Nhiều nhóm nhạc ảo Kpop liên tiếp phát hành ca khúc, MV và video vũ đạo mới, cho thấy sự sôi động của xu hướng thần tượng ảo.

Ảnh concept theo chủ đề ban nhạc rock của nhóm nhạc K-pop ảo Tessar - Ảnh: TANK ENM

Khi mùa hè đến gần, thị trường Kpop tiếp tục ghi nhận sự sôi động từ các nhóm nhạc ảo. Không có hình hài vật lý như các thần tượng truyền thống, nhưng những nhóm nhạc này vẫn liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc, video vũ đạo và các nội dung quảng bá mới.

Theo Korea JoongAng Daily, trong vài tuần gần đây, nhiều nhóm nhạc ảo tại Hàn Quốc đã giới thiệu sản phẩm mới, từ ca khúc cổ động World Cup đến đĩa đơn trước thềm ra mắt và video tập vũ đạo.

Nhóm nhạc ảo Kpop liên tiếp ra mắt sản phẩm

Ngày 10/5, nhóm nhạc nam ảo Tessar, gồm các thành viên Xero, Kaze và Rai, phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Alle Korea. Theo công ty quản lý Tank ENM, đây là ca khúc cổ động hướng tới việc đội tuyển Hàn Quốc tham dự FIFA World Cup 2026.

Ca khúc mới của Tessar được xây dựng trên màu sắc rock band, với phần điệp khúc dễ nhớ và năng lượng sôi động. Công ty quản lý cho biết bài hát hướng tới việc chuyển tinh thần cổ vũ thể thao thành một không khí lễ hội gần gũi với đời sống thực.

MiiWAN (미완소년/美完少年) là một nhóm nhạc nam ảo gồm 5 thành viên đến từ Hàn Quốc - Ảnh: Abyss Company.

Một nhóm nhạc ảo khác là MiiWAN cũng phát hành đĩa đơn trước thềm ra mắt mang tên Pluma, kèm MV trên nhiều nền tảng âm nhạc. Theo giới thiệu, tên ca khúc gợi hình ảnh chiếc lông vũ bay lên, được dùng như ẩn dụ cho hành trình trưởng thành của các thành viên. Nhóm dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 6.

MiiWAN là dự án nhóm nhạc ảo được đồng sản xuất bởi IPX, Abyss Company và Afun Interactive. Trong đó, IPX là công ty nền tảng IP kỹ thuật số, trước đây được biết đến với tên Line Friends.

Video vũ đạo và hình ảnh khác biệt

Không chỉ phát hành ca khúc, các nhóm nhạc ảo K-pop còn mở rộng nội dung sang những định dạng quen thuộc của thần tượng đời thực. Nhóm B:Dawn đã công bố video tập vũ đạo cho đĩa đơn đầu tay Beom sau khi phát hành MV ca khúc này và ra mắt chính thức trên nền tảng Naver.

Trong video, các thành viên B:Dawn xuất hiện với trang phục đời thường, tương tự cách các nhóm nhạc K-pop phát hành dance practice video. Điểm khác biệt nằm ở việc toàn bộ thành viên đều là nhân vật hoạt họa. Công ty quản lý DURI Entertainment cho biết video tập vũ đạo sẽ cho thấy một khía cạnh trình diễn khác của nhóm so với MV.

Hình ảnh từ video clip ghi lại cảnh các thành viên thần tượng ảo của nhóm nhạc nam B:Dawn luyện tập vũ đạo cho đĩa đơn đầu tay "Beom" - Ảnh: DURI ENTERTAINMENT.

Bên cạnh các nhóm theo đuổi hình ảnh gần với thần tượng K-pop truyền thống, một số dự án lại lựa chọn hướng đi khác biệt hơn. Space Horror, nhóm nhạc nữ ảo mang màu sắc subculture, cũng được nhắc đến với các sản phẩm và hình ảnh có tính thử nghiệm. Công ty GRIM Production đã phát hành sản phẩm kỷ niệm nhân dịp nhóm giới thiệu đĩa đơn cùng tên Space Horror.

Sự xuất hiện dày đặc của các sản phẩm mới cho thấy nhóm nhạc ảo đang trở thành một nhánh đáng chú ý trong ngành công nghiệp K-pop. Dù còn khác biệt về cách biểu diễn và tương tác với khán giả, các nhóm nhạc này đang sử dụng nhiều công thức quen thuộc của thần tượng truyền thống như phát hành ca khúc, MV, video vũ đạo và xây dựng thế giới nội dung riêng.