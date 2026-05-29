Hè thêm rực lửa với nhóm đại mỹ nhân: Album “phục thù” xuất sắc, visual tràn màn hình khỏi chê

Nhóm mỹ nhân được khen ngợi với màn trở lại đầu tư mạnh cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Vào 11 giờ trưa ngày 29/5 (giờ Việt Nam), aespa chính thức trở lại đường đua Kpop với MV Lemonade cùng full album phòng thu thứ hai cùng tên. Ca khúc chủ đề Lemonade mang màu sắc electronic dance sôi động, nổi bật bởi phần synth-bass dày và nhịp điệu dồn dập. Lấy cảm hứng từ câu nói " If life gives you lemons, make lemonade ", bài hát truyền tải thông điệp biến những thử thách trong cuộc sống thành động lực để tiến về phía trước. Sản phẩm lần này vẫn giữ được DNA âm nhạc điện tử quen thuộc của aespa nhưng được tiết chế vừa đủ để trở nên gần gũi và dễ nghe hơn.

Không chỉ gây chú ý ở phần nghe, Lemonade còn tiếp tục phát huy thế mạnh hình ảnh vốn là "đặc sản" của aespa. MV mở ra hai không gian đối lập với một bên là thế giới tương lai đậm chất viễn tưởng, bên còn lại là những khung cảnh mang hơi hướng retro với các quán ăn kiểu Mỹ cổ điển. Những màn chuyển cảnh liên tục cùng hiệu ứng không gian đổ vỡ tạo cảm giác như người xem đang bước giữa nhiều thực tại song song khác nhau.

Lemonade tiếp tục cho thấy thế mạnh visual của aespa khi mỗi thành viên đều sở hữu những khoảnh khắc nổi bật riêng biệt. Karina gây ấn tượng với màn biến hóa liên tục giữa hình tượng quý cô cổ điển và nữ chiến binh trong thế giới tương lai, khoe trọn thần thái được xem là "thương hiệu" của trưởng nhóm. Tuy nhiên, Winter mới là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất sau khi MV lên sóng. Mái tóc đỏ rực nổi bật, phần rap tốc độ cao cùng những phân đoạn vũ đạo trên sàn giúp nữ idol liên tục xuất hiện trong các bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Giselle cũng có màn thể hiện được đánh giá là nổi bật hơn thường thấy khi sở hữu thời lượng lên hình dày đặc cùng nhiều cảnh quay cận mặt. Không ít khán giả cho rằng nữ rapper đang có một trong những màn comeback ấn tượng nhất kể từ khi ra mắt. Em út Ningning tiếp tục khẳng định sức hút bằng những khung hình đậm chất thời trang, kết hợp cùng biểu cảm sắc lạnh và thần thái tự tin. Sự tỏa sáng tương đối đồng đều của cả bốn thành viên được xem là một trong những yếu tố giúp phần hình ảnh của Lemonade ghi điểm mạnh với người xem.

Ngay sau khi phát hành, Lemonade nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người đánh giá ca khúc sở hữu phần beat giàu năng lượng, giai điệu bắt tai và dễ tiếp cận hơn so với Whole Different Animal trước đó. Đặc biệt, đoạn bridge tiếp tục được nhắc đến như một điểm sáng nổi bật, góp phần đẩy cảm xúc bài hát lên cao trào. Không ít ý kiến cho rằng Lemonade mang tinh thần kế thừa từ Whiplash nhưng được khoác lên màu sắc tươi sáng và phù hợp với không khí mùa hè hơn.

Bên cạnh âm nhạc, màn thể hiện đồng đều của cả bốn thành viên cũng nhận được nhiều lời khen. Winter gây chú ý với phần rap tốc độ cao và những phân đoạn vũ đạo nổi bật, Karina tiếp tục thu hút bằng thần thái cuốn hút, trong khi Giselle và Ningning đều có nhiều khoảnh khắc tỏa sáng riêng. Ngoài ca khúc chủ đề, các bài hát như Shakin' hay Can't Help Myself cũng được cộng đồng người nghe nhắc đến nhiều, cho thấy sức hút khá đồng đều của toàn bộ album.

Lemonade là ca khúc chủ đề thuộc full album phòng thu thứ hai của aespa, đánh dấu màn trở lại được người hâm mộ mong chờ suốt nhiều tháng qua. Ngay từ giai đoạn "nhá hàng", dự án đã nhận được sự quan tâm lớn khi loạt ảnh concept liên tục gây bão mạng xã hội. Hình ảnh các thành viên xuất hiện trong những không gian siêu thực kết hợp cùng các tạo hình dị biệt cá tính cùng cách xử lý màu sắc đậm chất điện ảnh đã nhận về hàng loạt lời khen từ cộng đồng yêu Kpop. Không ít khán giả nhận định đây là một trong những bộ ảnh concept đẹp và chỉn chu nhất trong sự nghiệp của aespa.

Tuy nhiên, sự kỳ vọng dành cho album lần này không chỉ đến từ phần nhìn. Sau thành công vang dội của Supernova và Whiplash , aespa từng được xem là nhóm nữ sở hữu phong độ ổn định bậc nhất Kpop. Thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nhóm chưa tạo ra thêm một sản phẩm có sức lan tỏa tương đương. Single Dirty Work và album Rich Man dù ghi nhận doanh số khả quan nhưng hiệu ứng thảo luận không thực sự bùng nổ. Trong khi đó,ca khúc mở đường cho album lần này là Whole Different Anima l gây chú ý nhờ màn kết hợp với G-DRAGON nhưng cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều vì hướng tiếp cận quá thiên về thử nghiệm.

Nhóm được kỳ vọng sẽ trở lại vị thế hàng đầu nếu sản phẩm lần này nhận được thành công





Chính vì vậy, nhiều ý kiến gọi Lemonade là một "album phục thù" của aespa. Sau một giai đoạn liên tục thử nghiệm với nhiều hướng đi âm nhạc khác nhau, các sản phẩm gần đây của nhóm nhận về phản ứng đa chiều từ công chúng. Những phản hồi ban đầu dành cho Lemonade cho thấy xu hướng tích cực hơn, đặc biệt ở ca khúc chủ đề và một số bài hát trong album được nhiều fan nhạc phản hồi tích cực.

Việc album nhanh chóng thu hút thảo luận trên mạng xã hội và các bảng xếp hạng trong ngày đầu phát hành được xem là tín hiệu đáng chú ý, mở ra kỳ vọng về khả năng giúp nhóm lấy lại đà hoạt động trong thời gian tới trước khi bước vào tour diễn thế giới SYNK: COMPLaeXITY dự kiến khởi động tại Seoul vào tháng 8 tới.

