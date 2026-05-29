Anh cả Việt Rap gây tranh cãi vì tự nhận xét hơn Tyga, Sơn Tùng “ngồi không cũng dính đạn”

Giữa lúc Come My Way của Sơn Tùng M-TP và Tyga gây sốt, phát ngôn của một tượng đài Rap Việt làm mạng xã hội dậy sóng.

Tối qua, đường đua Vpop chứng kiến một cú nổ truyền thông thực sự khi Sơn Tùng M-TP chính thức thả xích siêu phẩm Come My Way. Đáng chú ý, màn hợp tác chấn động giữa giọng ca gốc Thái Bình và nam rapper đình đám nước Mỹ Tyga lập tức trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên mọi mặt trận mạng xã hội.

Tuy nhiên, sức nóng của màn ra mắt này chưa kịp hạ nhiệt thì ngay trong đêm, cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng trước một động thái bất ngờ từ "anh cả" làng Rap Việt là Thái VG. Dòng trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân của nam rapper lập tức kéo theo vô số luồng ý kiến trái chiều.

Giữa lúc dân tình đang bàn tán sôi nổi về Come My Way, Thái VG bất ngờ đăng tải dòng trạng thái vỏn vẹn vài ký tự: " Thai VG > Tyga ". Bài đăng nhanh chóng thu về 8,9 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ và trở thành tâm điểm tranh cãi. Việc nam rapper kỳ cựu của Việt Nam đặt bản thân lên bàn cân và tự nhận "hơn" ngôi sao quốc tế Tyga ngay thời điểm nhạy cảm đã làm nổ ra hai luồng ý kiến từ khán giả.

Một bộ phận netizen cho rằng Thái VG đang ngầm khẳng định trình độ, flow và kỹ năng rap của bản thân vượt trội hơn hẳn so với Tyga. Nhiều ý kiến phân tích phần thể hiện của rapper người Mỹ trong sản phẩm mới chưa thực sự bùng nổ, thiếu sự đột phá mang tính cá nhân và cho rằng danh tiếng của anh đang lấn át cả thực lực nếu đem so sánh với "anh cả" Rap Việt.

Ở chiều hướng ngược lại, một số khán giả hài hước lại có góc nhìn nhẹ nhàng hơn khi lý giải dấu lớn hơn trong bài đăng chỉ đơn thuần là sự so sánh về mặt tuổi tác và thế hệ. Lời giải thích đầy hóm hỉnh về việc Thái VG ra đời trước Tyga đã giúp làm dịu đi phần nào sự căng thẳng của cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Đáng chú ý, diễn biến câu chuyện không dừng lại ở Tyga mà còn nhắc đến cả Sơn Tùng M-TP. Khi được khán giả hỏi về cảm nhận đối với khả năng phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng trong sản phẩm mới, "anh cả" Rap Việt đã không ngần ngại đưa ra nhận xét.

Anh thẳng thắn góp ý chuyên môn về cách phát âm của giọng ca gốc Thái Bình sao cho chuẩn xác hơn, nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự yêu mến và công khai "bật đèn xanh" mong muốn được làm nhạc chung. Động thái này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng rần rần thích thú, kéo theo vô số sự ủng hộ và kỳ vọng từ người hâm mộ về một dự án kết hợp bùng nổ giữa hai nghệ sĩ thời gian tới.

Thái VG tên thật là Ngô Thái Minh, sinh năm 1983, được cộng đồng Underground tôn xưng là "anh cả" và huyền thoại tiên phong của nền Rap Việt nhờ những cống hiến mang tính nền móng từ những ngày sơ khai. Anh ghi dấu ấn lịch sử vào năm 1997 khi phát hành Vietnamese Gang. Đây là tác phẩm được giới chuyên môn công nhận là bản rap tiếng Việt đầu tiên, chính thức mở đường cho sự du nhập và bùng nổ của văn hóa Hip-hop tại Việt Nam.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động thị trường hải ngoại, đến năm 2023, Thái VG chính thức trở về quê hương để đảm nhận vị trí Huấn luyện viên của chương trình Rap Việt mùa 3. Sự xuất hiện của một nhân vật mang tính biểu tượng trên sóng truyền hình không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa thế hệ tiên phong và dàn nghệ sĩ Gen Z, mà còn một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc, tầm ảnh hưởng của anh trong lòng khán giả yêu nhạc rap.

Trong khi đó, Tyga tên thật Micheal Ray Stevenson, sinh năm 1989 là một siêu sao Hip-hop đình đám toàn cầu, đại diện tiêu biểu cho phong cách âm nhạc club banger sôi động. Sinh ra tại vùng đất Compton thuộc bang California, Tyga nhanh chóng vươn lên thành sao hạng A và khuynh đảo thị trường quốc tế.

Anh sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ với hàng loạt siêu hit tỷ view, oanh tạc các bảng xếp hạng Billboard như Taste, Rack City, Ayo hay Loco Contigo. Không chỉ là "cỗ máy tạo hit" bảo chứng cho sự thành công của mọi bữa tiệc âm nhạc, nam rapper sinh năm 1989 còn là cái tên nhẵn mặt trên các trang báo giải trí quốc tế nhờ sức ảnh hưởng sâu rộng trong mảng thời trang streetwear, kinh doanh và văn hóa đại chúng Hollywood.

Điểm chung lớn nhất và tạo nên sự kết nối thú vị nhất giữa Thái VG và Tyga chính là dòng máu Việt Nam. Nếu Thái VG là người Mỹ gốc Việt luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương thông qua âm nhạc, thì Tyga cũng mang trong mình hai dòng máu Jamaica và Việt Nam khi mẹ anh là người gốc Việt. Cả hai đều lớn lên và hấp thụ tinh hoa từ cái nôi Hip-hop Bờ Tây nước Mỹ, hình thành nên tư duy âm nhạc phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét độc bản.

Bên cạnh đó, cả hai đều sở hữu những cột mốc tạo ra ảnh hưởng lớn đối với thị trường âm nhạc Việt Nam. Thái VG là nhân vật nối liền khoảng cách các thế hệ Rap Việt, còn Tyga liên tục tạo bất ngờ cho khán giả trong nước qua các màn hợp tác vói nghệ sĩ Việt Nam. Trước đó là Pháo và mới đây là Sơn Tùng M-TP cùng Come My Way.

Hiện tại, bài đăng của Thái VG vẫn đang tiếp tục được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn tán sôi nổi trên nhiều diễn đàn. Trong khi một số người xem đây chỉ là phát ngôn mang tính hài hước hoặc tự trào, không ít khán giả lại cho rằng việc so sánh bản thân với Tyga ở đúng thời điểm Come My Way ra mắt là khá nhạy cảm. Đáng chú ý, dù không trực tiếp liên quan đến cuộc tranh luận, Sơn Tùng M-TP vẫn bất ngờ bị gọi tên và trở thành chủ đề được mang ra mổ xẻ.

