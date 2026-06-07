"Chết chìm" trong đám cưới mật ngọt của cặp đôi hot nhất hiện nay: Cô dâu chú rể khoá môi lãng mạn trong khung cảnh ngập mùi tiền

Showbiz thế giời vừa đón chào thêm 1 cặp vợ chồng quyền lực.

Sau đám cưới ở tòa thị chính Anh quốc, Dua Lipa và Callum Turner đang tổ chức tiệc cưới lớn kéo dài 3 ngày ở đảo Sicily, Italy. Đám cưới của cặp đôi này đã khiến khán giả phải tròn mắt vì độ xa hoa, quy tụ dàn khách mời nổi tiếng Charli XCX, Donatella Versace, Joe Alwyn, Troye Sivan, Mark Ronson...

Có thể nói là đám cưới sang chảnh của cặp đôi này "đậm mùi tiền". Trong bữa tiệc chào mừng, Dua Lipa diện váy da dệt màu trắng được thiết kế riêng bởi Bottega Veneta. Được thực hiện theo kỹ thuật dệt Intrecciato đặc trưng của nhà mốt Ý, chiếc váy hở lưng cổ yếm của nữ ca sĩ xòe rộng xuống phần chân váy tua rua ấn tượng. được điểm xuyết bằng những chiếc lông vũ bay phấp phới.

Hình ảnh cặp đôi trong bữa tiệc chào mừng. Ảnh: Page Six

Cô phối cùng ví cầm tay cùng thương hiệu giá 6100 USD (160 triệu đồng), cùng nhiều trang sức Bvlgari xa xỉ như 2 chiếc đồng hồ đá quý lần lượt có giá 200.000 USD (5,2 tỷ đồng) và 500.000 USD (13,1 tỷ đồng). Cùng với chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng vàng được thiết kế riêng từ Callum Turner, Dua Lipa đã hoàn thiện trang phục dự tiệc với vòng cổ Bvlgari Bulgari Serpenti đính kim cương pavé và đá onyx, cũng như một viên đá tanzanite xanh hình quả lê khổng lồ ở phần đầu.

Cô dâu, chú rể lên đồ xa xỉ. Ảnh: Page Six

Sang ngày thứ 2, cặp đôi đã trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết trong một lễ cưới theo nghi thức kiểu Ý long trọng. Những hình ảnh từ đám cưới chính được bảo vệ nghiêm ngặt để không lọt ra ngoài.

Theo tờ The Sun, cô dâu cầm bó hoa cưới gồm hoa mẫu đơn, hoa linh lan và hoa lục bình do một cửa hàng hoa địa phương cung cấp. Cặp đôi mới cưới đã cùng nhau khiêu vũ sau buổi lễ ngoài trời, diễn ra sau 5 giờ chiều dưới một vọng lâu tại Villa Valguarnera ở thành phố Palermo. Danh ca Elton John đã trình diễn bài hát Your Song để chúc mừng lễ cưới, và pháo hoa đã thắp sáng bầu trời sau những nghi lễ xa hoa ở đảo Sicily.

Hình ảnh từ tiệc cưới chính được giữ kín. Ảnh: Page Six

Danh ca Elton John đã trình diễn bài hát Your Song để chúc mừng lễ cưới, và pháo hoa đã thắp sáng bầu trời sau những nghi lễ xa hoa ở đảo Sicily. Ảnh: Page Six

The Sun đưa tin tiếng reo hò vang vọng khắp khu vực vào khoảng 23h30 đêm giờ địa phương. Một vị khách hào hứng chia sẻ về đám cưới: “Nó còn hoành tráng hơn cả đêm giao thừa!”. Theo nguồn tin, những vị khách mời nổi tiếng được chiêu đãi 1 bữa ăn thịnh soạn do đầu bếp đạt sao Michelin Tony Lo Coco chuẩn bị, bao gồm các món như panelle, crocché, anelletti alla Norma, cannoli và cassate. Cặp đôi đã đặt trọn một khách sạn để tất cả khách mời có thể ở cùng nhau, tổ chức lễ kỷ niệm riêng tư và tận hưởng cuối tuần.

Đám cưới này kéo dài 3 ngày, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Ảnh: Page Six

Có thể kể đến như Joe Alwyn...

... vợ chồng ca sĩ Charli XCX...

... Troy Sivan, vợ chồng ca sĩ Mark Ronson...

... và nhà thiết kế Donatella Versace. Ảnh: Page Six

Dua Lipa sinh năm 1995 tại London, nổi tiếng từ khi 20 tuổi với bản hit New Rules . Với giọng hát mạnh mẽ, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và loạt hit như Levitating , Houdini , Don’t Start Now , cô đã chinh phục 3 Grammy và đạt hàng tỷ lượt nghe trên toàn cầu. Với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Dua Lipa là biểu tượng của sự độc lập, mạnh mẽ, luôn biết mình muốn gì và dám sống hết mình.

Callum Turner năm nay 36 tuổi, là diễn viên tài năng người Anh. Anh nổi bật với vai diễn trong hàng loạt phim hot The Boys in the Boat , Fantastic Beasts cùng nhiều dự án khác khác. Callum Turne sở hữu vẻ ngoài điển trai kiểu Anh, chiều cao ấn tượng, và một cá tính trầm tĩnh, sâu sắc – hoàn hảo bổ sung cho năng lượng bùng nổ của Dua Lipa. Có thông tin cho rằng Callum Turner đang là cái tên sáng giá cho vai diễn James Bond thế hệ mới của loạt phim 007 , sau khi Daniel Craig chính thức giã từ vai diễn kinh điển.

Dua Lipa - Callum Turner trong đám cưới ở tòa thị chính tuần trước. Ảnh: Page Six

Đầu năm 2024, hai người tình cờ ngồi gần nhau tại Los Angeles, Mỹ. Cả hai đều đang đắm chìm trong cuốn Trust của Hernán Díaz. Khi họ ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đọc đúng cùng một đoạn, cùng một trang sách. Khoảnh khắc ấy như tia sét đánh giữa ngôi sao âm nhạc đình đám và tài tử đang lên. Không hẹn mà gặp, Dua Lipa và Callum Turner cùng thốt lên “Bạn cũng đang đọc cuốn này à?”, và nhận ra họ đã cùng đọc hết một chương sách, dừng lại đúng cùng một trang. Đó là định mệnh, hay nói đúng hơn là sự đồng điệu về sở thích, tâm hồn giữa hai người xa lạ.

Từ những cuộc nói chuyện sâu sắc về sách vở, nghệ thuật, cuộc sống, họ nhanh chóng nhận ra sự phù hợp hiếm có. Callum Turner là chàng diễn viên kín tiếng, trở thành bến đỗ bình yên cho ngôi sao nhạc pop Dua Lipa. Họ giữ mối quan hệ kín đáo một thời gian trước khi công khai vào năm 2024.

Đến Giáng sinh 2024, Callum Turner cầu hôn Dua Lipa trong không khí ấm áp, ấm cúng. Đáng yêu hơn, anh đã lén thiết kế nhẫn cùng chị gái và bạn thân của Dua Lipa để đảm bảo “đúng gu cô ấy đến từng milimet”. Tháng 6/2025, giọng ca New Rules xác nhận đính hôn trên British Vogue với nụ cười hạnh phúc: “Chúng tôi rất hào hứng. Thật đặc biệt khi biết rằng người bạn sẽ cùng mình già đi lại hiểu mình đến thế”. Họ là cặp đôi bổ sung hoàn hảo: Dua Lipa mang lại màu sắc, niềm vui và sự phiêu lưu; Callum Turner mang lại sự bình yên và chiều sâu.

Cặp đôi quen nhau khi đọc chung 1 cuốn sách. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six