và khả năng kết nối mạnh mẽ với người nghe.

Chính vì sở hữu một discography giàu thành tựu và tương đối ổn định về chất lượng, mỗi lần Ariana Grande phát hành sản phẩm mới đều tạo ra kỳ vọng lớn từ công chúng. Những phản hồi tích cực dành cho hate that i made you love me trong tuần đầu phát hành càng củng cố niềm tin rằng Petal có thể tiếp tục trở thành một dấu mốc đáng chú ý khác trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

