Nhạc sĩ Bắc Bling ra bản tiếng Việt cho Come My Way của Sơn Tùng, khán giả khen hết lời

Phiên bản tiếng Việt của Come My Way đang được đông đảo khán giả quan tâm.

Tuấn Cry tung phiên bản tiếng Việt của ca khúc Come My Way

Không ai có thể bỏ qua cơn sốt mà Come My Way của Sơn Tùng M-TP đang tạo ra trên mạng xã hội hiện tại. Khắp nơi, người dùng liên tục bàn tán, chia sẻ hàng loạt video cover, clip biểu diễn và các bài reaction về sản phẩm này. Vì Come My Way là một ca khúc sử dụng hoàn toàn lời hát bằng tiếng Anh, việc chuyển ngữ hoặc biến tấu lại bài hát đang là chủ đề được nhiều nhà sáng tạo nội dung khai thác. Giữa dòng trào lưu đó, một phiên bản tiếng Việt do nhạc sĩ Tuấn Cry đăng tải trên trang cá nhân đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và nhận được lượng tương tác khổng lồ từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, một tài khoản đã bình luận yêu cầu nam nhạc sĩ viết thử một phiên bản tiếng Việt cho bài hát Come My Way. Người này còn kèm theo nhận định cho rằng bản thân Tuấn Cry không thể tạo ra thêm bản nhạc nào thành công vượt qua cái bóng của bản hit Bắc Bling . Không để khán giả chờ đợi, Tuấn Cry lập tức đáp trả bằng một đoạn video trình diễn ngay tại phòng thu. Anh mang đến một phiên bản Come My Way bằng tiếng Việt, được phối lại theo đúng sở trường âm hưởng dân gian đương đại quen thuộc.

Phiên bản này tạo điểm nhấn bằng cách pha trộn khá táo bạo giữa nền beat hiện đại, mang màu hip-hop/R&B của bản gốc với lối hát luyến láy đậm âm hưởng dân ca Việt Nam. Trên chất nhạc bắt tai, phần lời Việt được viết theo hướng ngọt ngào, bay bổng như những câu thả thính đầy duyên dáng.Những đoạn nhả chữ, luyến âm ở cuối câu của Tuấn Cry gợi cảm giác như đang nghe một làn điệu quan họ được đặt trên nền nhạc đương đại. Chính sự đối lập này giúp phiên bản Việt hóa trở nên vừa lạ tai, vừa duyên dáng.

Ngay sau đó, phiên bản Come My Way của Tuấn Cry nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Phần đông người nghe dành lời khen ngợi cho tư duy âm nhạc sáng tạo của Tuấn Cry. Nhiều bình luận tỏ ra thích thú trước cách anh mạnh dạn pha trộn nền beat hiện đại với lối hát luyến láy đậm chất dân gian.

Sự giao thoa này được đánh giá là tạo ra một phiên bản tiếng Việt mượt mà, dễ tiếp cận và cực kỳ "cuốn". Thậm chí, không ít khán giả còn hài hước cho rằng màn biến tấu này bắt tai không kém gì bản gốc của Sơn Tùng M-TP. Dẫu vậy, cũng có không ít ý kiến cho rằng, rằng màn biến tấu này chưa thực sự phù hợp và có phần hơi "sến". Nhìn chung, đây vẫn là một màn sáng tạo độc đáo, giữ được sức nóng của tác phẩm gốc và thể hiện rõ cá tính nghệ thuật không trộn lẫn của Tuấn Cry.

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992 tại quê hương Yên Phong, Bắc Ninh. Anh hiện đang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với nhiều vai trò đa dạng như ca sĩ, nhạc sĩ và rapper. Đam mê nghệ thuật của anh nhen nhóm từ khi mới 8 tuổi qua những lần hát karaoke ở các đám cưới tại quê nhà.

Dù từng thi trượt trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội do phải tự tìm tòi mà không có người định hướng, anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Tuấn Cry bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý vào năm 2018 sau khi livestream hát ca khúc Người Lạ Ơi bằng chất giọng Bắc Bộ đặc trưng. Giai đoạn này, anh chủ yếu làm nhạc parody hài hước. Đến năm 2019, anh quyết định Nam tiến để học hỏi cách sản xuất âm nhạc bài bản.

Sự nghiệp của Tuấn Cry chứng kiến bước chuyển mình rực rỡ vào năm 2025 khi anh ra mắt siêu hit Bắc Bling . Việc kết hợp cùng ca sĩ Hòa Minzy và Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh đã giúp ca khúc gây sốt với hàng trăm triệu lượt xem, đưa tên tuổi Tuấn Cry khẳng định vị thế vững chắc ở thị trường mainstream.

Âm nhạc của anh ghi dấu ấn bởi sự giao thoa độc đáo giữa âm hưởng dân gian truyền thống và chất liệu hiện đại của dòng nhạc Hip-hop. Lời bài hát luôn giữ được nét dân dã, hóm hỉnh nhưng lồng ghép khéo léo thông điệp tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh Bắc Bling, anh còn sở hữu nhiều tác phẩm tiêu biểu như nhạc phim Lão Ông Cưới Vợ, Giai Điệu Việt Nam Mình, Lấy Chồng Sớm Làm Gì, Đúng Nhận Sai Cãi và Dân Chơi Thôn . Ngoài vai trò đứng sau các bản hit kết hợp, anh còn có các ca khúc solo mang đậm chất liệu dân gian pha hiện đại như King Bắc và Clicking .

Dù nhận về nhiều ý kiến khác nhau, màn biến tấu Come My Way của Tuấn Cry vẫn góp phần kéo dài sự chú ý dành cho ca khúc gốc. Đồng thời, đây cũng là ví dụ cho thấy cách Tuấn Cry tiếp tục thể hiện được thế mạnh của việc khai thác chất liệu dân gian trong những sản phẩm mang hơi thở hiện đại của mình.

