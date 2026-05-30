Đường đua nhạc Việt không chỉ còn mỗi view và Top Trending

Bảng xếp hạng mới mở ra thêm một thước đo mới cho Vpop trong bối cảnh thành tích âm nhạc lâu nay thường được nhìn qua view và trending.

Tối 28/5, sự kiện YouTube Music Night đã chính thức diễn ra tại Thủ Thiêm Riverstage, TP.HCM, quy tụ đông đảo khán giả yêu nhạc và dàn nghệ sĩ trẻ gồm Pia Linh, Juky San, Dangrangto và JSOL. Bên cạnh các sân khấu biểu diễn trực tiếp, điểm nhấn lớn nhất của sự kiện năm nay là việc YouTube công bố ra mắt YouTube Charts tại Việt Nam, đồng thời đưa chương trình hỗ trợ nghệ sĩ độc lập Foundry Rising đến gần hơn với cộng đồng nghệ sĩ Việt.

Việc YouTube Charts chính thức có mặt tại Việt Nam được xem là dấu mốc đáng chú ý với thị trường nhạc Việt, nhất là trong bối cảnh âm nhạc số ngày càng đóng vai trò trung tâm trong cách khán giả tiếp cận và đánh giá sản phẩm mới.

Trong nhiều năm qua, YouTube vẫn là một trong những nền tảng quan trọng nhất với nghệ sĩ Việt. Đây là nơi nhiều MV đạt hàng triệu, thậm chí hàng chục, trăm triệu lượt xem, cũng là kênh giúp nhiều ca khúc lan tỏa mạnh mẽ sau khi phát hành. Tuy nhiên, trước đây, thành tích trên YouTube thường được nhìn qua từng con số riêng lẻ như lượt xem, vị trí thịnh hành hoặc độ phủ trên mạng xã hội. Khi YouTube Charts được triển khai chính thức, những dữ liệu này có thêm một hệ thống thể hiện rõ ràng, tập trung và dễ theo dõi hơn.

YouTube Charts tại Việt Nam sẽ cập nhật theo ngày và theo tuần, với các hạng mục như Weekly Top Songs, Weekly Top Artists, Trending Music và những video âm nhạc nổi bật. Khán giả có thể biết ca khúc nào đang được quan tâm, nghệ sĩ nào đang có sức hút ổn định và sản phẩm nào đang tạo xu hướng trên nền tảng.

Sự xuất hiện của YouTube Charts được xem là bước tạo thêm một chuẩn tham chiếu mới cho thị trường âm nhạc Việt. Với lợi thế là nền tảng quen thuộc, có lượng người dùng lớn và gắn liền với thói quen xem MV của khán giả trong nước, bảng xếp hạng này có khả năng trở thành một trong những thước đo đáng chú ý của Vpop. Khi dữ liệu được cập nhật công khai, mức độ quan tâm của công chúng dành cho từng nghệ sĩ và ca khúc cũng được thể hiện trực diện hơn.

YouTube Charts còn tạo ra một môi trường cạnh tranh rõ ràng hơn giữa các nghệ sĩ. Khi mọi thay đổi về lượt xem, lượt nghe và tương tác đều có thể phản ánh trực tiếp lên bảng xếp hạng, mức độ cạnh tranh trở nên minh bạch và liên tục. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các nghệ sĩ đầu tư nhiều hơn vào nội dung, chiến lược phát hành và khả năng giữ chân khán giả.

Ở góc độ khán giả, YouTube Charts có thể góp phần thúc đẩy thói quen stream nhạc tại Việt Nam. Người hâm mộ sẽ có thêm động lực theo dõi, chia sẻ và ủng hộ sản phẩm yêu thích một cách thường xuyên hơn. Khi thứ hạng được cập nhật liên tục, cuộc đua thành tích cũng trở nên rõ ràng hơn, nhất là trong giai đoạn nhiều sản phẩm âm nhạc cùng ra mắt và cạnh tranh sự chú ý trên nền tảng số.

YouTube đưa chương trình hỗ trợ nghệ sĩ độc lập toàn cầu đến Việt Nam, hướng đến nhóm nghệ sĩ độc lập đang cần thêm nguồn lực để phát triển đường dài.

Cùng với YouTube Charts, chương trình Foundry Rising cũng cho thấy YouTube đang mở rộng vai trò tại Việt Nam. Việc đưa chương trình hỗ trợ nghệ sĩ độc lập toàn cầu đến Việt Nam được xem là bước đi rõ ràng hơn của YouTube trong việc tham gia vào hệ sinh thái Vpop, đặc biệt ở khâu phát hiện và đầu tư cho các tài năng mới. Thông qua hỗ trợ tài chính, cố vấn chuyên môn, tài nguyên marketing và quyền tiếp cận sớm các tính năng mới của YouTube Music, chương trình hướng đến nhóm nghệ sĩ độc lập đang cần thêm nguồn lực để phát triển đường dài.

Vì vậy, với việc ra mắt YouTube Charts, Vpop có thêm một bảng xếp hạng uy tín để theo dõi mức độ quan tâm của công chúng. Với Foundry Rising, nghệ sĩ độc lập có thêm nguồn lực để phát triển. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường âm nhạc Việt, đồng thời khiến cuộc đua thành tích của các nghệ sĩ trở nên minh bạch, sôi động và có tính cạnh tranh hơn trong thời gian tới.

