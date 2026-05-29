Phí Phương Anh bao giờ thì hết “kí sinh” Sơn Tùng?

Sản phẩm của Phí Phương Anh khiến khán giả ngán ngẫm vì cứ mãi “ăn theo” Sơn Tùng M-TP.

Tối 28/5, Phí Phương Anh chính thức phát hành MV Vốn Đã Quen Một Mình , đánh dấu lần trở lại mới nhất trên đường đua Vpop. Tuy nhiên, thay vì tạo được sự chú ý bằng âm nhạc, sản phẩm lại nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi bởi chiến lược quảng bá bị cho là cố tình bám sát mọi động thái từ dự án Come My Way của Sơn Tùng M-TP.

Vốn Đã Quen Một Mình - Phí Phương Anh

Vốn Đã Quen Một Mình là sáng tác của RIN9, nhà sản xuất từng nhiều lần hợp tác với Phí Phương Anh. Ca khúc mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng, kể câu chuyện của những người trẻ học cách sống chung với cô đơn, tự chữa lành và tìm kiếm sự bình yên từ chính bản thân. Không đi theo hướng bi lụy hay kịch tính, bài hát lựa chọn thông điệp tích cực rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ một mối quan hệ tình cảm.

Về mặt hình ảnh, MV được đầu tư chỉn chu với concept vũ trụ, sử dụng những khung hình giàu tính điện ảnh để khắc họa cảm giác lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Hình tượng phi hành gia cùng tông màu lạnh xuyên suốt góp phần làm nổi bật tinh thần cô độc nhưng không tuyệt vọng mà ca khúc muốn truyền tải.

Phí Phương Anh trong MV

Ngay sau khi phát hành, Vốn Đã Quen Một Mình nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Phần lớn tranh luận xoay quanh chiến lược truyền thông của Phí Phương Anh khi ê-kíp bị cho là liên tục tạo liên tưởng đến dự án Come My Way của Sơn Tùng M-TP để thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng việc dựa vào sức nóng của một nghệ sĩ khác đã vô tình làm giảm thiện cảm dành cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, chất lượng ca khúc cũng gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số người nhận xét bài hát khá an toàn, thiếu điểm nhấn và chưa tạo được cảm giác mới mẻ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tích cực. Nhiều khán giả đánh giá ca khúc có giai điệu bắt tai, gợi nhớ màu sắc từng giúp cô tạo hiệu ứng ở Răng Khôn , đồng thời ghi nhận sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh.

Dẫu vậy, ngay cả những người có thiện cảm với sản phẩm cũng cho rằng chiến lược marketing đã vô tình làm lu mờ những điểm mạnh vốn có của ca khúc. Sau 12 giờ phát hành, MV của Phí Phương Anh đạt hơn 400.000 lượt xem, trong khi sản phẩm của Sơn Tùng M-TP cán mốc 8,7 triệu lượt xem.

Dân mạng bàn tán về sản phẩm của Phí Phương Anh

-Thật sự bạn không biết ngại sao? Càng làm chiêu trò càng bị chỉ trích nhiều, cách tiếp cận này thực sự không thể khiến khán giả yêu thích nổi.

- Không hiểu Phí Phương Anh thấy việc quảng bá đứa con tinh thần bằng cách bắt chước Sơn Tùng như vậy có đáng không, riêng cá nhân mình thấy nó đang hạ thấp giá trị sản phẩm.

- Cố tình bám theo tên tuổi của nghệ sĩ lớn để tìm kiếm sự chú ý thực sự khiến người nghe cảm thấy phản cảm và không muốn bấm vào thưởng thức bài hát.

- Vốn Đã Quen Một Mình nghe khá đơn điệu và dễ gây ngán, phần hình ảnh chỉn chu nhưng âm nhạc lại không đọng nổi một chữ vào đầu.

-Nhạc hay thì tự khắc người nghe sẽ tìm đến, giờ dù ca khúc có ổn đến mấy thì cũng bị che mờ bởi chiêu trò. Giai điệu khá bắt tai nhưng chiến lược marketing thực sự quá kém tinh tế.

- Đã đến năm 2026 rồi mà vẫn lựa chọn đi theo con đường hắc hồng một cách lộ liễu như vậy. Làm nghề cần có lòng tự tôn của người nghệ sĩ và sự nghiêm túc với khán giả.

- Bài hát nghe có nét tương đồng với đợt Răng Khôn, chất lượng âm nhạc từ trước đến nay của cô ấy không hề dở, nhưng công ty quản lý làm truyền thông quá sai lầm.

- Nếu ê-kíp không áp dụng chiến lược marketing một cách vụng về và kì cục như vừa qua, có lẽ ca khúc này đã nổi tiếng.

Khán giả mệt mỏi với Phí Phương Anh

Nhìn lại toàn bộ hành trình trước khi sản phẩm chính thức được trình làng, công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước chuỗi hành động của Phí Phương Anh. Xuyên suốt quá trình quảng bá, hầu như mỗi động thái từ phía Sơn Tùng M-TP đều nhanh chóng được Phí Phương Anh và ê-kíp thực hiện theo với cách thể hiện tương tự, từ thời điểm đăng tải nội dung, cách nhá hàng dự án cho đến một số ý tưởng hình ảnh.

Phí Phương Anh có chuỗi quảng bá sản phẩm mới liên tục "kí sinh" Sơn Tùng M-TP khiến dư luận bàn tán xôn xao

Mức độ trùng hợp dày đặc khiến nhiều khán giả cho rằng đây không còn là sự ngẫu nhiên, mà là một chiến lược được tính toán nhằm tận dụng sức nóng từ màn tái xuất của nam ca sĩ. Độ trễ giữa các bài đăng của hai bên chỉ tính bằng phút, thể hiện một sự chuẩn bị có chủ đích rõ rệt từ phía ê-kíp nữ ca sĩ.

Ban đầu, một bộ phận dư luận từng đặt giả thuyết về một màn kết hợp bất ngờ giữa hai cái tên đình đám. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, cục diện đã chứng minh điều ngược lại. Chuỗi hành động bám sát sao này được số đông nhận định là sự sao chép có tính toán nhằm mục đích mượn sức nóng truyền thông từ dự án của người khác. Tuy nhiên khi cả hai sản phẩm lần lượt ra mắt độc lập, giả thuyết đó nhanh chóng bị bác bỏ.

Poster thành tích như cách Sơn Tùng M-TP công bố kỷ lục sau khi phát hành Come My Way

với dòng chữ "của DREAMeR Entertainment" rất nhỏ

Thay vào đó, dư luận ngày càng nghiêng về nhận định rằng Phí Phương Anh đang cố gắng kéo sự chú ý bằng cách đặt mình cạnh một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop hiện nay. Thâm chí sau đó, Phí Phương Anh và ekip còn cố tình đăng tải 1 poster thành tích với nội dung “ Vốn Đã Quen Một Mình Top 1 lượt xem sau 1 giờ trên YouTube của DREAMeR Entertainment" với dòng chữ "của DREAMeR Entertainment" rất nhỏ. Hành động y hệt Sơn Tùng khi anh công bố kỷ lục lượt xem sau khi ra mắt Come My Way .

Đây cũng là nguyên nhân khiến phản ứng của công chúng trở nên gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng việc có hành động “ăn theo” nghệ sĩ khác vô tình khiến chính sản phẩm mất đi bản sắc riêng. Thay vì tò mò về âm nhạc, người xem lại bị cuốn vào những cuộc tranh luận xoay quanh chiến lược truyền thông. Kết quả là mọi nỗ lực đầu tư cho ca khúc gần như bị lu mờ bởi những ồn ào bên ngoài.

Chuỗi hành động của Phí Phương Anh và ekip khiến khán giả ngán ngẫm

Trong bối cảnh khán giả ngày càng nhạy cảm với các chiêu trò gây tranh cãi, việc cố tình tạo sự đối đầu hoặc bám theo sức nóng của một nghệ sĩ khác có thể mang lại lượng thảo luận lớn trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng làm hao mòn thiện cảm dành cho chính ca sĩ. Một chiến dịch đủ gây chú ý có thể giúp sản phẩm được nhắc đến nhiều hơn, nhưng nếu sự chú ý đến từ tranh cãi thay vì chất lượng nghệ thuật, âm nhạc rất dễ trở thành yếu tố bị lãng quên đầu tiên. Và đó có lẽ cũng là điều khán giả đã phát ngán trước màn trở lại của Phí Phương Anh.

