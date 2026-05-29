3 MV tiếng Anh triệu view của Sơn Tùng M-TP

Từ There's No One At All, Making My Way đến Come My Way, Sơn Tùng M-TP liên tục gây chú ý với loạt MV tiếng Anh triệu view cùng tham vọng quốc tế.

Trong vài năm trở lại đây, Sơn Tùng M-TP liên tục cho thấy tham vọng đưa âm nhạc tiến gần hơn tới thị trường quốc tế bằng những sản phẩm có phần lời tiếng Anh hoàn toàn.

There's No One At All

Năm 2022, Sơn Tùng M-TP lần đầu phát hành một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh mang tên There’s no one at all. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong định hướng âm nhạc của nam ca sĩ khi sản phẩm mang phong cách hip hop pha rock.

Ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý nhưng đồng thời cũng tạo nên làn sóng tranh luận lớn. Ngoài vấn đề nội dung MV gây tranh cãi và phải gỡ bỏ, phần phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ có cách nhả chữ riêng, giàu cảm xúc nhưng khó nghe rõ lời khi hát bằng tiếng Anh.

Dù vậy, sản phẩm vẫn cho thấy tham vọng quốc tế hóa âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, điều hiếm nghệ sĩ Vpop theo đuổi ở thời điểm đó. MV There's no one at all hút 25 triệu lượt xem.

Making My Way

Năm 2023, Sơn Tùng M-TP tái xuất với Making my way - ca khúc tiếng Anh thứ hai trong sự nghiệp. Bài hát mang màu sắc electro pop pha R&B hiện đại, truyền tải thông điệp tích cực về việc bước tiếp về phía trước, gạt bỏ những muộn phiền trong quá khứ để hướng tới tương lai.

Ngay khi ra mắt, Making my way nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng nhạc số. Ca khúc vẫn vươn lên vị trí số 1 trên iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam chỉ sau thời gian ngắn. Không dừng lại ở thị trường trong nước, bài hát còn dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại Singapore, Nhật Bản và Đài Loan, đồng thời lọt top cao ở nhiều quốc gia như Đức, Mỹ và Canada.

Trên YouTube, phiên bản visualizer của Making my way chỉ mất chưa đầy 7 giờ để đứng đầu top âm nhạc thịnh hành và top trending tại Việt Nam. Hiện ca khúc thu về hơn 54 triệu lượt xem trên nền tảng này.

Tuy nhiên, tương tự nhiều sản phẩm tiếng Anh trước đó, Making my way cũng tạo ra nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng phần phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP chưa thật sự tự nhiên, đặc biệt ở cách nhả chữ và nuốt âm cuối. Trên mạng xã hội thời điểm đó, không ít người thừa nhận phải xem lời hoặc phụ đề mới có thể hiểu rõ nội dung bài hát.

Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn đánh giá Making my way là bước tiến đáng chú ý của Sơn Tùng M-TP trong hành trình theo đuổi màu sắc âm nhạc quốc tế.

Come My Way

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP trở lại đường đua âm nhạc với MV Come my way, kết hợp cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Ngay khi công chiếu, sản phẩm hút gần 600 nghìn người xem cùng lúc, đưa nam ca sĩ sinh năm 1994 trở thành tâm điểm chú ý.

Theo ê-kíp, MV đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 8 phút phát hành, tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của Sơn Tùng M-TP. Sau 24 giờ đầu ra mắt, Come my way dẫn đầu danh sách thịnh hành tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Đức, đồng thời đứng top trên một số nền tảng nhạc số, trong đó có iTunes Việt Nam.

Come my way được đầu tư lớn về hình ảnh với phần âm nhạc mang màu sắc mới mẻ. Ca khúc kết hợp afrobeats, hip-hop và pop đương đại, do Sơn Tùng M-TP cùng nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác. Đáng chú ý, nam ca sĩ thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh trong lần trở lại này, trong khi Tyga đảm nhận phần rap.

Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho quy mô sản xuất của MV khi ê-kíp thực hiện ghi hình tại nhiều bối cảnh ở Tràng An (Ninh Bình) và Downtown Los Angeles (Mỹ). Đạo diễn Phương Vũ khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa dân gian như chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý hay lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang) để tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.

Tuy nhiên, bên cạnh phản ứng tích cực, một bộ phận khán giả cho rằng phần âm nhạc của Sơn Tùng M-TP chưa thực sự tạo đột phá. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ vẫn còn hạn chế trong cách phát âm tiếng Anh. Rapper Thái VG cũng cho rằng Sơn Tùng cần cải thiện thêm để phần phát âm chính xác và tự nhiên hơn.