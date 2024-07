Karik lên tiếng khi bị Thái VG "chiếm spotlight"

Album kép 421 của Karik đang là sản phẩm âm nhạc nhận nhiều sự chú ý nhất hiện tại. Một trong những track đáng chú ý nhất của album chắc chắn phải kể đến Nhật Ký Vào Đời, sản phẩm kết hợp giữa Karik và Thái VG. Đây được xem cú bắt tay "lịch sử" của cộng đồng Rap/Hip-hop Việt.

KARIK - NHẬT KÝ VÀO ĐỜI (FEAT. THAI VG)

Bản rap là sự trở lại bất ngờ của một Karik underground với phong cách rap rất đời, kết hợp cùng thế mạnh về lyrical. Những câu rap tự sự khắc họa những vết thương từ chính những người anh tin tưởng, để rồi nhận ra không thể tin ai khác ngoài chính mình. Thông qua ca khúc, Karik cũng bày tỏ sự biết ơn đến âm nhạc vì đã cứu rỗi cuộc đời anh: "Ngoài một tâm hồn xơ xác/Cùng con tim vỡ nát/Rất may còn âm nhạc giúp tao sống sót qua ngày và xông lên".



Đáng nói, sự cộng hưởng giữa hai cái tên Karik và Thái VG đã tạo nên màn fastflow đầy ấn tượng ở cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Rapper Thái VG cũng đã đóng góp những ca từ ý nghĩa vào bản rap này. Thậm chí, không ít rap fan đánh giá phần rap của Thái VG tuy ngắn nhưng đã "chiếm spotlight" lấn lướt cả Karik.

Karik và Thái VG trong MV Nhật Ký Vào Đời.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, khi được đặt câu hỏi vì sao Karik lại quyết định mời Thái VG tham gia dự án lần này, có ngại đàn anh "chiếm spotlight", Karik cũng chia sẻ chân thành: "Ban đầu tôi định làm bài này một mình vì làm một mình có 3 verse thì sẽ dễ triển khai câu chuyện. Nhưng có một hôm anh Thái sang nhà chơi, hai anh em ngồi tâm sự và kể về hành trình của nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm tương đồng nên mới mời anh. Sau khi anh Thái nhận lời, tôi bắt đầu sửa lại tất cả mọi thứ để matching với nhau...".

Qua đó, Karik liên tục khẳng định anh không hề có vấn đề gì khi netizen so sánh Thái VG hơn phần của anh, vì đó là điều hoàn toàn chính xác và anh chẳng gì phải e ngại. Cụ thể, Karik cho biết: "Tôi không e ngại nếu ai đó nói anh Thái lấn át tôi, vì anh có hơn tôi thì tôi vẫn rất vui. Thứ nhất, anh Thái là người có nhiều năm trong nghề. Thứ hai anh sử dụng tiếng Anh nên khi dùng fast flow sẽ smooth hơn tôi. Tôi cũng biết khiếm khuyết từ lúc sinh ra là bị lưỡi ngắn nên thường phải tập luyện nhiều để phát âm "tròn vành rõ chữ". Tôi chỉ có thể cố gắng diễn đạt cho khán giả đến cái mức của tôi thôi. Mọi người cứ để ý, trong một sản phẩm lúc nào cũng có sự so sánh. Nhưng so sánh anh Thái hơn Karik thì tôi chấp nhận điều đó - rất chính xác!".