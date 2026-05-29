Nghệ sĩ xuất thân miền Tây bị ung thư, nay tái xuất rực rỡ với bản hit về quân nhân hot cả nước

Nam nghệ sĩ đang có màn tái xuất đáng chú ý với một ca khúc nhạc phim về quân nhân giàu cảm xúc.

Long Nón Lá gây chú ý với nhạc phim đề tài chiến tranh giàu cảm xúc

Từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh mộc mạc cùng chất giọng rặt miền Tây tại Rap Việt Mùa 3, Long Nón Lá tiếp tục khẳng định tên tuổi khi trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng thời gian gần đây. Sự góp mặt của nam nghệ sĩ sinh năm 2000 trong dự án nhạc phim Tiểu Đội 1978 qua ca khúc Mắt Bão đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Mắt Bão - Long Nón Lá, Tọi, Phương Nghiêm

Mắt Bão là ca khúc Long Nón Lá kết hợp cùng rapper Tọi và ca sĩ Phương Nghiêm. Sự hòa quyện giữa ba cá tính âm nhạc độc lập đã tạo nên một tổng thể bài hát vừa hào hùng, mạnh mẽ vừa da diết, đậm chất tự sự.

Nội dung bài hát được xây dựng theo một lăng kính đặc biệt. Tác phẩm giống như một trang nhật ký chân thực, một bức thư tay chứa đựng vô vàn tâm tư của những người lính trẻ đang trực tiếp đối mặt với hiểm nguy nơi chiến trường. Từng câu chữ trong bài hát là lời bộc bạch, gửi gắm tình cảm thiêng liêng về cho người mẹ đang ngóng đợi nơi quê nhà. Cách khai thác chủ đề tinh tế và góc nhìn mang tính cá nhân này giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận và chạm đến chiều sâu cảm xúc của người nghe.

Long Nón Lá trong MV Mắt Bão

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở giọng hát của Long Nón Lá với màu sắc mộc mạc, đậm chất miền Tây, vừa chân thật vừa giàu cảm xúc, góp phần dẫn dắt toàn bộ tinh thần bài hát. Phương Nghiêm xuất hiện với chất giọng giàu nội lực, tạo chiều sâu và độ ngân cho những đoạn cao trào, trong khi Tọi đảm nhận phần rap với nhịp điệu chắc chắn, giúp tổng thể ca khúc thêm hiện đại và cân bằng.

Ngay khi ra mắt song song cùng bộ phim Tiểu Đội 1978, Mắt Bão đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Điểm thu hút lớn nhất của bài hát nằm ở sự chân thực. Sự hào hùng của thế hệ trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc đan xen cùng nét bi tráng của chiến tranh được truyền tải trọn vẹn qua giọng hát mộc mạc của Long Nón Lá.

Sau 1 tháng kể từ ngày phát hành, video lyrics bài hát này đã thu về hơn 3.5 triệu lượt xem và 1,5 triệu lượt xem đối với MV chính thức trên YouTube. Đối với một rapper xuất thân từ giới underground, việc thử sức và gặt hái thành công ở mảng đề tài lịch sử là minh chứng rõ nét cho năng lực và sự đa dạng trong phong cách nghệ thuật của anh.

Chàng trai miền Tây nghị lực vượt bão bệnh tật

Long Nón Lá tên thật là Lê Hoàng Long, sinh năm 2000 tại Bạc Liêu. Anh hoạt động năng nổ với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm rapper. Giữa thị trường giải trí nhiều biến động, anh tạo ra nét chấm phá riêng nhờ tư duy kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân ca Nam Bộ truyền thống và cấu trúc nhạc rap, R&B hiện đại.

Long Nón Lá thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng thông qua các bản cover và sáng tác đăng tải trên YouTube cùng hình ảnh uôn đội chiếc nón lá đặc trưng

Những ngày đầu làm nghề, Long Nón Lá thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng thông qua các bản cover và sáng tác cá nhân đăng tải trên YouTube. Hình ảnh một chàng trai luôn đội chiếc nón lá cùng chất giọng đặc trưng nhanh chóng trở thành thương hiệu nhận diện cá nhân. Nhờ khả năng sáng tác nhạy bén, anh sớm sở hữu hàng loạt ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Hành Lang Cũ, Góc Sân Trường, Tương Phùng, Ép Duyên .

Điểm chung của các sản phẩm này là màu sắc trữ tình của miền Tây sông nước được phối trên nền nhạc bắt tai. Trước khi bùng nổ ở mảng rap, anh từng tích lũy kinh nghiệm sân khấu khi tham gia các gameshow truyền hình. Tính cách chất phác, lối giao tiếp tự nhiên giúp anh ghi điểm mạnh mẽ với đại đa số khán giả.

Bước ngoặt đóng vai trò đòn bẩy lớn nhất trong sự nghiệp của Long Nón Lá là việc ghi danh tại Rap Việt mùa 3. Tại đây, anh mang sự kết hợp độc đáo giữa điệu hò, câu lý miền Tây và nhịp beat hip hop lên sân khấu lớn. Dù phải đối đầu với nhiều đối thủ sừng sỏ, Long Nón Lá vẫn tỏa sáng nhờ tư duy âm nhạc khác biệt. Các phần thi của anh không chỉ bộc lộ kỹ năng gieo vần tốt mà còn lan tỏa giá trị văn hóa dân gian vùng miền. Anh trở thành một trong những thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì chương trình. Âm nhạc của anh làm tốt vai trò cầu nối, đưa từ ngữ dân dã, lối ví von của người miền Nam vào nhạc rap một cách mượt mà, mở ra một hướng đi riêng biệt trên bản đồ Vpop.

Long Nón Lá tại Rap Việt mùa 3

Khi sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, một biến cố lớn ập đến. Vào đầu năm 2024, Long Nón Lá lên tiếng xác nhận thông tin anh đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Đối diện với thử thách sức khỏe khắc nghiệt, thay vì gục ngã, nam rapper giữ vững tinh thần lạc quan và kiên cường phối hợp điều trị.

Bất chấp những ảnh hưởng về mặt thể chất, anh vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, tham gia làm nhạc và đi diễn mỗi khi sức khỏe cho phép. Tinh thần cống hiến vì nghệ thuật, không đầu hàng hoàn cảnh của Long Nón Lá đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc và sự ngưỡng mộ lớn từ đồng nghiệp lẫn công chúng. Khởi sắc từ ca khúc mới nhất chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực làm nghề bền bỉ của nam nghệ sĩ quê Bạc Liêu.

