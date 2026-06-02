Noo Phước Thịnh: Sợ không đủ tiền mời Chi Pu hát

Noo Phước Thịnh có những chia sẻ về cơ duyên hợp tác với Chi Pu trong dự án mới.

Chiều ngày 2/6, Noo Phước Thịnh tổ chức buổi họp báo cho MV Nhấc Máy và EP cùng tên thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ đến chun vui cùng Noo Phước Thịnh như DTAP, Minh Xù, 52Hz, Rio,... Tại sự kiện, Noo Phước Thịnh đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện phía sau hậu trường trong quá trình sản xuất EP này.

Nhấc Máy là EP tiếp theo được Noo Phước Thịnh phát hành kể từ EP đầu tiên được ra mắt năm 2016. Sau 10 năm, lần tái xuất này được nam ca sĩ đầu tư vô cùng chỉnh chu. Ep bao gồm 4 ca khúc là Prologue: Incoming Call, Nhấc Máy, Cuộc Gọi Cuối ( ft. 52Hz) và Gọi Cho Anh. Với sự đầu tư mạnh mẽ, EP lần này Noo Phước Thịnh sẽ cho ra mắt cả 3 MV cho các ca khúc.

Điều đặc biệt khiến mọi người bất ngờ chính là việc Chi Pu chính là nữ chính cho cả 3 MV lần này Noo Phước Thịnh. Tại họp báo, sự xuất hiện của Chi Pu được ekip giữ bí mật hoàn toàn. Thành thật chia sẻ trước truyền thông về cơ duyên hợp tác, Noo Phước Thịnh hé lộ hai anh em đã từng có dịp làm việc chung trong các dự án quảng cáo trước đây nên rất hiểu ý nhau. Dù đã thân thiết là thế, nhưng ở lần tái hợp này, nam ca sĩ thú nhận bản thân đã khá đắn đo và "lăn tăn" khi ngỏ lời mời nữ đồng nghiệp. Lý do là bởi anh biết Chi Pu đang vô cùng bận rộn, dồn sức chuẩn bị cho việc ra mắt album cá nhân. Rất may mắn là cô nàng vẫn sẵn sàng gác lại lịch trình dày đặc để gật đầu cái rụp, dốc hết tâm sức hoàn thành trọn vẹn vai diễn nữ chính xuyên suốt 3 MV liên tiếp.

Khi được hỏi về việc vì sao không mời Chi Pu góp giọng trong EP lần này, nam ca sĩ tiết lộ rằng anh cũng từng nghĩ đến việc để Chi Pu tham gia hát trong dự án lần này. Tuy nhiên, anh hài hước thừa nhận rằng việc nhờ Chi Pu đóng vai nữ chính cho tận 3 MV đã là một đòi hỏi "quá nhiều". Noo Phước Thịnh đùa rằng sợ không đủ tiền mời Chi Pu hát. Vì khối lượng công việc đóng MV đã lớn, anh không biết "đào đâu ra" để dám mở lời nhờ cô hát thêm.Tuy nhiên, nam ca sĩ úp mở rằng nếu dự án lần này được khán giả yêu thích và ủng hộ, hai người chắc chắn sẽ có một màn kết hợp bằng âm nhạc trong tương lai. Chi Pu cũng xác nhận Noo Phước Thịnh đã "hứa hẹn" cô cho một dự án vào năm sau.

Chi Pu chia sẻ rằng quá trình thực hiện dự án được giữ bí mật hoàn toàn. Nữ ca sĩ tiết lộ cô từng nhiều lần nhắn tin hỏi Noo Phước Thịnh bao giờ mới được "leak" thông tin, nhưng đàn anh kiên quyết dặn cô phải giữ kín và không được hé lộ bất cứ điều gì. Khi đến buổi họp báo, Chi Pu cứ ngỡ mình sẽ xuất hiện ở sảnh chụp hình như các khách mời khác. Tuy nhiên, cô ngay lập tức bị ekip của Noo Phước Thịnh đưa thẳng lên phòng trang điểm để chuẩn bị cho màn lộ diện bất ngờ trên sân khấu, khiến cô đùa rằng cứ tưởng mình "bị bắt cóc".

Chia sẻ về lý do gật đầu cái rụp với dự án "khủng" này, Chi Pu cho biết Noo Phước Thịnh từng là thần tượng rất lớn của cô từ khi cô mới 16, 17 tuổi bước chân vào nghề. Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi ngỏ lời mời từ một người từng là thần tượng của mình, cô đã không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý: " Anh ơi em chiến tới bến với anh luôn! ". Cụ thể, khi nhắc lại cơ duyên làm việc chung từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, Chi Pu chia sẻ: " Từ lúc Chi mới vào nghề, lúc đấy Chi mới 16, 17 tuổi thôi là Chi đã được gặp anh Noo và thời đó thì anh Noo trời ơi... Bây giờ vẫn đẹp nha. Nhưng mà hồi đấy là em xỉu á ."

Khi MC hỏi về các phân cảnh tương tác sát rạt, "face-to-face" đầy tình tứ, cả Noo Phước Thịnh và Chi Pu đều thú nhận hai anh em đã khá "sượng trân" và ngượng ngùng lúc máy quay bấm máy. Ở ngoài đời, cả hai tự nhận có tính cách hướng nội nhưng hễ gặp nhau là lại cực kỳ hay giỡn và tấu hài. Do đó, khi bước vào set quay đòi hỏi sự nghiêm túc và lãng mạn, họ rất dễ bị phân tâm. Cuối cùng, để hoàn thành cảnh quay mượt mà, bộ đôi phải dùng đến "tiểu xảo" né ánh mắt đối phương: Noo Phước Thịnh đành nhìn lên trán Chi Pu, còn Chi Pu thì cắm cúi nhìn xuống cằm của đàn anh để tránh việc phì cười phá vỡ không khí.

Theo đúng lịch trình đã công bố, chuỗi dự án hoành tráng của Noo Phước Thịnh sẽ chính thức được "thả xích" ngay trong tháng 6 này. Cụ thể, EP âm nhạc cùng MV chủ đề Nhấc Máy sẽ có mặt trên tất cả các nền tảng vào lúc 19h00 tối nay ngày 2/6/2026. Tiếp nối ngay sau đó, MV Cuộc Gọi Cuối sẽ ra mắt vào ngày 7/6 và hạ màn bằng MV Gọi Cho Anh vào ngày 12/6. Với sự đầu tư mạnh tay, tư duy âm nhạc đổi mới cùng chiến lược phát hành bài bản, màn comeback của Noo Phước Thịnh hứa hẹn là một cú nổ lớn khuấy đảo đường đua Vpop mùa hè năm nay.

