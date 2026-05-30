Noo Phước Thịnh "rã đông", lao vào đối đầu với Sơn Tùng và Binz

Sau nhiều tháng trầm lắng, nhạc Việt bước vào cuộc đua nóng. Noo Phước Thịnh trở lại, Sơn Tùng khuấy đảo mạng xã hội bằng Come My Way, dàn nghệ sĩ bước ra từ Anh trai, Em xinh cũng rục rịch phát hành sản phẩm.

Sau nhiều tháng trầm lắng, đường đua nhạc Việt tăng nhiệt vào cuối tháng 5 khi hàng loạt nghệ sĩ đồng loạt tung sản phẩm hoặc công bố màn trở lại.

Từ cú comeback gây bàn luận của Sơn Tùng M-TP với Come My Way , album Gặp lại của Binz, Take Me Back của 52Hz, sản phẩm mới của Phí Phương Anh cho đến động thái khởi động album đầu tay của Chi Pu, Vpop đang bước vào cuộc đua nóng.

Giữa làn sóng đó, màn “rã đông” của Noo Phước Thịnh với EP Nhấc máy đang được chú ý.

Trông đợi gì ở “hoàng tử Vpop” một thời?

Sau nhiều ngày liên tục thả hint, Noo Phước Thịnh xác nhận trở lại đường đua âm nhạc với EP Nhấc máy. Dự án đánh dấu màn tái xuất của nam ca sĩ sau thời gian kín tiếng.

Khác với xu hướng tung single đơn lẻ đang phổ biến, Noo Phước Thịnh phát hành EP với concept xuyên suốt lấy cảm hứng từ những cuộc gọi, chiếc điện thoại và cảm giác kết nối, chia xa trong tình yêu. Dự án gồm phần mở đầu Prologue: Incoming Call… cùng ba ca khúc chính Nhấc máy , Cuộc gọi cuối và Gọi cho anh .

Toàn bộ phần sáng tác do MiQ và Soulient - hai thành viên của Catchellers đảm nhiệm. Đây là nhóm sáng tạo âm nhạc được biết đến với nhiều sản phẩm mang màu sắc hiện đại. Trong khi đó, DTAP phụ trách sản xuất âm nhạc, nối dài mối hợp tác giữa nhóm producer này với Noo Phước Thịnh sau nhiều sân khấu lớn từ Làn Sóng Xanh đến concert gần đây.

Noo Phước Thịnh và 52Hz có màn kết hợp trong dự án mới.

Sự kết hợp giữa giọng ca giàu kinh nghiệm với ê-kíp trẻ cho thấy chiến lược đáng chú ý của Noo Phước Thịnh. Giữ lại màu sắc cảm xúc vốn là thế mạnh, đồng thời thử nghiệm tinh thần âm nhạc mới để tránh lặp lại chính mình.

Noo Phước Thịnh là một trong những nam ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất nhạc Việt với loạt hit như Chạm khẽ tim anh một chút thôi , Đừng nhìn lại , Thương em là điều anh không thể ngờ , Cause I Love You , Như phút ban đầu … Vài năm gần đây, nam ca sĩ giảm tần suất phát hành sản phẩm, trong khi thị trường liên tục chứng kiến sự nổi lên của thế hệ nghệ sĩ Gen Z cùng các xu hướng nghe nhạc thay đổi nhanh chóng.

Sự trở lại lần này không đơn thuần là phát hành âm nhạc mới mà còn được xem như bài kiểm tra vị thế của một ngôi sao từng thống trị Vpop.

Một trong những chi tiết được chú ý nhất là màn kết hợp lần đầu giữa Noo Phước Thịnh và Em xinh 52Hz trong ca khúc Cuộc gọi cuối . Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi hai nghệ sĩ gần như đồng thời úp mở về sản phẩm chung. Với Noo Phước Thịnh, đây là lần hiếm hoi anh kết hợp cùng nghệ sĩ Gen Z trong dự án cá nhân, cho thấy sự chủ động mở rộng đối tượng khán giả thay vì chỉ dựa vào tệp fan cũ.

Ngoài ra, nam ca sĩ tung merchandise phiên bản giới hạn mang tên Noo Series 01: First Call Collection , tổ chức hai buổi private premiere tại TPHCM và Hà Nội để người hâm mộ xem trước các MV, đồng thời triển khai hoạt động fan call, livestream trò chuyện cùng khán giả theo concept “gọi điện”.

Những hình thức từng phổ biến trong mô hình idol hiện đại đang được Noo Phước Thịnh áp dụng bài bản, cho thấy nỗ lực bắt nhịp với thị trường mới.

Trong bối cảnh Vpop ngày càng cạnh tranh bằng tốc độ viral, khả năng tạo trend và mức độ phủ nền tảng số, lợi thế của Noo Phước Thịnh nằm ở độ nhận diện, tệp khán giả trung thành và hình ảnh tương đối ổn định. Câu hỏi lớn nhất vẫn nằm ở chất lượng âm nhạc. Liệu Nhấc máy có đủ mới để tạo hiệu ứng thị trường, đồng thời vẫn giữ được tinh thần cảm xúc từng làm nên thương hiệu Noo Phước Thịnh?

Nóng cuộc đua cuối năm

Sự trở lại của Noo Phước Thịnh diễn ra giữa lúc đường đua Vpop nóng lên rõ rệt sau nhiều tháng thiếu cú hích đủ lớn.

Tâm điểm lớn nhất thuộc về Sơn Tùng M-TP với single Come My Way , phát hành tối 28/5. Đánh dấu màn hợp tác với rapper Tyga, sản phẩm tiếp tục cho thấy tham vọng quốc tế hóa hình ảnh của nam ca sĩ, đồng thời tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội ngay từ thời điểm teaser.

Như thường lệ, mỗi lần Sơn Tùng phát hành sản phẩm đều kéo theo sự chú ý lớn từ công chúng, truyền thông và cộng đồng người hâm mộ. Dù ý kiến khen chê luôn song hành, sức nóng truyền thông của nam ca sĩ vẫn tạo cảm giác “phát súng mở màn” cho mùa nhạc mới của Vpop.

Cùng ngày 28/5, Phí Phương Anh phát hành MV Vốn đã quen một mình . Việc lựa chọn thời điểm trùng với Sơn Tùng M-TP khiến nữ ca sĩ nhanh chóng được nhắc tên trong các cuộc bàn luận về mức độ cạnh tranh trên đường đua nhạc Việt.

Ở địa hạt rap/hip-hop, Binz trở lại với album Gặp lại , phát hành ngày 24/5. Đây là album đầu tay của nam rapper sau thời gian dài hoạt động và được giới thiệu như dự án mang tính tự sự, kết nối nhiều trạng thái cảm xúc trong hành trình nghệ thuật. Việc đầu tư album thay vì single tiếp tục phản ánh xu hướng nghệ sĩ Việt trở lại với các dự án âm nhạc quy mô hơn sau thời kỳ chạy theo những bản hit ngắn hạn.

Sơn Tùng, Chi Pu và ồ ạt ca sĩ trở lại.

Trong khi đó, em xinh 52Hz phát hành Take me back ngày 28/5, tiếp tục khai thác màu sắc cảm xúc quen thuộc với phần âm nhạc nhẹ nhàng, tự sự. Việc đồng thời góp mặt trong EP của Noo Phước Thịnh giúp tên tuổi 52Hz có thêm độ phủ trên đường đua âm nhạc.

Chi Pu cũng khởi động album đầu tay bằng ca khúc Tin được không kết hợp Amber Liu, sau thời gian mở rộng hoạt động quốc tế. Sau hiệu ứng từ Tỷ tỷ đạp gió tại Trung Quốc cùng các hoạt động thời trang, giải trí đa lĩnh vực, màn trở lại âm nhạc của Chi Pu tiếp tục thu hút sự tò mò. Khán giả thắc mắc liệu nữ ca sĩ làm được gì khi hợp tác với ngôi sao quốc tế đình đám.

Điểm chung dễ nhận thấy là phần lớn nghệ sĩ đều lựa chọn cuối quý II, đầu mùa hè để tung sản phẩm, thời điểm được xem là “khung giờ vàng” của thị trường giải trí khi nhu cầu thưởng thức âm nhạc, sự kiện và hoạt động biểu diễn tăng mạnh.

Nếu vài tháng trước Vpop bị nhận xét thiếu những sản phẩm tạo hiệu ứng đại chúng đủ lớn, thì sự trở lại liên tiếp của Sơn Tùng M-TP, Binz, Chi Pu, Phí Phương Anh hay 52Hz mang đến cảm giác cuộc đua sôi động.

Giữa làn sóng ồ ạt trở lại, sự chú ý đổ dồn về Noo Phước Thịnh. Sau nhiều năm gần như đứng ngoài cuộc cạnh tranh gay gắt của Vpop, “hoàng tử Vpop” một thời liệu có thể tái khẳng định vị thế giữa thế hệ nghệ sĩ trẻ đang lên?