BTS phát hành đĩa than để kỷ niệm 13 năm ngày ra mắt

Tuần tới, các thành viên BTS sẽ đến thành phố cảng Busan để thực hiện lễ kỷ niệm hoành tráng kéo dài hai ngày tại sân vận động.

(Ảnh: BigHit)

Buổi lễ kỷ niệm này đánh dấu 13 năm ngày ra mắt của BTS với người hâm mộ. Nhưng trước khi thực hiện sự kiện hoành tráng đó, hôm nay (2/6, theo giờ địa phương), BTS đã thông báo rằng họ sẽ phát hành dự án đĩa than (vinyl) phiên bản giới hạn. Đây là một dự án không mang nội dung bóng bẩy mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện chân thành, những câu chuyện hậu trường của cả nhóm.

Phiên bản đĩa vinyl sẽ được phát hành vào ngày 12 tháng 6. Đĩa nhạc này sẽ được thiết kế như một món quà đặc biệt nhân dịp kỷ niệm, nó bao gồm hai bài hát bổ sung mới, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn hiếm hoi, chân thực về cuộc sống của bảy thành viên nhóm nhạc đằng sau cỗ máy âm nhạc pop.

Thông báo này được đưa ra ngay khi nhóm bắt đầu "2026 BTS FESTA" - lễ hội truyền thống kéo dài hai tuần để kỷ niệm ngày ra mắt vào ngày 13 tháng 6 của nhóm. Sự kiện thường niên này là một trong những sự kiện được yêu thích nhất trong cộng đồng người hâm mộ BTS toàn cầu với lịch trình liên tục cập nhật các nội dung vui nhộn, những bức ảnh "gia đình" mới của nhóm và các sự kiện tương tác trực tuyến. Tất cả đều hướng đến các buổi hòa nhạc vào ngày 12-13 tháng 6 tại Sân vận động chính Busan Asiad, dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ đến thành phố này.

Đĩa vinyl đặc biệt này sẽ được bán thông qua Weverse, nền tảng cộng đồng người hâm mộ BTS toàn cầu do công ty quản lý HYBE điều hành. Bằng cách kỷ niệm năm thứ 13 của mình bằng một sản phẩm vật lý thay vì phát hành kỹ thuật số, BTS đang hướng đến khía cạnh hoài niệm, hữu hình của âm nhạc - mang đến cho khán giả một vật kỷ niệm lâu dài về một cột mốc quan trọng.