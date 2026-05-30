Chưa từng có trong lịch sử: Sơn Tùng đánh bại nữ hoàng World Cup, leo thẳng top 1 toàn cầu

Sơn Tùng lại làm nên lịch sử.

Chuỗi thành tích ấn tượng của Sơn Tùng M-TP với Come My Way tiếp tục được nối dài bằng một cột mốc đặc biệt chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, sản phẩm mới của nam ca sĩ đã chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Video nhạc hàng đầu trong ngày của YouTube Charts toàn cầu ngày 28/5.

Come My Way của Sơn Tùng debut ở vị trí #1 MV BXH YouTube Toàn cầu

Điều đáng chú ý, thành tích này được thiết lập trong bối cảnh ca khúc Dai Dai của Shakira - ca khúc đang làm mưa làm gió với không khí World Cup và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới đã thống trị vị trí dẫn đầu suốt 6 ngày liên tiếp kể từ ngày 23/5. Việc Come My Way vượt qua sản phẩm của nữ hoàng World Cup để chiếm lĩnh ngôi vương toàn cầu được xem là một dấu mốc đặc biệt đối với sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP cũng như âm nhạc Việt Nam.

Shakira đang gây bão với MV World Cup Dai Dai

Đây là lần hiếm hoi một nghệ sĩ Việt Nam có thể debut thẳng ở vị trí số 1 toàn cầu trên YouTube Charts trong thời điểm thị trường quốc tế đang chứng kiến sức nóng từ một sản phẩm gắn với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Thành tích này càng cho thấy sức hút vượt biên giới của Sơn Tùng M-TP, người nhiều năm qua vẫn được xem là nghệ sĩ Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế nổi bật nhất.

Không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng Video nhạc hàng đầu trong ngày của YouTube Charts, Come My Way còn liên tục ghi nhận hàng loạt cột mốc đáng chú ý khác chỉ sau 24 giờ đầu tiên phát hành.

Thành tích sau 1 ngày release của Come My Way

Theo số liệu được công bố, MV đã trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu trong 24 giờ qua, đồng thời đứng số 1 Trending YouTube tại Việt Nam ở cả hạng mục âm nhạc lẫn tổng thể. Sản phẩm cũng chiếm vị trí dẫn đầu xu hướng tại 5 quốc gia gồm Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Australia và Đài Loan (Trung Quốc).

Trên bảng xếp hạng YouTube Music Videos Trending toàn cầu, Come My Way từng vươn lên vị trí Top 2 thế giới chỉ sau 11 giờ 40 phút phát hành. Tính theo dữ liệu realtime được công bố trong poster thành tích, MV đã thu về hơn 13,2 triệu lượt xem, 967 nghìn lượt thích và hơn 129 nghìn bình luận.

Sơn Tùng đang tạo nên những con số lịch sử

Không chỉ tạo hiệu ứng trên YouTube, sản phẩm còn ghi nhận những tín hiệu tích cực trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Trên Spotify, ca khúc đạt hơn 660 nghìn lượt stream cùng hơn 4.500 người nghe. Trong khi đó, Come My Way giữ vị trí số 1 Top Songs trên iTunes và đứng thứ 2 Top Songs trên Apple Music tại thời điểm thống kê.

MV Come My Way - Sơn Tùng M-TP x TYGA

Come My Way đánh dấu màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP sau thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Đây cũng là dự án được chú ý ngay từ khi công bố bởi sự xuất hiện của Tyga - rapper sở hữu hàng tỷ lượt nghe và là một trong những tên tuổi quen thuộc của làng hip-hop Mỹ. Màn kết hợp giữa ngôi sao nhạc Việt và rapper quốc tế được xem như bước đi tiếp theo trong tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của Sơn Tùng ra thị trường toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, MV còn gây chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư quy mô lớn. Dự án do Phương Vũ và Antiantiart thực hiện, đưa nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam vào sản phẩm thông qua bối cảnh, kiến trúc và các yếu tố mỹ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh MV đang có sức lan tỏa mạnh trên thị trường quốc tế, những hình ảnh này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với đông đảo khán giả toàn cầu.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Come My Way đang được dự đoán sẽ tiếp tục thiết lập thêm nhiều cột mốc mới trong thời gian tới

Với đà tăng trưởng hiện tại, Come My Way đang được dự đoán sẽ tiếp tục thiết lập thêm nhiều cột mốc mới trong thời gian tới. Không ít khán giả tin rằng sản phẩm có khả năng phá kỷ lục MV Việt Nam cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của Sơn Tùng M-TP trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Sơn Tùng M-TP vẫn cho thấy khả năng tạo ra những sự kiện âm nhạc có sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi trong nước. Việc vượt qua chuỗi thống trị của Shakira để leo lên vị trí số 1 toàn cầu không chỉ là thành tích cá nhân của nam ca sĩ, mà còn là cột mốc mang tính biểu tượng đối với nhạc Việt trên sân chơi quốc tế.

