Bạn gái tin đồn của Jungkook (BTS) bị 200 chiếc gai cắm thẳng vào mông, còn gặp sự cố hớ hênh đầy xấu hổ

Nữ diễn viên này ngã 1 lần nhưng nhớ cả đời.

Ngày 6/6, tờ KoreaBoo đưa tin trên kênh YouTube cá nhân, Lee Yoo Bi đã gây chú ý khi kể lại sự cố hy hữu mà cô gặp phải trong quá trình quay bộ phim truyền hình The Escape of the Seven. Theo nữ diễn viên, tai nạn này không chỉ khiến cô đau đớn mà còn dẫn đến một sự cố "đỏ mặt" ngay giữa phim trường.

Theo lời nữ diễn viên, sự việc diễn ra khi đoàn phim thực hiện một cảnh quay tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Trong phân cảnh này, nhân vật mà cô hóa thân rơi vào trạng thái ảo giác, nhìn thấy những thứ kỳ lạ . Lee Yoo Bi được yêu cầu diễn xuất như người điên và phải ngã ngửa ra phía sau. Vì bối cảnh được dựng trong một cánh đồng xương rồng vào ban đêm nên ê-kíp đã liên tục nhắc nhở diễn viên phải đặc biệt cẩn thận. Những chiếc gai xương rồng tại khu vực này được cho biết rất nhỏ, khó nhìn thấy và có thể gây tổn thương đi viện nếu đâm vào da.

Lee Yoo Bi gặp sự cố "dở khóc dở cười" trên phim trường. Ảnh: Instagram.

Trước lời cảnh báo của nhân viên đoàn phim, Lee Yoo Bi đã vô cùng thận trọng. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như dự tính của cô. Chỗ mà sao nữ này ngã có xương rồng và kết quả là cô bị khoảng 200 chiếc gai cắm vào mông. "Không phải tay hay chân đâu, mà là mông. Hàng trăm chiếc gai xương rồng đã cắm thẳng vào vòng 3 của tôi", Lee Yoo Bi kể lại sự cố dở khóc dở cười cô từng gặp phải.

Sau cú ngã định mệnh, Lee Yoo Bi cùng stylist vội vàng tìm một góc khuất để kiểm tra tình trạng. Tuy nhiên số lượng gai quá nhiều, lịch quay lại gấp rút khiến việc xử lý trở nên vô cùng khó khăn. "Mỗi lần nhổ được vài chiếc thì lại đến lượt quay. Tôi phải chạy ra diễn, rồi lúc đổi góc máy lại tranh thủ chạy vào một góc để tiếp tục gỡ gai", cô nhớ lại.

Chưa dừng lại ở đó, trong lúc vội vàng xử lý sự cố, Lee Yoo Bi còn gặp phải một tình huống ngượng ngùng hơn. Vì muốn tranh thủ thời gian, cô đã kéo quần xuống để nhanh chóng kiểm tra và gỡ gai ra. Nhưng nào ngờ ở phía sau lại có người. "Hóa ra có một nhân viên đang đứng đó. Trời quá tối nên tôi không nhìn thấy người ta và vô tình để lộ phần mông trước mặt họ", nữ diễn viên kể.

Lee Yoo Bi cho biết cô đã lập tức xin lỗi người nhân viên kia vì tình huống ngoài ý muốn. Dù vừa đau, vừa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Lee Yoo Bi vẫn phải tiếp tục ghi hình xuyên đêm trong trạng thái vừa diễn, vừa tranh thủ nhổ từng chiếc gai xương rồng còn sót lại trên người. Theo Lee Yoo Bi, cú ngã trên phim trường The Escape of the Seven khiến cô nhớ suốt đời.

Nữ diễn viên bị khoảng 200 chiếc gai xương rồng cắm vào mông, lại còn vô tình "lộ hàng" trước mặt nhân viên đoàn phim. Ảnh: Instagram.

Sau khi đoạn video được đăng tải, khán giả vừa thương vừa buồn cười trước trải nghiệm "khổ sở nhưng hài hước" của Lee Yoo Bi. Không ít người còn bất ngờ khi biết các diễn viên đôi khi phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm và oái oăm nằm ngoài kịch bản chỉ để hoàn thành một cảnh quay vài phút trên màn ảnh.

Lee Yoo Bi sinh năm 1990, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn khi vừa tròn 21 tuổi. Ngay từ khi mới ra mắt, Lee Yoo Bi đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng vì có mẹ là "Mama Chuê" Kyun Mi Ri. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân 9X trở nên quen mặt với khán giả châu Á qua loạt tác phẩm ăn khách như Pinocchio, Gu Family Book, The Escape Of the Seven ...

Mỹ nhân này chính là chị vợ của tài tử Lee Seung Gi. Lee Da In - em gái của Lee Yoo Bi - cưới Lee Seung Gi vào năm 2023. Ngoài ra, Lee Yoo Bi còn được biết đến là bạn gái tin đồn hơn 7 tuổi của Jungkook (BTS). Năm 2021, cả hai vướng tin hẹn hò khi bị phát hiện dùng đôi. Có người còn nói rằng trông thấy họ đi du lịch ở đảo Jeju (Hàn Quốc).

Lee Yoo Bi - Lee Da In là 2 con gái xinh đẹp của "Mama Chuê" Kyun Mi Ri. Ảnh: X.

Mỹ nhân sinh năm 1990 từng dính tin đồn hẹn hò với nam thần Jungkook (BTS). 2 nghệ sĩ còn lộ cả bằng chứng dùng đồ đôi. Ảnh: X

Nguồn: KoreaBoo