Forbes gọi Sơn Tùng M-TP là "ông hoàng Vpop", đặt cạnh Lisa, BTS

Forbes gọi Sơn Tùng M-TP là "ông hoàng V-pop", đồng thời nhắc tên anh cùng Lisa và BTS trong xu hướng đưa bản sắc văn hóa ra thị trường quốc tế.

Sức hút của MV Come My Way không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước. Dự án mới của Sơn Tùng M-TP còn thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo quốc tế.

Tờ Forbes nhận định Sơn Tùng M-TP đang mở rộng sự nghiệp thông qua việc hợp tác với các nghệ sĩ phương Tây, đồng thời đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Sơn Tùng M-TP và rapper Tyga.

Theo Forbes, Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của âm nhạc Việt Nam đương đại. "Được mệnh danh là “Hoàng tử V-pop” hay “Ông hoàng V-pop” của thế hệ hiện tại, nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên 31 tuổi đã thống trị thị trường âm nhạc Việt Nam và châu Á kể từ khi ra mắt vào năm 2011.

Âm nhạc của Sơn Tùng M-TP mang phong cách riêng biệt khi kết hợp các yếu tố dân gian Việt Nam với R&B, soul, hip-hop, pop, hyper-pop, EDM và tropical house, tạo nên màu sắc hiện đại nhưng vẫn tôn vinh bản sắc văn hóa quê hương", tờ Forbes viết.

Forbes cho rằng màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga là sự giao thoa thú vị giữa âm nhạc đại chúng Việt Nam và hip-hop Mỹ. Bên cạnh yếu tố âm nhạc, dự án còn mang ý nghĩa văn hóa khi Tyga là nghệ sĩ mang trong mình dòng máu Việt Nam.

Chia sẻ với Forbes, Tyga cho biết việc tham gia Come My Way giúp anh kết nối sâu sắc hơn với nguồn cội của mình. “Là một người mang trong mình dòng máu Việt, tôi luôn tự hào về điều đó. Được tôn vinh bản sắc ấy thông qua sản phẩm âm nhạc mang tầm vóc quốc tế như Come My Way thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa. Những gì chúng tôi tạo ra là sự gặp gỡ giữa nhiều nền văn hóa theo cách chân thực nhất”, nam rapper nói.

MV Come My Way - Sơn Tùng M-TP x TYGA

Bài viết cũng dành nhiều dung lượng để phân tích những chi tiết văn hóa Việt Nam xuất hiện trong MV. Theo Forbes, hình ảnh chim Lạc bằng đồng xuất hiện giữa trung tâm Los Angeles là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của tác phẩm. Bên cạnh đó là các phân cảnh lấy cảm hứng từ nghệ thuật Xuân Phả, danh thắng Tràng An (Ninh Bình), lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang), hình tượng trâu nước hay tà áo dài Việt Nam.

Forbes nhận định MV tạo nên sự đối lập nhưng cũng là sự giao thoa giữa hai thế giới. Một bên là không gian văn hóa Việt Nam với những biểu tượng truyền thống, bên còn lại là hình ảnh đậm chất hip-hop Mỹ gắn với Tyga và thành phố Los Angeles.

Đáng chú ý, Forbes đặt Sơn Tùng M-TP trong xu hướng chung của nhiều nghệ sĩ châu Á đang đưa bản sắc văn hóa dân tộc vào âm nhạc để tiếp cận khán giả toàn cầu. Tờ báo dẫn chứng các trường hợp như BTS với những chất liệu văn hóa Hàn Quốc hay Lisa với các biểu tượng truyền thống của Thái Lan trong MV Lalisa.

“Giờ đây, Sơn Tùng M-TP đang mang văn hóa Việt Nam đến với truyền thông phương Tây” , Forbes nhận định.

Tờ báo cũng nhắc lại việc Tyga không phải nghệ sĩ Mỹ đầu tiên hợp tác với Sơn Tùng M-TP. Trước đó, nam ca sĩ từng kết hợp cùng rapper huyền thoại Snoop Dogg trong ca khúc Give It To Me phát hành năm 2019.

Theo Forbes, việc liên tục bắt tay với các nghệ sĩ quốc tế cho thấy tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam vượt ra ngoài biên giới của Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ cho biết anh muốn tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của âm nhạc Việt và gửi tới khán giả toàn cầu thông điệp về việc theo đuổi ước mơ.

“Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng để mọi người không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù chúng có vẻ bất khả thi hay khác biệt đến đâu” , Sơn Tùng M-TP chia sẻ.