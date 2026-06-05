Jay Park "ngầu đét" đổ bộ Nội Bài, "trang bị" kín mít vẫn ghi điểm cực mạnh nhờ hành động này!

Fan Việt Nam một lần nữa được thở chung 1 bầu không khí với Jay Park.

Trưa 5/6, Jay Park đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài sau chuyến bay dài từ Hàn Quốc. Được biết, nam ca sĩ hàng đầu nằm trong dàn nghệ sĩ đình đám sẽ tham gia biểu diễn tại đại hội nhạc nước K-PULSE HANOI 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 6-7/6/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 lộ diện với dáng vẻ lạnh lùng, diện cả cây đồ "kín cổng cao tường", phối theo phong cách hip-hop cực ngầu, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Tại sân bay, Jay Park ghi điểm 10 tuyệt đối nhờ sự thân thiện, vẫy tay chào hỏi người hâm mộ ra đón mình. Sau 1 chuyến bay dài, anh nhanh chóng di chuyển ra xe về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị tham gia tổng duyệt sân khấu cho sự kiện vào ngày mai.

Jay Park đổ bộ sân bay Nội Bài vào trưa 5/6. Nguồn: X.

Nam ca sĩ diện cả cây đồ hip-hop chiến đét. Dù đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, anh nổi bần bật tại sân bay với thần thái "thở cũng thôi cũng thấy ngầu". Ảnh: X.

Jay Park ghi điểm tuyệt đối khi vẫy tay chào hỏi fan Việt. Ảnh: X.

Đám đông người hâm mộ bao vây nam ca sĩ 8X tại sân bay. Ảnh: X.

Đây không phải lần đầu Jay Park đến Việt Nam. Vào tháng 11/2025, anh từng đến TP.HCM biểu diễn tại WATERBOMB. Khi đó, anh đốt cháy sân khấu nhạc nước với màn khoe thân hình lực lưỡng "danh bất hư truyền", cơ bụng "bạc tỷ" trong truyền thuyết. Không chỉ sexy đến "nghẹt thở", Jay Park còn khiến khán giả Việt nức lòng khi sở hở là nói tiếng Việt, đu trend "Em chào sếp" không trượt phát nào để giao lưu cùng fan. Anh còn khiến các chị em mất bình tĩnh, muốn bắt về làm chồng sau màn hét vang "thả thính" cực mượt trên sân khấu: "Việt Nam, anh yêu em" .

Jay Park từng chinh phục trái tim khán giả Việt khi đến TP.HCM biểu diễn vào tháng 11 năm ngoái.

Jay Park sinh năm 1987, ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 15 tuổi. Anh từng hoạt động cùng nhóm 2PM trong giai đoạn từ năm 2008-2009. Nam ca sĩ có sự nghiệp solo thành công, anh mở công ty riêng AOMG và H1ghr Music hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Jay Park được xem là một trong những “kiến trúc sư” quan trọng của K-HipHop vì sở hữu hai hãng đĩa góp phần đưa hip-hop Hàn Quốc từ một dòng nhạc kén người nghe trở thành thế lực thương mại đủ sức cạnh tranh với idol K-Pop trên các bảng xếp hạng. Đến tháng 2/2022, Jay Park mở thương hiệu đồ uống và nhanh chóng đạt được thành công.