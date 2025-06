Han So Hee gây xúc động với món quà bí mật

Vào ngày 29/6, điều phối viên hành động Kim Min Soo đã tiết lộ với truyền thông rằng Han So Hee từng tặng 43 chiếc máy tính xách tay mới tinh cho toàn bộ sinh viên của Khoa Sân khấu & Điện ảnh tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Hành động diễn ra vào tháng 7 năm ngoái, sau khi cô dẫn dắt một hội thảo đặc biệt về kỹ năng diễn xuất và hành động kéo dài một tuần tại đây. Tổng trị giá của món quà lên đến 50 triệu won (khoảng 36.000 USD), được nữ diễn viên chi trả hoàn toàn bằng tiền cá nhân.

Theo ông Kim, Han So Hee ban đầu chỉ nhận lời hướng dẫn một buổi học do lời mời từ ông, người từng cộng tác với cô trong loạt phim hành động My Name của Netflix. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã chủ động dành trọn một tuần để giảng dạy, mỗi ngày huấn luyện các sinh viên suốt 4 tiếng đồng hồ. Không chỉ truyền đạt các kỹ thuật chiến đấu trên màn ảnh, Han So Hee còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm về diễn xuất nội tâm, biểu cảm gương mặt và sự kết nối cảm xúc với nhân vật.

Han So Hee hướng dẫn các cảnh hành động cho các sinh viên (Ảnh: Kim Min Soo)

"Ban đầu chỉ là một buổi, nhưng cô ấy đến mỗi ngày, không bao giờ muộn. Các sinh viên gọi cô ấy là Team Leader và giữa họ hình thành một mối gắn kết rất đặc biệt", ông Kim cho biết.

Điều khiến nhiều người xúc động là lý do Han So Hee quyết định tặng quà. Một sinh viên trong lớp có chiếc điện thoại bị hỏng nhưng không đủ tiền sửa. Điều này khiến nữ diễn viên nhận ra nhiều sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính, từ đó nảy sinh mong muốn giúp đỡ một cách thiết thực.

"Cô ấy đã suy nghĩ và âm thầm mua laptop cho tất cả mọi người. Trong suốt thời gian phụ trách lớp học, tôi chưa từng thấy ai tặng quà cho sinh viên bằng tiền của chính mình" ông Kim xúc động chia sẻ.

Dù không muốn tiết lộ hành động này, Han So Hee vẫn quay lại trường trong lễ tốt nghiệp để trao bằng cho từng sinh viên một cách trang trọng. Thậm chí sau đó, cô vẫn duy trì liên lạc qua nhóm trò chuyện để tiếp tục động viên các em trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Nữ diễn viên được khen ngợi vì sự thân thiện, chân thành (Ảnh: Instagram)

"Han So Hee có thể trông lạnh lùng và xa cách, nhưng thực ra rất thân thiện, chân thành. Khi tôi gặp cô ấy lần đầu trong My Name, Han So Hee yếu về thể lực, không có nền tảng võ thuật. Nhưng cô ấy luyện tập không ngừng, ngày nào cũng đến trường quay với tinh thần thép. Điều khiến cô ấy đặc biệt không chỉ là tài năng, mà còn là nỗ lực vượt bậc và sự tận tâm hiếm có", ông Kim nhấn mạnh.

Hiện tại, Han So Hee đang chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới có tên Project Y, hợp tác cùng Jeon Jong Seo. Phim xoay quanh hai người phụ nữ chỉ có duy nhất cái tên, cùng nhau lên kế hoạch đánh cắp tiền mặt và vàng để thoát khỏi hiện thực khắc nghiệt.