Taylor Swift có tin vui trước ngày đám cưới

Taylor Swift trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất trong lịch sử với khối tài sản theo thống kê của Forbes đã đạt mức 2 tỷ USD.

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Theo Forbes, Taylor Swift đã lọt vào danh sách Iconoclast 50 thường niên, vinh danh "những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp, giải trí, truyền thông và công nghệ".

Tài sản ròng của nữ nhạc sĩ 36 tuổi này đã tăng lên 2 tỷ USD vào tháng 3/2026. Cô lần đầu tiên đạt được danh hiệu tỷ phú vào năm 2024 nhờ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour, chuyến lưu diễn hòa nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử (2,2 tỷ USD).

"Là một trong những nhạc sĩ thành công nhất mọi thời đại về mặt thương mại, Swift đã thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc vào năm 2020 khi cô tận dụng sức ảnh hưởng của mình để thu âm lại hầu hết các bài hát trong sự nghiệp"- Forbes nhận định và cho rằng, việc làm của Taylor Swift không chỉ giúp gia tăng khối tài sản mà còn truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ khác nắm quyền sở hữu âm nhạc của chính họ.

Với 2 tỷ USD, Taylor Swift vẫn không phải là nhạc sĩ giàu nhất hiện nay. Theo Forbes, vị trí số 1 thuộc về Jay-Z với giá trị tài sản ròng thực tế là 2,8 tỷ USD. Đáng chú ý trong danh sách Iconoclast 50, còn có sự xuất hiện của vợ Jay-Z, nữ ca sĩ Beyoncé, người cũng đã trở thành tỷ phú nhờ thành công rực rỡ của các tour lưu diễn và album bội thu giải Grammy.

Bên cạnh tin vui từ khối tài sản khổng lồ, Taylor Swift còn trình làng bài hát gốc với tựa đề I Knew It, I Knew You - ca khúc gốc nhạc phim Toy Story 5.

Ảnh: Disney, Variety

Ca khúc này do Taylor Swift và Jack Antonoff đồng sáng tác và đồng sản xuất, đánh dấu sự trở lại hợp tác hai nghệ sĩ sau album The Tortured Poets Department. "Tôi luôn mơ ước được viết nhạc cho những nhân vật mà tôi yêu mến từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi xem tập Toy Story đầu tiên. Tôi đã ngay lập tức yêu thích Toy Story 5 khi may mắn được xem nó ở giai đoạn đầu, và tôi đã viết bài hát này ngay khi về nhà sau buổi chiếu phim" - Taylor Swift tiết lộ. Hiện Disney đang quảng bá bài hát này như là “sự trở lại với nhạc đồng quê” của siêu sao đa tài, gắn liền với nhân vật cô bé cao bồi đồ chơi Jessie trong loạt phim.

Tiếp đó, dự kiến vào 11/6, Taylor Swift sẽ chính thức được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ. Cô là người trẻ thứ hai trong lịch sử và là người phụ nữ trẻ nhất, ở tuổi 36, có được thành tựu này. Chỉ có Stevie Wonder được vinh danh ở độ tuổi trẻ hơn khi 32 tuổi.

Ảnh: Instagram

Loạt tin vui này đang hâm nóng sự quan tâm của công chúng trước thềm đám cưới được trông đợi của Taylor Swift và Travis Kelce. Theo thông từ các vị khách nhận thiệp mời, đám cưới được cho là diễn ra vào ngày 3/7 với một số quy định nghiêm ngặt theo yêu cầu của chủ nhân sự kiện.



