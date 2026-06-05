Không thể tin nổi đây lại là con trai Jang Dong Gun, nhìn mãi rồi mà vẫn thấy sốc

Ngoại hình của con trai Jang Dong Gun đã khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Sáng 5/6, nữ minh tinh đình đám Go So Young (bà xã Jang Dong Gun) vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân. Trong clip, nữ diễn viên họ Go gây sốt khi có nhiều chia sẻ đáng chú ý về ngoại hình của cậu con trai 16 tuổi Jun Hyeok ở thời điểm hiện tại.

Theo lời bà xã Jang Dong Gun, chàng thiếu niên Jun Hyeok hiện đã cao hơn 1m85 khi còn đang học cấp 3. Bản thân nữ diễn viên cũng bị choáng ngợp trước tốc độ phát triển chiều cao như vũ bão của con trai: “Tôi đã giữ lại tất cả những bộ quần áo mà ông xã mặc từ trước khi kết hôn để sau này cho con trai chúng tôi mặc lại. Thế nhưng, Jun Hyeok bỗng phát triển chiều cao rất nhanh, chiều cao hiện tại đã vượt quá 1m85 và bờ vai cũng trông rộng hơn cả bố rồi. Vậy nên, thằng bé không còn mặc vừa quần áo của bố nữa. Thành ra đống quần áo của ông xã giờ thuộc về tôi hết. Mỗi khi thấy tôi mặc những bộ quần áo này lên người, ông xã lại cảm thấy vô cùng tự hào vì ít ra chúng vẫn còn giá trị sử dụng”.

Go So Young khẳng định con trai cô (áo trắng) đã cao hơn 1m85 ở tuổi 16 và hiện không còn mặc vừa quần áo của Jang Dong Gun (1m82). Sự phát triển nhanh chóng của quý tử khiến ngay chính Go So Young cũng phải cảm thán. Ảnh: Naver

Những chia sẻ của Go So Young về quý tử đầu lòng đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đáng nói, không chỉ cao gần 1m90 mà theo nhiều nguồn tin thân cận, Jun Hyeok còn sở hữu diện mạo điển trai, nổi bật. Chính vì lẽ đó, công chúng hiện đang vô cùng háo hức, liên tục kỳ vọng quý tử nhà Jang Dong Gun sẽ sớm nối nghiệp bố mẹ để trở thành 1 nghệ sĩ hoạt động ở showbiz Hàn Quốc trong tương lai gần.

Trước đó, Jun Hyeok cũng từng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với chiều cao đầy ấn tượng ở lứa tuổi thiếu niên. Cụ thể, hồi tháng 7/2024, Go So Young đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh từ chuyến du lịch cùng các thành viên trong gia đình. Đặc biệt hơn cả, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào chiều cao của quý tử nhà tài tử họ Jang ở thời điểm đó khi chỉ mới 14 tuổi. Không khó để nhận ra Jun Hyeok đã cao vượt xa mẹ và đứng ngang bằng với bố 1m82. Trước ống kính, con trai Jang Dong Gun gây ấn tượng với đôi chân dài cùng bờ vai khá rộng. Nhìn từ phía sau, nhiều khán giả không nghĩ Jun Hyeok mới còn đang học cấp 2, bởi lẽ vóc dáng cậu trông khá giống 1 sinh viên đại học. Tới nay sau chưa đầy 2 năm, con trai Jang Dong Gun đã cao từ 1m82 lên tới gần 1m90 và vẫn có thể phát triển thêm trong tương lai. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả còn nhận định cậu thiếu niên Jun Hyeok nhiều khả năng sẽ chạm tới cột mốc gần 1m95 trong vài năm nữa.

Cách đây 2 năm, Jun Hyeok đã chạm tới cột mốc 1m82. Ảnh: IGNV

Jun Hyeok (hình trên) thừa hưởng gen cao lớn từ bố mẹ. Được biết, Jang Dong Gun cao 1m82 trong khi Go So Young cũng sở hữu chiều cao gần 1m70. Ảnh: Naver

Bên cạnh chiều cao khủng, diện mạo của Jun Hyeok cũng nhiều lần trở thành chủ đề gây bàn tán khắp cõi mạng. Còn nhớ hồi đầu năm 2024 khi xuất hiện ở 1 talkshow phát sóng trên YouTube, Go So Young đã có những chia sẻ đáng chú ý về ngoại hình của con trai. Theo bà xã Jang Dong Gun, ngoại trừ cân nặng cùng chiều cao thì mọi đường nét trên gương mặt quý tử đều được thừa hưởng từ cô: “Hồi trước tôi có cho Jun Hyeok xem bức ảnh lúc nhỏ của tôi. Và thằng bé lập tức nói ‘Đây là con ư?’. Theo thời gian, ngũ quan thằng bé dần lộ rõ. Gần đây thằng bé trở nên đẹp trai hơn rồi”.

Những chia sẻ của nữ diễn viên về ngoại hình con trai đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ảnh: Nate

Jang Dong Gun - Go So Young chính thức về chung 1 nhà hồi năm 2010 sau đám cưới hoành tráng bậc nhất Kbiz. Con trai của cặp đôi chào đời vào tháng 10/2010. Thời điểm tổ chức hôn lễ, bà xã Jang Dong Gun đã mang thai được khoảng 4 - 5 tháng. Tới năm 2014, Jang Dong Gun - Go So Young tiếp tục chào đón cô con gái Yoon Seol.

Tờ Chosun Ilbo tiết lộ, Jang Dong Gun - Go So Young đầu tư rất mạnh mẽ cho việc học tập của 2 con. Ngay từ mẫu giáo, con của cặp đôi đình đám được theo học trường quốc tế có học phí khoảng 1,3 triệu won/tháng (tương đương 24 triệu đồng/tháng). Theo lời Go So Young, con gái cô thích cưỡi ngựa, còn con trai lại có niềm đam mê với bóng đá và bơi lội.

Jang Dong Gun gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X qua loạt phim đình đám 1 thời như Người Mẫu, Tình Yêu Trong Sáng, Phẩm Chất Quý Ông. Trong khi đó, minh tinh Go So Young nổi danh khắp xứ kim chi với tác phẩm có rating cao bậc nhất lịch sử phim Hàn Lòng Mẹ Biển Cả. Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà cách đây 16 năm. Ảnh: X

Nguồn: Mydaily