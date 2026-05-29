Sơn Tùng M-TP tiết lộ về phần tiếp theo của Come My Way

Sơn Tùng M-TP xác nhận một chi tiết gây tò mò trong MV Come My Way.

Sản phẩm Come My Way của Sơn Tùng M-TP hiện vẫn đang là đề tài được bàn tán rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Bên cạnh sức hút từ giai điệu bài hát, những chi tiết hình ảnh đặc biệt được cài cắm trong MV cũng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng liên tục đem ra mổ xẻ. Trong số đó, phân cảnh nằm ở phần after-credit của MV đang là chi tiết nhận được sự quan tâm và thảo luận nhiều nhất từ phía người xem.

Phân cảnh after-credit này mở ra không gian tại một khu mỏ đá tĩnh mịch, nơi Sơn Tùng M-TP xuất hiện đầy bí ẩn với trang phục áo choàng trắng tinh khôi bên cạnh một mô hình kiến trúc gỗ thu nhỏ. Tâm điểm của toàn bộ khung cảnh là hình ảnh một sinh vật màu trắng được đặt ngay ngắn trên giá đỡ kim loại, mang thiết kế độc đáo đan xen giữa các đốt cong như dải xương sống cùng những chi tiết cơ khí tinh xảo. Nam ca sĩ chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve và đăm chiêu ngắm nhìn tác phẩm này trong một không gian yên ắng, hoàn toàn vắng bóng nền nền nhạc.

Ngay sau khi MV lên sóng, hàng loạt luồng ý kiến bàn tán đã nổ ra trên mạng xã hội xung quanh danh tính thực sự của sinh vật này. Nhiều khán giả nhận định đây là một con sâu, trong khi một bộ phận khác lại cho rằng tạo hình này giống với con tằm. Dù có nhiều luồng quan điểm khác nhau về mặt hình ảnh, điểm chung của các cuộc thảo luận đều hướng đến việc cộng đồng mạng đồng tình đây chính là chi tiết nhá hàng có chủ đích cho dự án tiếp theo của nam ca sĩ.

Mới đây, trong một đoạn clip quảng bá cho Come My Way, Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên tiếng xác nhận về chi tiết gây tò mò này. Anh đặt câu hỏi tương tác với người hâm mộ về việc mọi người thích bối cảnh nào nhất và ấn tượng với con vật nào nhất sau khi xem xong MV. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, mỗi bối cảnh trong sản phẩm đều có sự xuất hiện của một con vật mang tính đặc trưng, đại diện cho những nét đậm chất văn hóa Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP tiết lộ thêm rằng phần anh tâm đắc nhất trong toàn bộ MV chính là đoạn after-credit, đồng thời xác nhận hình ảnh tâm điểm xuất hiện ở cuối video chính xác là một con sâu. Đặc biệt, ở phần cuối clip, anh úp mở việc lựa chọn hình ảnh con sâu chứa đựng một bí ẩn rất lớn. Nam ca sĩ khuyên khán giả hãy cùng chờ đợi và có một hành động ra hiệu giữ bí mật.

Chính những lời xác nhận mang tính ẩn ý này càng khiến đông đảo khán giả củng cố niềm tin về việc Sơn Tùng M-TP đang rục rịch chuẩn bị ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới nối tiếp Come My Way. Động thái nhá hàng này hiện đang thu hút lượng tương tác lớn và nhận được sự mong chờ từ cộng đồng người hâm mộ cũng như khán giả đại chúng.

Come My Way hiện tại đang gặt hái chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng. Chỉ sau 14 giờ phát hành, MV đã cán mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube. Đồng thời, sản phẩm vươn lên #1 video YouTube được xem nhiều nhất trong 24 giờ qua tại khu vực Châu Á. Riêng tại thị trường Việt Nam, MV đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí #1 Trending YouTube.

Trên các bảng xếp hạng nhạc số, Come My Way giữ #1 bài hát hàng đầu của iTunes, đạt #1 Trending YouTube Music tại 7 quốc gia khác và góp mặt trong Top Trending tại 25 quốc gia. Sức nóng của bài hát cũng càn quét các nền tảng mạng xã hội khi liên tục lọt Top Trending trên TikTok, Threads và X, minh chứng cho sức hút và độ phủ sóng rộng rãi của lần trở lại này của Sơn Tùng M-TP.

Ảnh: FBNV