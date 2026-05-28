MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP chính thức lên sóng vào 20 giờ tối nay - 28/5.

Hiện tại, mọi sự chú ý của làng nhạc Việt đang đổ dồn về Come My Way - dự án comeback mang quy mô quốc tế được Sơn Tùng M-TP đầu tư lớn cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Sau hàng loạt teaser, poster và những màn úp mở đầy ẩn ý suốt thời gian qua, công chúng càng thêm tò mò về sản phẩm lần này, đặc biệt khi Sơn Tùng xác nhận bắt tay cùng rapper tỷ view nước Mỹ Tyga. Đây được xem là một trong những màn collab quốc tế đáng chú ý nhất của Vpop.

MV Come My Way - Sơn Tùng M-TP x TYGA

Đúng 20 giờ ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV Come My Way. Ngay khi lên sóng, sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội nhờ màu sắc âm nhạc khác biệt cùng phần hình ảnh đậm tính biểu tượng văn hoá.

Come My Way là ca khúc tiếng Anh với nội dung xoay quanh hành trình theo đuổi tình yêu. Khác với nhiều bản hit trước đây của Sơn Tùng M-TP vốn sở hữu cấu trúc cao trào rõ rệt và phần hook mạnh, ca khúc được xây dựng trên nền Afrobeats kết hợp hip-hop và pop đương đại, theo xu hướng quốc tế.

Sản phẩm do Sơn Tùng M-TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, phần lời có sự tham gia của Marvey Muzique và rapper TYGA. Sự xuất hiện của TYGA nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ đều mang gốc gác Việt Nam. Yếu tố này không chỉ tạo thêm điểm nhấn truyền thông mà còn mở ra một lớp kết nối văn hoá thú vị cho dự án bên cạnh âm nhạc.

Nếu phần audio cho thấy định hướng quốc tế của Sơn Tùng M-TP thì phần hình ảnh lại trở thành nơi nam ca sĩ cài cắm hàng loạt chất liệu văn hoá Việt Nam bằng ngôn ngữ thị giác đương đại. MV Come My Way được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ cùng tổ đội AntiantiArt, theo cấu trúc thiên về hình ảnh và hệ biểu tượng hơn là storytelling tuyến tính.

Sơn Tùng mang chim lạc của Trống Đồng Đông Sơn vào giữa thành thị nước Mỹ

Visual gây sốc của Sơn Tùng

Chùa Bái Đính - Tràng An

Trước thời điểm sản phẩm ra mắt, biểu tượng mặt nạ lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian Múa trò Xuân Phả cũng từng trở thành hình ảnh trung tâm của chiến dịch khởi động dự án. Chỉ trong khoảng 72 giờ từ ngày 8 đến 11/5/2026, chi tiết này ghi nhận độ lan toả mạnh trên các nền tảng mạng xã hội lẫn báo điện tử. Không ít phiên bản AI art, meme, cosplay hay fan project LED được cộng đồng người hâm mộ sáng tạo từ hình tượng mặt nạ. Việc đưa yếu tố văn hoá truyền thống vào một bối cảnh đương đại góp phần khiến Come My Way vượt ra ngoài phạm vi của một MV ca nhạc thông thường để trở thành chủ đề thảo luận rộng hơn về bản sắc văn hoá Việt trong âm nhạc đại chúng.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là hình ảnh Chim Lạc xuất hiện ở đầu MV. Biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn được đặt giữa không gian downtown Los Angeles - trung tâm đô thị mang tính biểu tượng của Mỹ. Cách sắp đặt này tạo nên một lớp đối thoại thị giác rõ ràng về sự giao thoa văn hoá, đồng thời nhanh chóng trở thành chi tiết được khán giả chia sẻ và phân tích mạnh sau khi MV phát hành.

Tyga và Sơn Tùng chung 1 cảnh quay

Mang cả nghệ thuật biểu diễn mô tô bay vào MV

Con sâu gây tò mò ở after credit

Bên cạnh những biểu tượng đã được hé lộ từ trước, Come My Way tiếp tục lồng ghép nhiều lớp chất liệu văn hoá Việt Nam xuyên suốt MV. Khán giả có thể nhận ra hoạ tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, các chuyển động vũ đạo phát triển từ cảm hứng dân gian, hình ảnh lễ hội đua bò An Giang hay nghệ thuật biểu diễn mô tô bay - loại hình từng gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Những chi tiết này tạo nên các lát cắt vừa truyền thống vừa đương đại của đời sống Việt, được đặt trong một cấu trúc hình ảnh hiện đại và có tính toàn cầu.

Đặc biệt, không gian kiến trúc cùng cảnh quan hùng vĩ của di sản văn hoá thế giới Tràng An cũng xuất hiện nổi bật trong MV. Tràng An được tái hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, góp phần hình thành cấu trúc thị giác nơi các yếu tố truyền thống không chỉ được trích dẫn mà còn xuất hiện như một phần tự nhiên và tự tin của bản sắc Việt trong dòng chảy toàn cầu.

Ở phần after credit, sự xuất hiện ngắn ngủi của hình tượng con sâu mà không đi kèm bất kỳ lời giải thích nào tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nhiều giả thuyết cho rằng đây có thể là chi tiết mở liên quan đến những bước đi tiếp theo của Sơn Tùng M-TP trong cùng một vũ trụ hình ảnh hoặc dự án âm nhạc kế tiếp.

Sau nhiều năm liên tục thử nghiệm với âm nhạc và hình ảnh, Come My Way cho thấy Sơn Tùng M-TP vẫn đang kiên trì theo đuổi định hướng đưa thương hiệu cá nhân tiến gần hơn tới thị trường quốc tế. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm comeback, MV lần này còn thể hiện rõ cách nam ca sĩ lựa chọn kể câu chuyện Việt Nam bằng tư duy thị giác toàn cầu.