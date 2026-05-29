Màn cược lớn của Wren Evans tại Tinh Hà Say Hi

Thông tin Wren Evans tham gia Tinh Hà Say Hi lập tức gây chú ý lớn trên mạng xã hội.

Wren Evans xác nhận tham gia Tinh Hà Say Hi

Thông tin về các nghệ sĩ sẽ góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Tinh Hà Say Hi liên tục trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Sức nóng của chương trình càng tăng lên khi mới đây, ban tổ chức tiếp tục công bố thêm những cái tên mới trong dàn line-up chính thức.

Trong đó, việc Wren Evans xác nhận tham gia đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và công chúng. Là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu tư duy âm nhạc nổi bật song hành cùng những ồn ào đời tư chưa hoàn toàn hạ nhiệt, sự xuất hiện của nam ca sĩ sinh năm 2001 được dự đoán sẽ mang đến nhiều biến số thú vị cho cục diện cuộc đua năm nay.

Sự xuất hiện của Wren Evans lập tức trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi và khiến khán giả vô cùng chờ đợi, bởi đây là lần đầu tiên nam ca sĩ quyết định tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Việc anh chấp nhận thử sức ở một sân chơi mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm liên tục hứa hẹn sẽ mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ.

Wren Evans tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh được giới chuyên môn và nhiều khán giả công nhận là một nghệ sĩ toàn năng thế hệ mới của Vpop. Không chỉ sở hữu chất giọng đặc trưng, Wren Evans còn được đánh giá cao nhờ khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ và tư duy xây dựng hình ảnh nghệ sĩ. Nam ca sĩ thường trực tiếp tham gia vào quá trình định hình concept cho các dự án, tạo nên màu sắc âm nhạc và thẩm mỹ riêng biệt. Khả năng trình diễn sân khấu cùng tư duy sáng tạo hiện đại cũng được xem là một trong những thế mạnh nổi bật của anh so với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ.

Tên tuổi của Wren Evans bắt đầu vụt sáng trên bản đồ nhạc Việt vào năm 2021 với bản hit Thích Em Hơi Nhiều . Ca khúc nhanh chóng phủ sóng rộng khắp, định hình rõ nét phong cách R&B pha trộn Dance-pop vô cùng bắt tai. Cuối năm 2023, anh chạm đỉnh cao sự nghiệp với album phòng thu Loi Choi . Dự án này càn quét mọi nền tảng nhạc số nhờ sức hút từ hàng loạt bản hit đình đám như Từng Quen, Call Me và Bé Ơi Từ Từ .

Sau một thời gian vắng bóng vì lùm xùm cá nhân, đầu năm 2026, Wren Evans bất ngờ phát hành album Nổ mà không báo trước. Các ca khúc tiêu biểu như Thu Đợi, 144 hay Không Thử Sao Biết phơi bày một khía cạnh hoàn toàn khác: u tối, gai góc và chiêm nghiệm hơn. Đáng chú ý, việc album Nổ đạt vị trí #6 Top Albums Debut Global của Spotify đã tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, chứng minh sức hút âm nhạc chưa bao giờ hạ nhiệt bất chấp sóng gió.

Đến với Tinh Hà Say Hi, kỹ năng âm nhạc không phải là rào cản của Wren Evans, nhưng áp lực từ dư luận lại là một bài toán khó. Vào tháng 5 năm 2025, nam ca sĩ vướng vào tâm điểm tẩy chay sau khi bạn gái cũ đăng đàn tố cáo anh ngoại tình. Dù phía nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích và phủ nhận việc có sự xuất hiện của người thứ ba, hình ảnh Wren Evans xây dựng trước đó vẫn chịu tổn thất nặng nề. Làn sóng quay lưng diễn ra mạnh mẽ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt động thái thoát fan từ người hâm mộ cũ.

Trong bối cảnh đó, việc tham gia một chương trình truyền hình thực tế có kết quả phụ thuộc phần lớn vào sự yêu mến và bình chọn từ khán giả rõ ràng là thử thách không nhỏ. Ngay từ khi thông tin Wren Evans được đồn đoán tham gia Tinh Hà Say Hi xuất hiện, nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến những ồn ào đời tư trước đây cũng đã diễn ra trên mạng xã hội.

Khi Wren Evans chính thức được xác nhận tham gia Tinh Hà Say Hi, mạng xã hội lập tức bùng nổ kèm theo đó là nhiều phản ứng đa chiều. Đa phần các khán giả đều cảm thấy bất ngờ trước việc Wren Evans tham gia. Bởi đây là đầu tiên anh chính thức xuất hiện trước thông sau những ồn ào về tình cảm. Bên cạnh sự hoang mang, bất ngờ của phần đông khán giả, một bộ phận nhỏ khán giả vẫn có những ý kiến tiêu cực cho màn “tái xuất" này của Wren Evans. Một số ý kiến khác thì thẳng thắng bài tỏ sự lo ngại về kỹ năng hát live của anh trên sân khấu.

Tuy nhiên, một phần lớn khán giả vẫn bày tỏ thái độ hào hứng. Nhiều khán cho biết rất mong đợi vào màn thể hiện của Wren tại chương trình và tin tưởng vào tư duy âm nhạc của nam ca sĩ bất chấp các ồn ào đời tư trước đó.

Dân mạng bàn tán về việc Wren Evans tham gia Tinh Hà Say Hi:

- Nhà sản xuất chơi lớn quá.

- Thật không biết nói gì luôn, nhưng thôi hên là nhạc của anh ấy hay nên vẫn chấp nhận và đón chờ được.

- Wren Evans cứ yên tâm tập trung cống hiến và làm nhạc thôi.

- Nhìn thấy tin này xong mà cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

- Thật sự bất ngờ luôn ấy, ban đầu cứ đinh ninh đây chỉ là tin đồn.

- Hết người mà mời hay sao?

Nhìn chung, Tinh Hà Say Hi mở ra cho Wren Evans cơ hội đáng kể để làm mới hình ảnh và tái khẳng định năng lực. Với khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ đã được công nhận, nam ca sĩ sở hữu nhiều lợi thế trong môi trường đề cao tính sáng tạo âm nhạc. Đây cũng là yếu tố từng giúp nhiều nghệ sĩ thuộc "vũ trụ Say Hi" tạo được dấu ấn riêng thông qua các ca khúc mới được sản xuất riêng cho chương trình.

Bên cạnh chuyên môn, quá trình làm việc nhóm, tương tác và xây dựng sân khấu cùng các nghệ sĩ khác cũng là cơ hội để Wren Evans thể hiện những khía cạnh mới mẻ của bản thân trước công chúng. Nếu tạo được dấu ấn tích cực tại Tinh Hà Say Hi , nam ca sĩ không chỉ có cơ hội tiếp cận thêm lượng khán giả mới mà còn có thể biến chương trình trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình lấy lại thiện cảm và khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc.

