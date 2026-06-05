Tình cảnh ngặt nghèo của nữ diễn viên không trả lời tin nhắn, liền bị tài xế dọa tung clip riêng tư

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên này không giấu được sự bức xúc.

Mới đây, nữ diễn viên Jang Ga Hyun tiết lộ cô bị 1 tài xế đe dọa sự riêng tư sau khi không đáp lại tin nhắn của anh này. Trên trang cá nhân, Jang Ga Hyun đăng tải những tin nhắn của tài xế. Ban đầu, những tin nhắn này mang nội dung tốt đẹp, bày tỏ sự yêu mến: "Hôm qua, cô đã gọi tài xế chỉ định ở Gangnam, và tôi chính là người đưa cô về nhà ở Ilsan. Cô đội mũ trong xe, trời lại tối nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói của cô rất quen. Tôi cứ tưởng không phải, nhưng đúng là cô, Jang Ga Hyun”.

Tài xế tiếp tục: "Sau giờ làm, tôi thường xem lại các tập phim Love and War và thực sự rất thích cô. Cô cao ráo, xinh đẹp và có giọng nói rất hay. Thật vinh dự khi được đích thân đưa cô về nhà. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội đưa cô về nhà lần nữa”.

Nữ diễn viên Jang Ga Hyun bị tài xế đe dọa. Ảnh: X

Tuy nhiên, vì Jang Ga Hyun không trả lời, người tài xế đã gửi những tin nhắn chửi bới, đe dọa sau 1 năm. Nữ diễn viên đã tung toàn bộ những tin nhắn này lên: "Ngay cả những diễn viên nổi tiếng cũng chào hỏi và cảm ơn người hâm mộ trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và những lời bình luận. Cô chẳng có chút nhân tính nào cả. Tôi đang nghĩ đến việc công khai toàn bộ đoạn video ghi hình từ camera hành trình khi tôi lái xe từ Gangnam đến Ilsan. Cô cứ chờ xem!”.

Đáp lại, Jang Ga Hyun tức giận đăng tải: "Làm sao tôi có thể xem và trả lời từng tin nhắn riêng tư được chứ? Hả? Anh định vạch trần cái gì? Cứ nói đi, tôi cầu xin anh đấy". Jang Ga Hyun nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả trong câu chuyện này. Cư dân mạng chỉ trích hành vi thô lỗ, đe dọa của tài xế, thậm chí ủng hộ Jang Ga Hyun tìm đến những biện pháp pháp lý.

Nữ diễn viên công khai những tin nhắn này. Ảnh: Koreaboo

Jang Ga Hyun là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, sinh năm 1977 tại thành phố Gyeongju. Trước khi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, đặc biệt là người mẫu xe hơi, nhờ sở hữu chiều cao nổi bật cùng ngoại hình cuốn hút. Năm 1998, Jang Ga Hyun chính thức ra mắt khán giả qua bộ phim điện ảnh The Quiet Family, mở đầu cho hành trình nghệ thuật kéo dài nhiều năm của mình. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, dần khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Tên tuổi của Jang Ga Hyun được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình và loạt phim truyền hình The Clinic for Married Couples: Love and War, nơi cô để lại ấn tượng với lối diễn xuất chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã tham gia nhiều tác phẩm như The Quiet Family, If the Sun Rose in the West, Baby Alone, 2424, How to Live in This World cùng nhiều bộ phim truyền hình khác. Với vẻ đẹp thanh lịch và khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai, Jang Ga Hyun luôn nhận được sự yêu mến của khán giả thuộc nhiều thế hệ.

Jang Ga Hyun nổi danh qua phim Love and War. Ảnh: Koreaboo

Không chỉ được chú ý bởi các hoạt động nghệ thuật, Jang Ga Hyun còn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng về cuộc sống cá nhân. Sau nhiều năm hôn nhân và có hai người con, cô đã trải qua biến cố ly hôn nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ và tiếp tục hoạt động trong làng giải trí. Những chia sẻ chân thành của cô trên các chương trình truyền hình thực tế đã giúp khán giả hiểu hơn về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu, đồng thời càng thêm yêu mến nghị lực và sự kiên cường của nữ diễn viên.

Với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Jang Ga Hyun được xem là một trong những nữ diễn viên có sự nghiệp bền bỉ của Hàn Quốc. Dù không thuộc nhóm ngôi sao đình đám nhất làn sóng Hallyu, cô vẫn ghi dấu ấn riêng nhờ tài năng diễn xuất, sự chuyên nghiệp và hình ảnh gần gũi trong mắt công chúng. Những đóng góp của cô cho điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đã giúp Jang Ga Hyun trở thành gương mặt quen thuộc, được nhiều khán giả yêu mến và trân trọng.

Nữ diễn viên miệt mài diễn xuất hơn 2 thập kỷ. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo