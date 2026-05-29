Sơn Tùng M-TP hát tiếng Anh thế nào mà gây tranh cãi?

MV tiếng Anh Come My Way đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP nhưng cách phát âm và xử lý ca từ của nam ca sĩ đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP trở lại đường đua âm nhạc với MV Come my way, kết hợp cùng rapper người Mỹ Tyga sau 2 năm vắng bóng.

Ngay khi công chiếu, sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội với gần 600 nghìn người xem cùng lúc và đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 8 phút.

MV mới của Sơn Tùng M-TP được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh với màu sắc hiện đại, thời thượng. Ca khúc được xây dựng trên nền nhạc afrobeats kết hợp hip-hop và pop đương đại, mang hơi hướng quốc tế rõ nét. Đây tiếp tục là sản phẩm âm nhạc mà Sơn Tùng thể hiện toàn bộ phần lời bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, ca khúc có nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt xoay quanh khả năng hát tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP.

Nhiều khán giả cho rằng ca khúc khá “kén tai” với thị trường Việt Nam bởi giai điệu mang màu sắc quốc tế và phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh khiến người nghe khó cảm nhận nội dung.

Trên mạng xã hội, không ít bình luận cho biết họ “không nghe rõ lời” hoặc gặp khó khăn trong việc hiểu ca từ của bài hát. Một số ý kiến nhận xét cách phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP còn tạo cảm giác quá rõ chữ, thiếu độ luyến và sự tự nhiên như các nghệ sĩ Âu Mỹ. Phần lời mang cảm giác dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Anh nên chưa thật sự mượt mà khi thể hiện bằng âm nhạc.

Nhiều người cho rằng khi hát tiếng Việt, Sơn Tùng vốn đã có phong cách nhả chữ riêng, nên khi chuyển sang tiếng Anh càng khiến khán giả khó nghe rõ hơn.

Đây không phải lần đầu giọng ca Hãy trao cho anh gây tranh cãi với các ca khúc tiếng Anh. Trước đó, ở sản phẩm Making my way, nam ca sĩ cũng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến phát âm và xử lý ca từ.

Dù vậy, cũng có nhiều khán giả bênh vực Sơn Tùng M-TP khi cho rằng Come my way là sản phẩm định hướng quốc tế nên cách tiếp cận âm nhạc khác với các bản hit V-pop trước đây. Một bộ phận người nghe nhận xét ca khúc cần thời gian để cảm nhận bởi màu sắc âm nhạc khá mới lạ.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh nổi lên từ ca khúc Cơn mưa ngang qua và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop với loạt hit như Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh, Đừng làm trái tim anh đau…

Trong nhiều năm hoạt động, Sơn Tùng M-TP sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng hàng loạt thành tích nổi bật. Anh là nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi trên YouTube và thu hút hơn 810 triệu lượt nghe trên Spotify.