Ngọc Loan chủ động công khai ảnh cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Động thái mới đây của Ngọc Loan liên quan đến bác sĩ Chiêm Quốc Thái được dân mạng chia sẻ liên tục.

Những ngày qua, cái tên Ngọc Loan bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục bị cư dân mạng réo gọi giữa những bàn tán xoay quanh bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Trong lúc mạng xã hội vẫn chưa ngừng xôn xao thì động thái mới nhất của Ngọc Loan tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Cụ thể, trên kênh TikTok của mình, Ngọc Loan đã đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tham dự sự kiện tại Trung Quốc. Với vai trò là giám đốc điều hành, Ngọc Loan xuất hiện với hình ảnh chỉn chu để đại diện thẩm mỹ viện nhận giải thưởng tầm cỡ châu Á. Bên cạnh đó, chính Ngọc Loan cũng được vinh danh cho giải thưởng cá nhân xuất sắc.

Ngọc Loan rạn rỡ xuất hiện trong sự kiện trao giải tầm cỡ châu Á

Bên cạnh đó, điều khiến dân mạng chú ý không nằm ở trang phục hay diện mạo của người đẹp mà là chi tiết cô vui vẻ tạo dáng bên cạnh một standee có in hình chính mình và bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Trong khung hình, thoải mái check-in bên standee quảng bá cho một đơn vị thẩm mỹ. Đáng chú ý, trên tấm bảng này xuất hiện hình ảnh của bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng Ngọc Loan với vai trò đại diện điều hành. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều tài khoản đã nhanh chóng cắt lại khoảnh khắc này và chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội.

Không ít bình luận cho rằng động thái của Ngọc Loan xuất hiện đúng vào thời điểm những câu chuyện liên quan đến bác sĩ Chiêm Quốc Thái đang nhận được sự chú ý đặc biệt. Nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại trong mối quan hệ giữa cả hai, trong khi số khác cho rằng đây đơn giản chỉ là một hoạt động công việc bình thường của người đẹp.

Ngọc Loan vui vẻ check-in bên tấm bảng có hình của mình và bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Ngọc Loan được công chúng biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2016 trong đội của Phạm Hương. Sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng quyến rũ cùng phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý ở mùa giải năm đó. Dù không tiến sâu đến những vị trí cuối cùng, Ngọc Loan vẫn để lại dấu ấn riêng và được đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng.

Sau khi rời chương trình, người đẹp hạn chế hoạt động trong làng giải trí và chọn cuộc sống khá kín tiếng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Ngọc Loan vẫn thường xuyên thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang trọng với những chuyến du lịch nước ngoài, bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ cùng nhiều món trang sức kim cương giá trị.

Bên cạnh đó, đời tư của Ngọc Loan cũng từng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Vào cuối năm 2016, cô vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Nguồn cơn xuất phát từ một bức ảnh người đẹp đăng tải trên mạng xã hội, trong đó cô nắm tay một người đàn ông giấu mặt. Cư dân mạng sau đó soi ra nhiều chi tiết như bàn tay, đồng hồ và phụ kiện được cho là có sự trùng khớp với vị bác sĩ này.

Những năm gần đây, Ngọc Loan gần như rút khỏi các hoạt động giải trí và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Người đẹp tập trung phát triển công việc kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên trong không gian sống sang trọng, những chuyến nghỉ dưỡng trong và ngoài nước cùng phong cách thời trang thanh lịch. Dù không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz, cuộc sống hiện tại của Ngọc Loan vẫn nhận được nhiều sự quan tâm bởi hình ảnh chỉn chu, ổn định và khá xa hoa mà cô thỉnh thoảng hé lộ.

Mối quan hệ giữa Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái khiến nhiều người bàn tán

Ảnh: TikTok nhân vật