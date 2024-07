Sau nhiều năm làm nghề, Karik vẫn là cái tên được người hâm mộ dõi theo và quan tâm. Chặng hành trình đã qua của anh có nhiều thăng trầm, biến cố nhưng trên hết Karik luôn mạnh mẽ, một mình vượt qua. Nam rapper thẳng thắn rằng bản thân không có quá nhiều bạn bè, nguồn động lực to lớn nhất đối với anh suốt 15 năm làm nghề chính là gia đình và người hâm mộ. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Karik lần đầu lên tiếng về những tin đồn đời tư, mối quan hệ với những người đồng nghiệp bị nghi xích mích.

Song song với một Karik quyết liệt nhưng có phần hơi "suy", nhiều tâm trạng trong sự nghiệp âm nhạc thì nam rapper cũng là một người đàn ông có ước mơ dung dị về một mái ấm gia đình. Karik thừa nhận bản thân có nhiều vấn đề, đang học cách thoả hiệp và khiến mình hạnh phúc trước khi tự tin nói rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho ai đó. Ở tuổi 35, anh chỉ mong có một cuộc hôn nhân bình yên, mọi "sóng gió" bỏ lại đằng sau cánh cửa.

Karik: "Mọi người lúc nào cũng dè bỉu tôi, cho là tôi không xứng đáng, tôi biến chất”

Chào Karik, vẫn là câu hỏi quen thuộc mở đầu những buổi trò chuyện, dạo này anh thế nào?

Xin chào mọi người, tôi vẫn vậy, lúc nào cũng lowkey, super lowkey (cười).

(Lowkey là một cụm từ đang rất phổ biến trên mạng xã hội. Nó được dùng để miêu tả một phong cách sống kín đáo, khiêm tốn, không khoe khoang, phô trương, biết kiềm chế cảm xúc và ít nói - PV)

Tại sao Karik lại quyết định cho ra mắt Nhật Ký Vào Đời đầu tiên để mở đầu album? Trong những cột mốc đề cập đến trong bài, đâu là giai đoạn nhiều khó khăn nhất của anh?

Tôi chọn Nhật Ký Vào Đời vì đói là ca khúc tóm gọn hành trình của tôi đã qua trong Dark Side. Tôi viết bài này trong 4 ngày, mỗi ngày một chút. Thích những cái mới, còn những thể loại old school thì lại hơi lười. Bây giờ, mọi người thường theo cái gì melodic một tí, gãy gọn hơn một tí, giai điệu catchy để dễ nghe hơn. Nhiều khi, mình bắt đầu viết một bài nhạc, mình chấp nhận là old school nhưng phải làm sao để đừng cũ quá.

Thật ra những cột mốc đã qua đều để lại cho tôi một ấn tượng riêng. Nhưng thời gian nhiều khó khăn và cảm xúc nhất chắc lúc là lúc mới vào nghề. Lúc đó, chắc mọi người cũng biết câu chuyện của tôi, vui chưa được bao lâu thì có một tai hoạ khác tới. Cuộc sống của tôi là như vậy, vừa lên được một tí thì sẽ rơi xuống dưới đáy rồi lại lên và xuống dưới đáy, cư lên xuống liên tục. Bởi vậy tôi mới nói là con số chủ đạo của mình là số 7, lên xuống lên xuống. Tuy nhiên, đến giờ nhìn lại tôi không cảm thấy ám ảnh vì những gì mình đã trải qua lúc mới vào nghề. Tôi xem đó như một cột mốc, cũng thú vị mà. Đó là một chuyện mà tuổi trẻ phải có, nếu không thì cũng hơi chán.

Nếu được quay lại thời điểm đó, Karik vẫn quyết định như những gì anh từng quyết định chứ?

Vẫn làm. Vẫn phải nói!

Trong bài cũng còn 1 câu rap gây bàn tán: "25 lại thêm một lần tự chôn hy vọng vì người đồng minh". "Người đồng minh" mà Karik nhắc đến là ai, nhiều người gọi tên Wowy và gợi lại chuyện cả hai từng có thời gian nghi xích mích với nhau?

Tôi có đọc một vài bình luận, mọi người cũng nói "người đồng minh" chắc là Wowy. Mọi người không biết được người mình đang nói là ai đâu vì đó là một người trong cuộc sống. Mà tới hai người chứ không phải một. Hai người đó Karik có nhắc trong bài ngày xưa. Và chắc chắn không phải Wowy!

Câu chuyện của tôi và Wowy cũng lâu rồi, mỗi người có một định hướng. Wowy muốn mang nhạc đường phố rộng rãi tới công chúng. Karik thì có cách khác và để áp dụng cách khác thì cần phải thay đổi bản thân, thích nghi với môi trường mới. Sau khi thích nghi được, mình sẽ đưa cái tôi của bản thân vào, từ từ, mưa dầm thấm lâu để khán giả cảm nhận được nhạc rap là gì. Họ sẽ tiếp cận và dần dần thích nghe những thứ "gai góc" hơn là chúng ta ép họ nghe. Cái gì cũng cần có quá trình. Do Karik và Wowy có định hướng khác nhau nên mới tách ra. Và tới giờ thì chắc chắn rồi, chúng tôi vẫn là bạn mà.

Vì sao Karik lại quyết định mời Thái VG tham gia dự án lần này mà cụ thể là Nhật Ký Vào Đời, có ngại đàn anh "chiếm spotlight"?

Ban đầu tôi định làm bài này một mình vì làm một mình có 3 verse thì sẽ dễ triển khai câu chuyện. Nhưng có một hôm anh Thái sang nhà chơi, hai anh em ngồi tâm sự và kể về hành trình của nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm tương đồng nên mới mời anh. Sau khi anh Thái nhận lời, tôi bắt đầu sửa lại tất cả mọi thứ để matching với nhau.

Tôi không e ngại nếu ai đó nói anh Thái lấn át tôi, vì anh có hơn tôi thì tôi vẫn rất vui. Thứ nhất, anh Thái là người có nhiều năm trong nghề. Thứ hai anh sử dụng tiếng Anh nên khi dùng fast flow sẽ smooth hơn tôi. Tôi cũng biết khiếm khuyết từ lúc sinh ra là bị lưỡi ngắn nên thường phải tập luyện nhiều để phát âm "tròn vành rõ chữ". Tôi chỉ có thể cố gắng diễn đạt cho khán giả đến cái mức của tôi thôi. Mọi người cứ để ý, trong một sản phẩm lúc nào cũng có sự so sánh. Nhưng so sánh anh Thái hơn Karik thì tôi chấp nhận điều đó - Rất chính xác!

Trước khi đến với buổi phỏng vấn này, tôi đã tìm những thông tin về Karik và 1 trong số bài viết gần nhất tôi đọc được là người ta bàn luận về Nhật Ký Vào Đời với tiêu đề: "Sự u tối, nặng nề bao trùm lên âm nhạc khiến nhiều người tự hỏi: Karik có đang ổn không?". Hôm nay tôi muốn mang câu hỏi này hỏi trực tiếp Karik, anh có đang ổn không?

Hiện tại tôi rất ổn, ổn hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó. Kể cả trước Chung kết Rap Việt. Khi một mình, tôi có thời gian tự đặt ra câu hỏi, tự vấn bản thân và tự trả lời, rằng điều gì làm mình vui, điều gì làm mình khó chịu và điều gì làm mình cảm thấy phải cố gắng hơn. Sau đó, tôi phải tự thoả hiệp với bản thân. Nếu chúng ta không tự thoả hiệp với những cái sân si, hỉ nộ ái ố khi ở một mình thì khi ra ngoài, chúng ta sẽ mang những điều đó sang những người xung quanh và lại nhận lại những thứ đó. Hiện tại, tôi đã cảm thấy khá OK rồi.

Album kép vừa ra mắt mang tên 421, chuỗi con số này có ý nghĩa gì đặc biệt với anh?



À, 4 chai 2 lít 1 ngày (cười). Đùa thôi. Thật ra đó là 4 năm làm 2 album tóm gọn trong 1 hành trình. Đọc ngược lại thì là 12/4 - sinh nhật của Karik. Cộng tổng 3 con số thì ra số 7 - số chủ đạo của tôi, 7 cũng là con số của thiên thần.

Khi quyết định ra mắt album 421, tôi không đặt kỳ vọng nhiều. Tôi chỉ muốn mọi người nghe câu chuyện của Dark side (Mặt tối) và cảm thấy vui vẻ, thoải mái với Bright side (Mặt sáng). Trong Dark side, tôi hy vọng là bạn cũng học được điều gì đó từ con đường mà tôi đã đi, những thứ tôi muốn truyền tải. Phía Bright side, tôi muốn mọi người chill với nó, tận hưởng nó và có thể nghe mỗi ngày.

Tại sao Karik lại nhắc đến con số của những thiên thần khi giải thích tên của album 421, hình ảnh thiên thần có liên quan gì đến sản phẩm của anh?



Tôi nghĩ tất cả chúng ta xuất hiện trên cuộc đời này đều có một sứ mệnh. Chúng ta sống với tất cả buồn, vui, cảm xúc hỉ nộ ái ố… đó là trải nghiệm. Mỗi người sẽ học được gì đó sau mỗi câu chuyện, và nó sẽ giúp chúng ta tìm ra mình là ai. Tôi nghĩ con số này phù hợp để giải mã tất cả những cảm xúc của mình trong bài nhạc để khán giả hiểu. Khi mọi người nghe, mọi người sẽ cảm thấy mỗi bài mang một màu sắc, một câu chuyện khác nhau, có dễ thương, có vui, có đanh đá, có giằng xé. Tất cả nội tâm đều đầy đủ.

421 là một album có 2 phần là Dark Side (Mặt tối) và Bright Side (Mặt sáng), khiến người ta hình dung ra những khía cạnh đối nghịch nhau trong cuộc sống. Vậy hiện tại, Karik cảm thấy bản thân anh nghiêng về mặt nào nhiều hơn?

Ban đầu, tôi chỉ muốn làm 1 album dễ nghe thôi. Tôi nghĩ chuyện mình viết nhạc rap đôi khi sẽ sướng bản thân ở việc được nói nhiều hơn là chỉ sử dụng melodic. Mọi thứ sẽ dễ trôi, dễ cho mọi người cảm nhận và replay hơn. Ban đầu, tôi chỉ muốn làm melodic hơn vì nghĩ sẽ dễ nghe, dễ tiếp cận đại chúng hơn. Sau đó, tôi nghĩ là: "Ô mình làm như vậy xong, có thể bài nhạc view cao đó nhưng người ta không thích câu chuyện của người làm nhạc. Nó không có cái tôi của người làm nhạc ở đây". Nên tôi quyết định viết thêm phần Dark side. Đó là 2 câu chuyện tương phản, tôi có thể mang cho bạn những giai điệu mà bạn có thể nghe hàng ngày trong Bright Side. Bên cạnh đó, nếu có thời gian, bạn hãy lắng nghe thêm câu chuyện của tôi ở Dark Side và tôi nghiêng về mặt này nhiều hơn.

Gần đây Taylor Swift cũng phát hành album kép, nay đến lượt Karik. Đây là một sự trùng hợp hay do anh học hỏi từ các nghệ sĩ quốc tế?



Thông tin này tôi mới nghe luôn, thật đấy. Dạo gần đây tôi không cập nhật âm nhạc của thế giới lắm, tôi chỉ nghe nhạc sến ở nhà thôi. Tôi nghĩ đây là sự ngẫu nhiên và trùng hợp thôi. Ban đầu tôi không có dự định làm album kép, nhưng sau đó tôi nghĩ các các ca khúc của mình phân khúc rõ ràng nên bắt buộc phải chia ra thôi.

Trong quá trình làm sản phẩm lần này, Karik có gặp khó khăn gì không?

Khó khăn hả? Tôi nghĩ khi làm việc lớn ai cũng sẽ gặp khó khăn. Tôi sẽ nói đây là một trải nghiệm thú vị đi. Tôi nhận ra một điều khi làm việc có deadline thì mọi thứ sẽ nhanh hơn. Tôi tự đặt deadline cho mình chứ không ai đặt cho mình hết. Nếu ai đó để tôi làm việc với tinh thần: "Cứ làm đi, tới đâu rồi tính tới đó" thì không bao giờ làm xong. Tôi phải tự đặt deadline cho bản thân mình và tự push nên phần Dark side làm khá nhanh, còn phần Bright side làm lâu hơn vì cần thời gian nghĩ giai điệu.

Trong quá trình làm việc, tôi cũng nhận ra kha khá điều mới mẻ. Đầu tiên là tôi có cơ hội nhìn lại hành trình, quãng đường được phục vụ khán giả, cống hiến cho âm nhạc. Tôi nhận ra trên đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với mình, trước kia khi xảy ra chuyện tôi thường nghĩ: "Tại sao người này lại nói xấu mình như vậy, họ dựng chuyện về mình như vậy?". Nhưng không lẽ phải lên để phản kháng, đối chất với họ thì ngoài kia có cả trăm ngàn người như họ. Sau này tôi nghĩ mình không nên kỳ vọng vào bất cứ điều gì, chỉ cần làm tốt việc mình đang làm thôi.

Sau khi Nhật Ký Vào Đời ra mắt, Karik có đọc hết những nhận xét của khán giả không? Từng thừa nhận là người né tránh những bình luận toxic, giờ đây anh có còn ngại đọc những nhận xét từ khán giả để biết họ phản hồi như thế nào về sản phẩm của mình?

Ngày đầu tôi có đọc, còn bây giờ thì không đọc mấy. Khi quyết định làm album này, tôi đã tự thoả hiệp với bản thân. Tôi biết mình dễ bị tác động bởi điều gì, và điều gì khiến tôi cảm thấy không vui khi ở một mình. Có những bình luận họ chỉ trích nhưng lại rất một chiều, nó thật sự khiến tôi không vui. Tôi rất thích những người bình luận văn minh, họ cho mình thấy những gì mình cần tiếp thu và phát triển. Nhưng tôi thấy không phải ai cũng làm được điều đó. Tôi cũng có đọc sơ sơ qua để nắm được tinh thần của mọi người và rút ra bài học. Vậy thôi, chứ không phải ngày nào cũng đọc.

Vậy hiện tại Karik còn sợ sự toxic từ mạng xã hội không?

Tôi còn. Ba của tôi có dạy là: "Cái gì con càng sợ thì con càng phải làm", với sự phát triển của mạng xã hội như hiện tại thì tôi nghĩ phải có sự chắt lọc và biết là cái gì phù hợp, cái gì không. Như là ai chê thì Ok, tôi vẫn đọc nhưng không phản kháng, phản đối, không bình luận hay đáp trả gì. Tôi thấy mọi người hay tạo những group rồi đem các câu chuyện, lời nói nào đó để mổ xẻ rồi chửi bới. Mọi người không nói về âm nhạc mà lại nói về đời tư. Mình cảm thấy là: "Ồ, sao lại làm vậy ta?" rồi nghĩ chắc do nghề của mình như vậy nên mình phải chấp nhận, không đọc mà chỉ tập trung làm nhạc, phục vụ khán giả.

Tại sao MV Nhật Ký Vào Đời có bối cảnh một đám tang với rất nhiều drama, góc khuất bên trong, anh muốn truyền tải thông điệp gì?

Từ trước tới giờ, đa phần mọi người sẽ chọn những gì rất thuần tuý như đám cưới, như kể câu chuyện happy, dễ thương, hoặc kể chuyện cuộc đời theo kiểu tổ đội. Với Nhật Ký Vào Đời, tôi nói với ekip rằng muốn làm một cái đám tang vì tôi tưởng tượng nhân vật này đã qua đời rồi. Khi qua đời, chúng ta sẽ thấy được tất cả sự thật đằng sau. Tôi cảm giác nhân vật của mình, cái tôi của mình đã chết rồi và đang sống một con người mới. Tôi đứng quan sát tất cả mọi người đối xử với nhau như thế nào khi mình ra đi.

Sau khi tôi chia sẻ "khung" ý tưởng thì mọi người ekip bắt đầu dựng lên câu chuyện để diễn tả sự thật về người thân của mình. Trong bài hát, tôi có viết là: "Đừng trông chờ ai trên cuộc đời này", chúng ta không biết được bất kỳ chuyện gì trên đời này, không có gì chắc chắn trừ thuế, cái chết và quả báo. Ngay cả những người yêu thương mình cũng sẽ rời mình đi.

MV Nhật Ký Vào Đời của Karik

Gần đây trên mạng xã hội khán giả bàn tán về chuyện những rapper dùng chuyện đời tư của đồng nghiệp để "rap diss" nhau, đôi khi có xen lẫn những ngôn từ thô tục đến mức phản cảm. Karik nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi nghĩ có một số vấn đề chúng ta cần phải hiểu, rằng văn hóa Hip-hop có những cái rất là gay gắt. Khi vào một trận beef nào đó, có những cái thuộc về thuần về văn hóa Hip-hop, khi muốn "triệt hạ" đối thủ, chúng ta phải đưa ra những cái fact (sự thật) mà những fact đó phải real (đúng). Các rapper phải tìm tòi các fact đó để "triệt hạ" đối thủ đó. Tôi không hoàn toàn ủng hộ chuyện đó nhưng cũng không phản đối được vì đó là văn hoá. Có những thuộc về tính chất cá nhân nên tôi không xen vào.

Tôi nghĩ người nghe phải có cái nhìn khách quan, thật sự phải rất khách quan khi họ đón nhận những bài nhạc đó. Chúng ta cũng không thể trách được khi đang sống trong một xã hội mọi thứ đang phát triển trên Internet, lời ra tiếng vào, tam sao thất bản, tất cả mọi thứ được truyền tải bằng nhiều cách. Khán giả phải là một người thông minh và tinh tế khi nghe, biết chắt lọc những điều nên nhìn nhận. Còn về chuyện dùng những từ ngữ để "triệt hạ" đối phương, để họ xấu mặt, không reply lại được thì đó là văn hóa Hip-hop.

Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm trong các sản phẩm Rap hiện nay theo anh đánh giá như thế nào?

No comment ạ (Tôi không bình luận). Nói về quan điểm cá nhân thì con người bạn sao thì bạn sẽ thích viết rap vậy. Thực sự, bây giờ thế hệ trẻ họ có những cái táo bạo riêng, tôi nghĩ mình không nên can thiệp vì đó là gu của mỗi người. Họ thích truyền tải gì thì truyền tải. Đôi khi, họ lắt léo bằng cách nói tiếng Anh, nói từ lóng để ai hiểu gì thì hiểu. Nhưng mà đôi khi có những cái thuộc về thuần phong mỹ tục, chúng ta phải cân nhắc một tí. Đó là cái khó của người nghệ sĩ, phải chuốt làm sao cho người nghe cảm thấy vui vui mà vẫn ra tính chất của bạn. Đó là một cái khó.

Người ta nói "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Từ vựng Việt Nam có rất nhiều từ có thể sử dụng để miêu tả về hành động đó nhưng không phải từ nào cũng ổn. Mọi người nên hiểu một điều, khi bạn viết bài nhạc có giai điệu, cái khó ở chỗ là tiếng Việt mình có dấu, làm sao để thông điệp của mình vào trong bài hát đó, đúng giai điệu mà vẫn phải smooth thì thường phải là không dấu, hoặc làm sao để người nghe không bị cưỡng âm. Đôi khi có những người cố gắng truyền tải thông điệp vừa đủ gợi cảm cho mọi người hiểu nhưng lại bị kẹt ở giai điệu, không thuận miệng họ. Vì vậy, họ phải viết một cái gì đó hiểu rõ luôn bởi vì chỗ đó, từ đó thuận miệng họ hát. Cho nên là phải đánh đổi.

Nếu phải diễn tả chặng hành trình 15 năm làm rapper, vào giới Underground bằng 1 từ, với anh đó sẽ là từ gì?

Thú vị. Tôi nghĩ hành trình làm nghề của mình khá thú vị. Tôi trải qua giai đoạn đi lên không có ai, khi tách ra để bước vào con đường mainstream thì nhận ra trong cuộc sống có những chuyện phải chịu trách nhiệm một mình. Đến khi có một chỗ đứng, tạm gọi là ổn định, tôi cảm thấy hoá ra mình không học được nhiều từ những lần thành công mà lại học được nhiều hơn từ thất bại, khi mình không có ai. Khi thất bại, tôi sẽ rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm rồi để đó để có những bước tiến mới trong tương lai. Còn khi thành công, chúng ta dễ xao lãng và bị ma quỷ cám dỗ.

Karik trong Khu Tao Sống có phần ngông nghênh, đến Karik cực máu chiến trong Ức Chế, sau đó lại đến giai đoạn chấp nhận trong Trả Giá và giờ đây anh lại tự cô lập chính mình trong Nhật Ký Vào Đời. Karik có vẻ ngày càng cô đơn trong âm nhạc?

Tôi nghĩ chắc cũng có đó. Tôi rất thích có bạn, muốn có bạn, muốn có mọi người chơi cùng nhưng từ lúc bước vào nghề tôi không thấy ai chơi với mình. Mọi người lúc nào cũng dè bỉu tôi, họ cho là tôi không nằm trong cộng đồng, không xứng đáng, làm xấu mặt cộng đồng và bị biến chất. Lúc đó, tôi chỉ là một cậu bé mà, tôi bắt đầu có kí ức xấu, tự ti với bản thân. Nó khiến tôi suy nghĩ không ai muốn chơi với mình và mình một đứa không được chơi với mọi người. Và rồi tôi tự cô lập, chỉ muốn làm những gì mình thích. Trong sân chơi này, tôi hơi đơn côi. Đến khi tôi đạt được những thứ nhất định, tôi thấy mình có fan, còn có cha mẹ, điều này khiến tôi bớt tủi thân trên con đường mà mình chọn.

Từ khi Rap Việt mùa 1 được tổ chức, tôi nhận ra các anh em trước đó có ghét mình thì nay đều open, thoải mái. Họ bắt đầu hiểu không phải cứ chất là sống được. Khi có Rap Việt, mọi người kết nối với nhau hơn. Có thể không qua lại thường xuyên, nhưng ít nhất mọi người sẽ thấu hiểu được những điều người khác đang làm.

Karik thích có bạn trong showbiz không?

Nói không thích là không đúng. Nhưng bản thân tôi càng ngày càng cẩn trọng trong việc nói ra những gì thuộc về bí mật, hoặc khi giao tiếp tôi phải xem đối phương là ai. Tôi có người bạn rất thân trong showbiz nhưng khi gặp nhau, chúng tôi chỉ nói về âm nhạc về chuyện vui chứ không kể chuyện liên quan đến người khác. Karik cũng có bạn thân nhưng thân ở mức vừa phải.

Rap Việt mùa 4 sắp casting, với kinh nghiệm 2 mùa làm HLV, 1 mùa làm giám khảo, nếu có cơ hội quay lại, anh muốn ngồi vào vị trí nào?

Nếu được quay lại, tôi muốn làm huấn luyện viên. Ngồi ghế giám khảo hơi buồn, mà ngồi dưới thì áp lực, áp lực dữ lắm (Cười). Tính tôi hay bị chi tiết và cầu toàn quá, khi nhận các bạn thí sinh về đội xong phải làm việc liên tục, có khi 2-3h sáng các bạn gọi đang ngủ cũng phải dậy bắt máy, nói chung làm gì cũng phải nghe máy. Điều này khiến cuộc sống tôi bị xáo rộn, nhưng vui. Còn khi làm giám khảo thì thư thái thật, chỉ ăn và bình luận thôi nhưng đó lại không phải tôi.

Sau 3 mùa, có ý kiến nhận xét "Rap Việt hết thời", Karik nghĩ sao?

Tôi nghĩ tùy thuộc vào "hết thời" của mọi người như thế nào. Có người định nghĩa "hết thời" là do format không có gì mới. Có người là cho "hết thời" là do những thí sinh chất lượng đã đi thi hết những mùa trước, còn những thí sinh kém chất lượng mùa này mới đi thi. Điều này tuỳ thuộc vào quan điểm mỗi người và khó để tôi đưa ra lời nhận xét.

Nếu như mùa này, mọi người nói thí sinh không còn chất lượng thì trách nhiệm của huấn luyện viên cực kỳ cao. Thí sinh đi thi vì thích được thể hiện bản thân, muốn được nổi tiếng, muốn mọi người chú ý. Vai trò của huấn luyện viên là phải khai thác triệt để tiềm năng mà thí sinh có sẵn để đưa họ ra sân khấu với phiên bản tốt nhất. Tôi nghĩ năm nay ai ngồi ghế huấn luyện chắc cũng căng thẳng lắm.

Karik có sợ chuyện "sóng sau xô sóng trước" không?

Tôi nghĩ "sóng sau xô sóng trước" là điều mặc định. Trừ khi chúng ta có gì đó quá đặc biệt mà thế hệ trẻ không copy được. Tôi nghĩ thế hệ đi trước sẽ có ưu điểm về tư duy nhưng phải cập nhật liên tục để không bị lạc hậu. Người trẻ bây giờ họ biết cách viết content (nội dung) như thế nào, dẫn dắt mọi thứ ra sao, chúng ta cũng nên học và áp dụng với bản thân. Nghệ thuật là sự học hỏi qua lại để đưa đi nhau lên, tạo nên một sự văn minh cho văn hóa Hip-hop nói riêng và xã hội nói chung.

Gần đây, có 2 chương trình truyền hình thực tế dành cho các nghệ sĩ nam khá nổi bật, thu hút nhiều người xem và bàn tán. Tại sao Karik không tham gia vậy?

Tôi có biết chương trình đó, nếu tham gia thì phải nhảy, phải dành rất nhiều thời gian teamwork. Khi có lời mời tham gia chương trình của các anh trai, tôi thấy 99% mình không ổn. Đồng thời, khi đó tôi đang trong quá trình thực hiện Dark side của album, tôi không có thời gian nên tôi không dám nhận.

Vậy nếu có lời mời từ 2 chương trình này ở mùa 2 thì sao?

Tôi nghĩ cũng không tham gia đâu, vì tôi nhảy xấu lắm. Không tham gia vì tự ti đó. (Cười)

Nhưng Karik có nghĩ nếu bạn phá vỡ giới hạn của bản thân, bước chân vào những chương trình thực tế này biết đâu sẽ tìm được những người bạn mới, khiến cuộc sống thú vị hơn. Nhiều sao nam Vbiz đã nhận ra điều này rồi đấy?

Tôi thấy có một sự thật như thế này là có nhiều người khi tham gia chung một chương trình thì kết nối nhưng sau đó thì khó giữ mối quan hệ. Đó là một sự thật. Chúng ta không biết được liệu có hay không có điểm tương đồng với nhau. Tôi đã trải qua vài chuyện nên hiểu được những người tham gia trước và sau chương trình sẽ như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ sẽ kiếm được bạn thân trong các chương trình. Có những người họ rất ủng hộ mình, dù không liên lạc hay nói chuyện nhiều nhưng khi mình ra sản phẩm họ vẫn âm thầm chia sẻ, nói về sản phẩm đó. Tôi rất cảm kích, nhưn chúng tôi nhưng lại rất lowkey với nhau, không phải kiểu thể hiện ra là thân thiết như thế nào.

Dường như sau Running Man Việt mùa 2, ngoài Rap Việt anh khá ít xuất hiện trong các show thực tế. Vậy mối quan hệ giữa Karik với các thành viên dàn cast giờ ra sao?

Cho tới giờ, hai người tôi chuyện nhiều nhất là Jun Phạm và Ngô Kiến Huy. Tôi nghĩ tính chất công việc của mọi người khác nhau nên khó gặp. Còn Ngô Kiến Huy và tôi thì hay chơi game cùng trong một team nên tranh thủ chém gió linh tinh, hỏi công việc của nhau… Jun Phạm cũng bận bịu công việc khác nhưng tính của Jun lại khá tình cảm. Bạn ấy rất quan tâm tới những người xung quanh. Tôi cảm thấy 2 người bạn này khá là real, họ không có fake lắm như mình từng nghĩ. Còn những người khác trong chương trình thì cũng rất dễ thương nhưng do công việc khác nhau quá nên không có điều kiện để gặp và nói chuyện.

Hành trình đi tìm "bạn đời" của Karik hiện đã đến chặng nào rồi?

Bế tắc! Bế tắc nha (cười).

Có thể mọi người nghe qua sẽ nghĩ là tôi khó tính nhưng tôi có một vài vấn đề. Chẳng hạn, bạn trải qua một mối tình trước đó, bạn gặp một người có tính nết như vậy rồi, lần sau bạn gặp một người có hành động na ná vậy thì bạn sẽ hơi lùi lại một chút. Bạn không cho người ta biết tương lai ở đâu, sau đó cả hai sẽ tạo khoảng cách và đi luôn. Nếu tôi cho người ta một tia hy vọng gì khác gì… tạo nghiệp. Tôi cảm giác lý do mình thất bại trong chuyện tình cảm là vì lý trí quá. Mọi vấn đề là do tôi chứ không phải do người ta.

Sau một cuộc tình, Karik có rơi vào giai đoạn tổn thương rồi cần thời gian để chữa lành không?

Không. Tôi không tổn thương. Hiện tại, tôi cảm thấy vui với cuộc sống một mình. Tôi nghĩ thế này, khi một mình mà mình vui thì sau này khi có ai đó đến thì mình còn có cái để cho họ. Nếu cuộc sống của bạn lúc nào cũng bức bối, giận dữ, toxic thì khi người ta đến, mình có gì cho người ta? Không có gì cho người ta. Hiện tại, Karik đang tập sắp xếp cuộc sống riêng ổn định. Tôi vui một mình, sinh hoạt một mình, không có ai thì tôi vẫn tận hưởng cuộc sống.

Trải qua những ồn ào hẹn hò trước đây, đến mối tình tiếp theo anh quyết định công khai hay giữ kín?

Tôi nghĩ chắc sẽ giữ cho riêng mình thôi. Tôi từng công khai mối quan hệ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Sau đó, tôi nhận ra những người chúc mừng mình ở trên mạng, chưa chắc trong lòng họ chúc mừng đâu. Còn khi chúng ta đổ vỡ hay có một câu chuyện gì thì lại trở thành trò cười cho họ. Tại sao phải làm như vậy? Chúng ta sống cho hạnh phúc của hai người, vui thì hai người biết, hai người vui với nhau là đủ. Đó là quan điểm tôi, tất nhiên tôi không áp đặt mọi người phải như vậy. Nhưng vì tôi đã trải qua rồi nên tự rút cho mình bài học như thế. Còn với mọi người, nếu cảm thấy muốn chia sẻ hạnh phúc, muốn khoe anh/ chị này là người yêu tôi thì mọi người cứ làm thôi. Nhưng với tôi, tôi cảm thấy điều đó không còn an toàn với mình nữa.

Bước sang tuổi 35, định nghĩa về tình yêu - hôn nhân của Karik nay đã khác trước kia như thế nào?

Tôi nghĩ hôn nhân không phải là đích đến. Tôi rất muốn có con, có gia đình nhưng chưa phải thời điểm. Thật sự tôi khao khát có một gia đình nhỏ để mỗi ngày được chăm sóc vợ và con. Mọi người hay nói là "Đừng đợi thời điểm tới" nhưng ví dụ khi bạn ở cùng một người nào đó, đi gặp bất cứ ai đó nhưng người ta lại cho mình cảm giác không an toàn, đồng thời các vấn đề cá nhân vẫn chưa giải quyết được thì không nên cố. Ví dụ như mình overthinking, lại gặp một người overthinking thì "nát", mình bị OCD mà lại gặp người OCD hơn mình nữa thì cũng… Đôi khi chúng ta không tìm kiếm một người hoàn hảo mà chỉ tìm người có thể cân bằng được chúng ta mà thôi.

Vậy ở thời điểm này, Karik muốn có một tình yêu như thế nào?

Tôi đặt ra tiêu chí đầu tiên là bình an. Đừng có kiếm chuyện, mệt lắm. Có những thứ, tôi cần cần đối phương hiểu rằng hãy luôn tôn trọng nhau bằng việc đừng toxic, drama hóa câu chuyện trên mạng. Ví dụ sống trong một ngôi nhà, bạn ở ngoài đường đã gặp rất nhiều áp lực rồi, làm ơn bạn để "bao rác" áp lực đó ở ngoài nhà chứ đừng mang vô nhà, thì ngôi nhà sẽ ổn. Còn nếu bạn mang vào luôn, bắt tôi giải quyết cùng bạn thì cũng OK, nhưng đừng tần suất nhiều quá.

Ai cũng có vấn đề của mình, ai cũng sẽ gặp những khó khăn riêng. Ví dụ, bạn có vấn đề, tôi sẽ giúp bạn giải quyết ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn vì bạn là người thân của tôi, bạn là người tôi thương yêu. Nhưng không thể nào liên tục như thế. Vì tôi cũng muốn bạn biết là tôi có những vấn đề của tôi nhưng do bạn nói trước nên tôi không dám nói vấn đề của tôi ra. Tôi phải ôm khư khư câu chuyện của trong lòng thì mệt mỏi lắm. Sống trong một ngôi nhà mà cứ về sẽ thấy bực bội, áp lực thì về làm gì?.

Gần đây, trên mạng xã hội còn rầm rộ tin đồn Karik từng hẹn hò một người mẫu Tây, anh có muốn lên tiếng đính chính không?

Tôi có nghe qua thông tin này, tôi chỉ biết ngồi cười thôi. Tôi không hiểu tại sao mọi người làm như vậy? Tôi có đọc chi tiết là mình quỳ lạy ai đó, tôi thề nha cả cuộc đời chưa bao giờ quỳ lạy ai trừ Chúa Jesus, Phật, ba mẹ và thầy cô phạt. Trừ những trường hợp trên thì tôi chưa quỳ lạy một người phụ nữ nào. Tôi thấy trí tưởng tượng của mọi người phong phú thật. Thời gian qua, tôi không phản kháng vấn đề đó vì mình nghĩ khi làm nghề này, mọi người có quyền nói xấu về mình. Tôi chỉ muốn làm nhạc, làm nghề thôi. Mọi người cứ nói xấu tôi thoải mái. It’s okay và tôi sẽ trả lời trong Dark side.

Cảm ơn những chia sẻ của Karik!

https://kenh14.vn/karik-moi-nguoi-luc-nao-cung-de-biu-toi-cho-la-toi-khong-xung-dang-toi-bien-chat-20240711232024966.chn