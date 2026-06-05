Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng "nên duyên" khi nào?

Tóc Tiên đã có chia sẻ về mối lương duyên với Trần Ngọc Vàng giữa sự kiện.

Chiều 5/6, Tóc Tiên chính thức tổ chức sự kiện công chiếu MV Người Còn Thương Em Không tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè thân thiết và giới truyền thông. Bên cạnh sản phẩm âm nhạc mới, tâm điểm chú ý của sự kiện đổ dồn vào màn xuất hiện của nam chính Trần Ngọc Vàng.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng liên tục trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán. Từ những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau ngoài đời cho đến việc nam diễn viên góp mặt trong MV comeback của nữ ca sĩ, mọi động thái liên quan đến cả hai đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Tại sự kiện, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng thoải mái sánh đôi trên thảm đỏ. Cả hai liên tục tương tác vui vẻ, trò chuyện tự nhiên và cùng nhau chụp ảnh trước ống kính truyền thông. Không ít khán giả nhận xét visual của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khá tương xứng, tạo cảm giác đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Trần Ngọc Vàng bảnh trai, xuất hiện với vai trò là nam chính MV của Tóc Tiên (Ảnh: Viết Thanh)

Trong phần giao lưu, Trần Ngọc Vàng bất ngờ tiết lộ chính bản thân đã ngỏ lời với Tóc Tiên về mong muốn được góp mặt trong MV, đồng thời cũng trải qua quá trình casting để có vai nam chính. Chia sẻ của Trần Ngọc Vàng khiến nhiều người bất ngờ, còn Tóc Tiên đứng bên cạnh không giấu được sự thích thú, liên tục bật cười.

Đến lượt mình, Tóc Tiên cũng lần đầu kể rõ hơn về cơ duyên hợp tác với đàn em. Nữ ca sĩ cho biết mối lương duyên của cô và Trần Ngọc Vàng thông qua nhóm bạn chung. Nói về việc lựa chọn Trần Ngọc Vàng cho MV mới, Tóc Tiên tiết lộ ý tưởng hợp tác thực chất đã xuất hiện từ tháng 3 - ngay dịp sinh nhật mình. Tuy nhiên, kế hoạch phải đến tận tháng 5 mới có thể thực hiện do lịch trình của đạo diễn phải bấm máy cho bộ phim khác, vì vậy mà dự án phải dời lại.

Tóc Tiên chia sẻ về lương duyên với Trần Ngọc Vàng (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Trước sự kiện diễn ra, Tóc Tiên đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung poster quảng bá MV mới. Gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc nữ ca sĩ và Trần Ngọc Vàng khóa môi đầy cảm xúc. Hình ảnh thân mật của cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên nhiều diễn đàn giải trí.

Không chỉ bàn tán về chemistry bùng nổ của cặp đôi trong MV, cư dân mạng còn lập tức "đào" lại loạt khoảnh khắc từng gây xôn xao giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng thời gian qua. Từ những lần xuất hiện chung trong nhóm bạn, bị bắt gặp đồng hành tại một số sự kiện cho đến các tương tác được cho là khá đặc biệt trên mạng xã hội, mọi chi tiết đều được netizen soi lại.

Poster gây sốt của Tóc Tiên với nam chính Trần Ngọc Vàng

Nguồn cơn tin đồn hẹn hò giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng xuất phát từ loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai trong tiệc sinh nhật tuổi 37 của nữ ca sĩ. Việc Trần Ngọc Vàng liên tục xuất hiện bên cạnh Tóc Tiên, ghi lại những khoảnh khắc đời thường và có nhiều tương tác tự nhiên với cô đã khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ trên mức bạn bè.

Trước những đồn đoán lan rộng trên mạng xã hội, phía Tóc Tiên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Trong khi đó, trên trang cá nhân, stylist Kelbin Lei - bạn chung của cả hai - đăng tải loạt ảnh đi ăn cùng diễn viên Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng. Điều khiến dân tình chú ý không nằm ở những bức ảnh hội bạn tụ tập thường ngày, mà là dòng trạng thái đi kèm: "F3 single - F2 còn lại hem biết nha".

Dòng trạng thái đính kèm, netizen ngầm hiểu Kelbin Lei đang xác nhận cả 3 người có mặt trong buổi đi chơi đều đang độc thân. Trong khi đó, "F2 còn lại" - được cho là đang nhắc đến Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô - chưa xác định được tình trạng yêu đương nhưng khó thể nào độc thân. Chính vì vậy, phát ngôn này được nhiều người xem như một lời giải thích gián tiếp cho những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm giữa nữ ca sĩ và nam diễn viên trẻ.